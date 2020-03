Neměli jsme ani roušky, říká zdravotnice k péči o taxikáře, který ležel v nemocnici

O tom, v jak obtížné situaci nyní zdravotníci pracují, svědčí kromě jiného i dění kolem nakaženého taxikáře, který ležel v pražské Thomayerově nemocnici před odvozem do Všeobecné fakultní nemocnice. Podle informací Aktuálně.cz neměli někteří zdravotníci, kteří s ním přišli do kontaktu, žádné ochranné prostředky. Nyní jsou proto v karanténě. V podobné situaci jsou také zdravotníci jinde.

Pohled do pražské Thomayerovy nemocnice | Foto: Aktuálně.cz

"Taková nemocnice, jako je naše, by měla být vybavena mnohem lépe, neměli jsme nic, teď máme jeden respirátor na jednoho člověka, někteří zdravotníci neměli při prvním kontaktu s nemocnými koronavirem žádné ochranné prostředky," popisuje dosavadní situaci v Thomayerově nemocnici v Praze jedna z lékařek, která si nepřála zveřejnit své jméno z obav před možným postihem od vedení nemocnice. Redakce ale její totožnost zná.

Říká, že nikdy dříve si takto veřejně nestěžovala, ale to, co zažila ohledně pacientů s koronavirem, přesáhlo už míru, kterou byla ochotná snášet. "Velmi jsem se naštvala. Na plicním oddělení ležel pacient s koronavirem a některým zdravotníkům, kteří s ním byli v kontaktu, to nikdo neřekl," stěžuje si.

Právě Thomayerova nemocnice byla místem, kde přijali jednoho ze dvou taxikářů, kteří jsou kvůli koronaviru ve velmi vážném stavu. Po několika dnech byl tento taxikář převezený do Všeobecné fakultní nemocnice, která má k dispozici speciální přístroj ECMO, tedy zařízení, které dočasně dokáže nahradit činnost srdce a plic. Lékaři jeho stav označují za vážný, ale stabilizovaný.

"Když jsme ho přijímali u nás, vyšetřovali ho někteří bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, protože jsme je neměli. Chyběly nám také jakékoliv informace. Například ho snímkovala mladá děvčata, která neměla žádné pomůcky. Přitom pacienta bylo třeba na lůžku zvednout, dát mu kazety ke snímkování na hrudník a udělat vyšetření. Že by jim někdo řekl, co jim hrozí? Nikdo nic neřekl," popisuje lékařka.

Podle ní nešlo přitom o nic výjimečného, protože i při kontaktu s jinými pacienty neměli všichni zdravotníci ochranné pomůcky. Stejně jako je neměly lékárnice v lékárně. "Například zmiňovaným radiologickým oddělením procházeli mnozí pacienti, kteří přicházejí do nemocnice, aniž bychom tušili, jestli jsou tito lidé nakažení. Když totiž někdo přijde do naší nemocnice na pohotovost, musíme ho vzít, musí být například snímkovaný a vy netušíte, jakou nemoc má," upozorňuje lékařka.

Nevěděli jsme zpočátku, že má koronavirus, říká ředitel

Ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš potvrdil, že zmiňovaný taxikář skutečně ležel na jejich plicním oddělení.

"Podle klinického a laboratorního vyšetření byl nemocný taxikář přijímán s počínajícím zápalem plic. Epidemiologická anamnéza byla u něj negativní, tudíž bylo k němu přistupováno jako ke každému jinému pacientovi se zápalem plic," řekl ředitel Aktuálně.cz. Když se jeho stav po léčbě zhoršil a vzniklo podezření na COVID-19, byl přesunutý na jednotku intenzivní péče. "Na tomto oddělení byl ihned izolován a ošetřován bariérově," tvrdí ředitel.

"S ohledem na to, že šlo zpočátku o pacienta se zápalem plic, a nikoliv o pacienta s koronavirem, tak příslušný personál mohl v tu dobu být vystaven určitému riziku," uvedl ředitel s tím, že okamžitě po potvrzení koronaviru vytvořili seznam personálu, který byl s mužem v kontaktu, všichni byli vyšetřeni a následně jim byla nařízena domácí karanténa.

Pokud jde o ochranné prostředky, ředitel Beneš sdělil, že by skutečně potřebovali více těchto prostředků. "V tuto chvíli bychom především potřebovali respirátory s nejvyšší ochranou a dále ochranné obleky. To je pro nás největší priorita. Tenčí se nám také zásoby dezinfekčních prostředků, které jsou pro nás rovněž velice důležité. V tuto chvíli máme zásobu přibližně na jeden týden," uvedl v pondělí večer s tím, že doufá, že se nemocnici podaří v nejbližší době získat nové zásoby.

Nepřímo potvrdil také informace lékařky o tom, která si stěžovala, že dostali pouhý jeden respitátor na jednoho zdravotníka, a to ne ještě všichni. "Co se týče respirátorů, tak s nimi musíme zacházet opatrněji, jelikož jich je zatím nedostatek. Respirátorů s nejvyšší ochrannou máme přibližně 1500 kusů a čekáme na další dodávky, které by měly přijít v tomto týdnu. Roušek typu FFP2 máme nyní 500 kusů a čekáme na další příjem. Prioritně respirátory dostávají ta pracoviště, která jsou nejrizikovější a kde je vyšší předpoklad přenosu nákazy na člověka," sdělil ředitel a dodal, že respirátory jsou primárně určené pro riziková pracoviště typu JIP, ARO či chirurgická oddělení. "Vzhledem k tomu, že respirátorů není mnoho, musíme s nimi velice pečlivě nakládat," podotkl.

Mimochodem, Thomayerova nemocnice není zdaleka jediná, ve které museli poslat řadu zdravotníků do domácí karantény. Například Fakultní nemocnice v Plzni uzavřela neurochirurgickou kliniku. A to kvůli polskému řidiči kamionu, u kterého objevili koronavirus. Muž původně krvácel do mozku, po operaci měl zápal plic, a tak jej lékaři testovali na koronavirus. V karanténě je veškerý personál, celkem téměř šedesát lidí.