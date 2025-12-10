Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

Českem se šíří epidemie žloutenky typu A. Na vánočních trzích v centru Prahy byste to ale nepoznali. "Máme paradoxně víc turistů než před rokem," říká prodejce trdelníků na Staroměstském náměstí. "Němci ale dnes zatím nepřišli žádní."
Právě německá média bijí poslední dny na poplach a varují před nebezpečím nákazy na vánočních trzích v Praze. "Pozor: Mezi svařákem a trdelníkem se skrývá smrtelné nebezpečí," napsal nedávno německý bulvární deník Bild.
Někteří se ale ani přesto nenechali odradit. "Rozhodně nemáme strach, přijeli jsme si to užít. Budeme si teď častěji mýt ruce, ale zkazit si tím trhy rozhodně nenecháme," říká skupinka německých turistů na Václavském náměstí.
"O epidemii jsme nic nevěděli, říkáte nám to jako první. Média navíc vždycky všechno nafouknou. Navíc jsme očkovaní, takže se nemáme čeho bát," dodávají.
Jak se projevují příznaky žloutenky typu A
Zpočátku jsou příznaky podobné chřipce. Nejdřív se objeví teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později dojde ke zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater. Nemocní mají dále tmavou moč, světlou stolicí a svědění kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry.
Nakazit se lidé mohou předměty, kterých se nakažený dotýkal, například držadel v MHD, klik dveří, zábradlí nebo košíků a vozíků v obchodech. Prevencí je dezinfekce fungující proti virům nebo mytí rukou mýdlem, zejména před jídlem nebo po použití toalety.
Zdroj: ČTK
Právě Praha je epicentrem žloutenky typu A. V hlavním městě je více než čtyřicet procent všech nahlášených případů. Celkově hlásí lékaři 2880 nakažených, což je 4,5krát víc než za celý loňský rok a nejvíc za 41 let. Nemoci letos podlehlo už 31 lidí.
"Virus hepatitidy A je velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí, jako je nyní. Čím studenější, vlhčí a drsnější je povrch, tím déle na něm může virus přežívat," říkají odborníci ze Státního zdravotního ústavu.
Trhy zůstávají plné, Němců ale ubylo
Turistů je na trzích na "Staromáku" a "Václaváku" během všedního dne plno. Klobásy, šunku nebo trdelník prodává většina stánkařů v hygienických rukavicích. "Dbám na zvýšenou čistotu a pravidelně si dezinfikuji ruce," říká mladý prodejce bramborových spirál.
"Turistů ve srovnání s minulými roky neubylo, ale Němců je letos skutečně o něco míň," dodává. Koncem listopadu vydal Berlín varování, aby Němci během cest do České republiky dbali zvýšené hygieny. Dále doporučil očkování proti žloutence typu A.
"O žloutence v Česku jsme četli z německých médií. Ve zprávách říkali, že tady bude všude dezinfekce, ale u stánků jí tady moc není. Naštěstí ale máme vlastní," popisuje skupinka čtyř německých turistů ze sousedního Saska. "Nemoci se nebojíme, protože jsme očkovaní."
"Navíc, nakazit se můžete všude, to by člověk nemohl nikam jezdit. Epidemie se nebojíme a snažíme se si to co nejvíc užít. Máme to tady rádi," dodávají němečtí turisté v důchodovém věku, kteří vánoční trhy v Praze navštěvují pravidelně.