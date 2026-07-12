„Neměl bych čas.“ Babiš odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek nejvyšších ústavních činitelů

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informovala o tom v neděli Česká televize (ČT). Předseda vlády ČT sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší, a zmínil, že na schůzky by neměl čas.
Pavel tento týden na summitu NATO v Ankaře novinářům řekl, že obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne. Podobně se prezident vyjádřil i v sobotu v diskusi na multižánrovém festivalu Pohoda na Slovensku, kde se sešel s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.
„Proč bych se měl na něčem koordinovat, my máme svoji politiku, máme programové prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně,“ sdělil Babiš ČT.
Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle Pavla potřebná. Pokud vláda nebude chtít s prezidentem zahraniční politiku koordinovat, „nezbude nic jiného než ji dělat po svém“, což by však prý považoval za velmi nešťastné. Pavel to řekl v tomto týdnu novinářům na summitu v Ankaře.
Vláda původně s účastí prezidenta republiky na summitu NATO nepočítala. Ústavní soud však kabinetu předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi účast na summitu umožnila. Babiš dnes ve videu zveřejněném na svém facebooku uvedl, že Pavlova účast na summitu byla ostuda.
„Chodili za námi naši partneři a ptali se: Proboha, proč tady je, co tady dělá?“ uvedl Babiš v neděli. „Dopadlo to, jak jsem říkal - ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné,“ dodal.
Pavel se v sobotu na festivalu na Slovensku vyjádřil, že věří, že po sporech ohledně své účasti na summitu se jeho vztahy s premiérem Babišem uklidní. „Já si dokážu představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit,“ uvedl Pavel.
Podle něj by dlouhodobě nemohlo fungovat, pokud by hlava státu a předseda vlády nedokázali spolupracovat. „Nejenom ústava, ale i praktický výkon moci předpokládá, že se nejvyšší ústavní činitelé dokážou domluvit. Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat,“ řekl v sobotu Pavel.
Vztahy mezi prezidentem a vládou se vyostřily už na začátku letošního roku. V lednu Pavel zrušil plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů poté, co se ani po hodinovém odkladu nedostavili premiér Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka, kteří byli na jednání vlády.
Následně se společná jednání nejvyšších ústavních činitelů neobnovila a komunikace mezi Hradem a vládou se omezila především na přímá jednání prezidenta s premiérem. Rozpory mezi oběma stranami následně prohloubil spor o vedení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře.
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