Německá extremistka Liebichová vydaná z Česka si odpyká trest v mužské věznici

Německá pravicová extremistka Marla Svenja Liebichová zadržená v dubnu v Česku si svůj trest odpyká v mužské věznici. S odvoláním na rozhodnutí ženské věznice v saském městě Chemnitz o tom ve čtvrtek informovala agentura DPA.
Liebichovou poslal soud na 1,5 roku do vězení ještě jako muže Svena Liebicha, který si později úředně změnil pohlaví. Před výkonem trestu uprchla odsouzená do Česka a tento týden ve středu ji české úřady vydaly do Německa.
Pětapadesátileté Liebichové německý soud v roce 2023 uložil trest půldruhého roku vězení mimo jiné za štvaní lidu, pomluvy a urážky. Tehdy byla ještě úředně mužem, později si ale prohlášením na matrice pohlaví změnila na ženské. Umožnil jí to zákon o sebeurčení, který v Německu vstoupil v platnost v roce 2024. Podle německých médií využil extremista zákon účelově a chtěl svým krokem provokovat. Německé úřady se nyní snaží, aby soud tento úřední krok zvrátil.
Po úřední změně pohlaví měla Liebichová nastoupit loni v srpnu k výkonu trestu do ženské věznice ve městě Chemnitz (Saská Kamenice). Tam se ale nedostavila. Policie ji na základě evropského zatykače zadržela letos v dubnu u Aše na Chebsku. Český soud ji pak poslal do vazby v plzeňské věznici. O předání Liebichové do Německa rozhodl minulý měsíc plzeňský krajský soud a pražský vrchní soud minulý týden rozhodnutí pravomocně potvrdil.
Liebichová se návratu do vlasti bránila. V květnu u plzeňského soudu řekla, že v německém vězení bude ohrožena její bezpečnost a důstojnost. Uvedla, že má strach, že se dostane do věznice s muži a bude tam čelit zneužívání. Vyjádřila i obavy o život. Soudkyně tehdy označila tyto argumenty za účelové. Stížnost Liebichové následně Vrchní soud v Praze zamítl.
Ve středu policejní eskorta převezla Liebichovou z litoměřické vazební věznice na hranici se Saskem, kde ji převzali němečtí policisté. Následně ji převezli do ženské věznice ve městě Chemnitz. Podle agentury DPA ovšem vedení věznice rozhodlo, že Liebichová si nebude trest odpykávat tam, ale v mužské věznici. Hned ve středu ji policisté eskortovali do věznice Zeithain poblíž Míšně.
„Je dobře, že věznice rozhodla rychle a nenechala se vtáhnout do zinscenovaného spektáklu,“ uvedla saská ministryně spravedlnosti Constanze Geiertová. Podle ní rozhodla věznice po lékařské prohlídce odsouzené a také s ohledem na bezpečnost žen v chemnitzské věznici.
Případ Liebicha-Liebichové vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno. Organizace bojující za práva sexuálních a genderových menšin upozorňují, že zákon pomohl už tisícům lidí a jeho změna kvůli jedinému případu zneužití by byla krokem zpět. Spolkové země Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko na počátku června uvedly, že chtějí v reakci na kauzu Liebichové zákon zpřísnit a zabránit jeho zneužívání.
ŽIVĚ Kuvajt hlásí útok íránských dronů, v Bahrajnu zněly sirény po amerických úderech
Kuvajtská armáda v noci na čtvrtek oznámila, že reaguje na útoky bezpilotních letounů z Íránu, zatímco v Bahrajnu se rozezněly sirény varující před leteckým útokem. Napsala to agentura AFP. O nových zásazích na svém území během čtvrteční noci informoval také Írán, a to po dalším americkém úderu proti tomuto státu.
„Válka skončí kolapsem.“ Kuleba nastínil, jak vyhrát. Popsal Zelenského „třesení“
Bývalý šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba v rozhovoru pro pořad Spotlight analyzoval současný stav konfliktu a proměnu mezinárodní podpory. Podle něj už Ukrajina není v pozici slabšího hráče bez karet, jak ji loni popsal Donald Trump. Naopak, země dokázala stabilizovat frontu a přenést válku na ruské území. Klíčem k vítězství je však podle něj vytrvalost a pochopení, že kompromis není možný.
"Svět, co byl, už není." Ridley Scott natočil sugestivní postapo Vzhlížet ke hvězdám
Film zasazený do světa, v němž je přežití instinktem, ale lidskost volbou, vstoupí exkluzivně do českých kin od 27. srpna 2026. Snímek vychází ze strhujícího bestselleru Petera Hellera a může se pochlubit mimořádným hereckým obsazením v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem, Margaret Qualleyovou, Allison Janneyovou, Benedictem Wongem a Guyem Pearcem.
Pirátští uzurpátoři, napadla Anglii viceprezidentka. Argentinci se potupenému sokovi vysmáli
Argentinští fotbalisté slavili středeční vítězství v semifinále mistrovství světa 2:1 nad Anglií s plakátem připomínajícím válku o Falklandy v roce 1982. Podle agentur jim za to hrozí trest od světové federace FIFA, jež politické projevy při zápasech zakazuje.
Macinka v Izraeli otevřel dveře českým firmám. Na závěr zaklepal na dveře Mosadu
Česko a Izrael chtějí proměnit dlouholeté politické partnerství v ještě užší ekonomickou spolupráci. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přivezl do Tel Avivu rekordní českou podnikatelskou delegaci, kterou přímo na místě doprovázel i deník Aktuálně. Řeč přišla na české zapojení do poválečné obnovy Gazy či obrannou spolupráci. Tečka za cestou byla Macinkova schůzka se šéfem Mosadu.