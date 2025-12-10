Domácí

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 36 minutami
Svařák, grilovaná šunka a trdelník. Pražské vánoční trhy jsou v plném proudu. Každoročně lákají stovky tisíc turistů z celého světa. Adventní trhy letos probíhají uprostřed epidemie žloutenky, která právě Prahu zasáhla nejvíce z celé republiky. To je nejspíš důvod, proč počet německých turistů letos klesá. Několik jsme jich v centru Prahy vyzpovídali.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze, 9. prosinec 2025
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze, 9. prosinec 2025 | Foto: Fabian Blažek

Českem se šíří epidemie žloutenky typu A. Na vánočních trzích v centru Prahy byste to ale nepoznali. "Máme paradoxně víc turistů než před rokem," říká prodejce trdelníků na Staroměstském náměstí. "Němci ale dnes zatím nepřišli žádní."

Právě německá média bijí poslední dny na poplach a varují před nebezpečím nákazy na vánočních trzích v Praze. "Pozor: Mezi svařákem a trdelníkem se skrývá smrtelné nebezpečí," napsal nedávno německý bulvární deník Bild. 

Vánoční trhy na Václavském náměstí v Praze, 9. prosince 2025
Vánoční trhy na Václavském náměstí v Praze, 9. prosince 2025 | Foto: Fabian Blažek

Někteří se ale ani přesto nenechali odradit. "Rozhodně nemáme strach, přijeli jsme si to užít. Budeme si teď častěji mýt ruce, ale zkazit si tím trhy rozhodně nenecháme," říká skupinka německých turistů na Václavském náměstí. 

"O epidemii jsme nic nevěděli, říkáte nám to jako první. Média navíc vždycky všechno nafouknou. Navíc jsme očkovaní, takže se nemáme čeho bát," dodávají. 

Jak se projevují příznaky žloutenky typu A

Zpočátku jsou příznaky podobné chřipce. Nejdřív se objeví teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později dojde ke zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater. Nemocní mají dále tmavou moč, světlou stolicí a svědění kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry. 

Nakazit se lidé mohou předměty, kterých se nakažený dotýkal, například držadel v MHD, klik dveří, zábradlí nebo košíků a vozíků v obchodech. Prevencí je dezinfekce fungující proti virům nebo mytí rukou mýdlem, zejména před jídlem nebo po použití toalety.

Zdroj:  ČTK

Právě Praha je epicentrem žloutenky typu A. V hlavním městě je více než čtyřicet procent všech nahlášených případů. Celkově hlásí lékaři 2880 nakažených, což je 4,5krát víc než za celý loňský rok a nejvíc za 41 let. Nemoci letos podlehlo už 31 lidí. 

Související

"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?

Spotlight - Roman Prymula
29:09

"Virus hepatitidy A je velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí, jako je nyní. Čím studenější, vlhčí a drsnější je povrch, tím déle na něm může virus přežívat," říkají odborníci ze Státního zdravotního ústavu.

Trhy zůstávají plné, Němců ale ubylo

Turistů je na trzích na "Staromáku" a "Václaváku" během všedního dne plno. Klobásy, šunku nebo trdelník prodává většina stánkařů v hygienických rukavicích. "Dbám na zvýšenou čistotu a pravidelně si dezinfikuji ruce," říká mladý prodejce bramborových spirál. 

"Turistů ve srovnání s minulými roky neubylo, ale Němců je letos skutečně o něco míň," dodává. Koncem listopadu vydal Berlín varování, aby Němci během cest do České republiky dbali zvýšené hygieny. Dále doporučil očkování proti žloutence typu A. 

Související

Česká nákaza děsí už i Němce. "Smrtelné nebezpečí mezi svařákem a trdelníkem"

Vánoční trhy, Praha, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí

"O žloutence v Česku jsme četli z německých médií. Ve zprávách říkali, že tady bude všude dezinfekce, ale u stánků jí tady moc není. Naštěstí ale máme vlastní," popisuje skupinka čtyř německých turistů ze sousedního Saska. "Nemoci se nebojíme, protože jsme očkovaní." 

"Navíc, nakazit se můžete všude, to by člověk nemohl nikam jezdit. Epidemie se nebojíme a snažíme se si to co nejvíc užít. Máme to tady rádi," dodávají němečtí turisté v důchodovém věku, kteří vánoční trhy v Praze navštěvují pravidelně. 

 
Mohlo by vás zajímat

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

Soud smetl žalobu Parkanové o 8,5 milionu za nedůvodné stíhání. Na odůvodnění se čeká

Soud smetl žalobu Parkanové o 8,5 milionu za nedůvodné stíhání. Na odůvodnění se čeká

Fialovo finále. Parodoval Trumpa, zpražil novináře, nakonec přiznal i chyby

Fialovo finále. Parodoval Trumpa, zpražil novináře, nakonec přiznal i chyby
2:17
domácí Aktuálně.cz Obsah Německo Česko Praha žloutenka Staroměstské náměstí Václavské náměstí vánoční trhy turistika advent epidemie zahraničí

Právě se děje

před 18 minutami
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody

ŽIVĚ
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami
Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

"Turistů máme víc než před rokem, ale Němce jsem tady letos tolik neviděl," říká prodejce trdelníků na Staroměstském náměstí.
před 52 minutami
Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Prezidentu FIFA Giannimu Infantinovi hrozí etické vyšetřování poté, co ocenil Donalda Trumpa mírovou cenou a veřejně mu vyjádřil podporu.
před 1 hodinou
Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Americké ministerstvo spravedlnosti může odtajnit spisy v případu sexuálního obchodování s lidmi ze strany odsouzeného zesnulého Jeffreyho Epsteina.
před 1 hodinou
Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat.
před 1 hodinou
Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Rafael Benítez očekává v souboji Panathinaikosu Atény s Plzní těžký a fyzicky náročný boj.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

ŽIVĚ
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy