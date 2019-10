Německý podnět k Čapímu hnízdu pod koberec nespadl, tvrdí Schillerová

Podnět německého finančního úřadu k možným daňovým deliktům v souvislosti s reklamními příjmy Farmy Čapí hnízdo z roku 2014 česká finanční správa pod koberec nezametla, řekla při čtvrtečních sněmovních interpelacích ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zdůraznila také, že nemá přístup do daňových spisů ani ke konkrétnímu daňovému řízení.

Naopak bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) soudí, že věc účelově zastrčená pod koberec byla. "Je naprosto vyloučeno, že poté, co přišel podnět, by mohl finanční správě uniknout naprosto nesmyslný nerealizovatelný objem ve výši 280 milionů na Čapím hnízdě," míní Kalousek.

Koncern Agrofert poslal v letech 2010 až 2013 Farmě Čapí hnízdo podle dřívějších informací serveru iRozhlas.cz za reklamu více než 272 milionů korun.

Věc mohla podle Kalouska projít jedinému člověku, který byl v té době ministrem financí, tedy nynějšímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Agrofert vlastnil do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů. "Vůbec nevylučuji, že při zametení té kauzy pod koberec mohl být spáchán kriminální čin," dodal Kalousek.

Schillerová: Finanční správa dodržuje princip "padni, komu padni"

Schillerová potvrdila, že finanční úřad podnět obdržel, věc prověřoval nebo prověřuje, trestní oznámení podáno nebylo. Trvá na tom, že finanční správa jedná podle principu "padni, komu padni". "Vylučuji to, že by úředníci finanční správy nepostupovali podle zákona," zdůraznila ministryně.

Řekla také, že nese politickou odpovědnost za jakékoliv své selhání a za jakýkoliv nezákonný politický zásah. "A kdybyste přišli a prokázali mi ho, tak ponesu politickou zodpovědnost," dodala.

Autorka písemné interpelace Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) popsala obdobnou fiktivní transakci mezi dvěma hypotetickými firmami, které by spadaly pod jeden koncern, a ptala se Schillerové, jak by postupovala. Schillerová uvedla, že takový případ by bylo možné podřadit pod některou z forem agresivního daňového plánování, což finanční úřad potírá.

Server Echo24.cz v březnu napsal, že výsledkem řízení zahájeného z německého podnětu nebylo doměření daně ani podnět orgánům činným v trestním řízení. Možné daňové delikty ale podle serveru začala prověřovat policie. O možných machinacích kvůli reklamě věděl podle iRozhlasu vyšetřovací tým od doby, kdy začal prověřovat podezření z dotačního podvodu týkajícího se Farmy Čapí hnízdo.

Babiš a další lidé čelili v kauze padesátimilionové dotace pro farmu trestnímu stíhání. Městské státní zastupitelství v Praze je v září zastavilo. Usnesení ještě posoudí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který je může zrušit.