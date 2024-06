Nemocnice propustily většinu lidí, které o víkendu v Liberci zranil úder blesku

Nemocnice v Liberci a Jablonci nad Nisou už propustily většinu dětí a dospělých zraněných v neděli při úderu blesku na dětském dni v liberecké části Vratislavice nad Nisou. Poslední vyšetření dělají v pražské Fakultní nemocnici Motol dívce, kterou tam v neděli převezli, i ona bude v úterý, nejpozději ve středu propuštěna. Po zásahu bleskem byla nutná hospitalizace 22 lidí.

Zranění po zásahu bleskem utrpěli v neděli kolem půl čtvrté lidé, kteří se schovávali pod stromem před deštěm při akci ke Dni dětí v zámeckém parku ve Vratislavicích. "U většiny pacientů se naštěstí jednalo jenom o krátké poruchy vědomí, případně nějaké drobné poruchy hybnosti končetin. Nebyly tam žádné zásadní poruchy rytmu," řekl v pondělí zástupce přednosty traumatologicko-ortopedického centra a primář traumatologie v Liberci Martin Křivohlávek.

Záchranáři v neděli uvedli, že zranění utrpělo osmnáct lidí, z nichž některé museli na místě oživovat. Zranění sedmi lidí kvalifikovali jako těžké, pěti středně těžké a šesti lehké. Podle lékařského ředitele liberecké nemocnice Tomáše Roubíčka mimo vyhlášený traumaplán přivezla sanita ještě jednoho zraněného. "A další tři osoby se dostavily posléze do nemocnice na doporučení zdravotníků," řekl Roubíček. Většina zraněných byla hospitalizována v liberecké nemocnici, dva v Jablonci nad Nisou a jedno děvče dopravil v neděli vrtulník do Motola.

Množství zraněných považují zdravotníci za ojedinělou událost. "Co se týká zásahu bleskem, většinou to bývají jednotlivé osoby. Takže to, že by to byla skupina osob, to je extrémně vzácné. Tak velký počet osob v naší nemocnici určitě nebyl a nepamatuju ani v České republice," řekl Křivohlávek.