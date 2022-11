Statní ochránci dávných cest. Začíná hlasování o nejkrásnější alej Česka

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková nebude kandidovat na prezidentku republiky. Uvedla, že se jí nepodařilo sehnat 100 tisíc podpisů voličů. Jejich získání si stanovila jako podmínku své účasti v lednových volbách. Úterý je poslední den, kdy mohou zájemci o boj o Pražský hrad podat svou kandidaturu na ministerstvo vnitra. Úřad obdržel do úterní půl desáté hodiny dopoledne přihlášky od 16 kandidátů, uvedla mluvčí ministerstva Hana Malá.

Přihlášku do voleb v úterý odevzdal na ministerstvu vnitra Karel Diviš, který sesbíral 61 600 podpisů, ke kandidatuře je jich potřeba 50 tisíc. Ve volbách chce Diviš nastolovat témata, která se týkají výrazného posílení obranyschopnosti, podpoření regionální ekonomiky a vzdělanostní ekonomiky.

Přihlášku do voleb odevzdal v úterý také Karel Janeček, který uvedl, že přišel odevzdat celkem 73 037 podpisů občanů. "Já si přál alespoň 60 tisíc, aby byla dostatečná rezerva, ale 73 je dvacáté první prvočíslo, takže je to i symbolicky naprosto fascinující," řekl kandidát. V závěru kampaně chce oslovovat voliče stejnými tématy jako dosud. "Jsou to věci, kterými se dlouhodobě zabývám - vzdělání, spravedlivá společnost," uvedl.