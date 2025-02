Němcová o dění po výhrůžce z Moskvy: Divná reakce státu. Babiš potvrdil, čím je

"Říkala jsem si, že za tím musí být někdo, kdo mě tady nenávidí. V Rusku jsem pro ně nezajímavý člověk," říká pro Aktuálně.cz senátorka za ODS Miroslava Němcová v reakci na vyjádření místopředsedy Rady bezpečnosti Ruska a bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva, který jí na sociální síti Telegram přál smrt.

Medveděv tak reagoval na falešný příspěvek na sociální síti X, podle nějž měla Němcová vyzývat k opětovné blokádě Leningradu. "Rusko dnes slaví osvobození Leningradu z obležení během druhé světové války. I když nepotřebují slavit, ale zažít to znovu," psalo se ve tweetu pod jménem senátorky. Vyjádření bylo ale falešné a politička ho nikdy nenapsala.

"Nějaká zdegenerovaná evropská kreatura přála naší zemi, a tedy i vám a mně, aby opět zahynul nejméně milion našich občanů. (…) Na takové výroky by se nemělo zapomínat. Stejně jako na zlá zvířata, jako je ta Němcová, která je pronášejí. Přeji jim z celého srdce, aby zahynuli v krvavých vírech nového pražského jara jako v roce 1968," vyjádřil se Medveděv na Telegramu.

Podle Němcové stojí za útokem někdo z České republiky. "Pro Rusko musím být nezajímavý člověk. Nechápu, proč by si vybrali mě, nejsem vlivný člověk a nezastávám žádnou významnou pozici uvnitř ODS ani Senátu. Zpětně jsem si proto říkala, že za tím musí stát někdo, komu vadím tady," popisuje politička.

"Tipovala bych někoho z probabišovských, proruských a proestébáckých kruhů. Tyto tři kruhy se nějak propojují v sobě navzájem. Myslím, že někomu z nich vadím tak extrémně, že si řekl, že aby se mě zbavil tady doma, tak to ještě rozehraje tady do té vyšší hry," doplňuje.

Senátorce vyjádřila podporu řada českých politiků, předseda hnutí ANO Andrej Babiš ale v pořadu Xaver s hostem na dotaz, co říká na Medveděvovu reakci vůči Němcové, reagoval takto: "Neříkám nic, prosím vás. Proč mám komentovat tuhle paní." Podle političky se předseda hnutí ANO zachoval jako "klasický Babiš".

"Nikdo od něj nemůže čekat nic než naprosté buranství. On potřebuje autokratický režim a i mu já bezpochyby vadím. To, co předvedl, bylo naprosté nepochopení. Mohl vystoupit ve prospěch obrany České republiky a vnímat to, co Medveděv řekl: 'Krvavé vichry zavanou nad novým pražským jarem.' Jemu je to ale jedno, jediné vichry, které ho zajímají, jsou ty, které mu přinesou peníze do Agrofertu," vysvětluje Němcová.

"Babišem nejsem znechucená. Já jsem od něj absolutně nic jiného nečekala. Jsem spokojená, že takto vystoupil, protože tím potvrdil, čím pro Českou republiku je - naprostým bezpečnostním rizikem," doplňuje.

Političku dle jejích slov ohledně potenciální ochrany nekontaktoval. "Očekávala jsem, že některé instituce, ať už NCOZ, BIS, NÚKIB, nebo policie, se ozvou. Nelze to brát na lehkou váhu. Můžeme si stokrát říkat, že je to opilec a neví, co říká, ale mohli říct: My to registrujeme a budeme to dál hlídat. S takovým poselstvím se bohužel nikdo neozval. To považuju za trochu divné," dodává senátorka.

Podle Němcové celá situace značí to, že je Rusko rizikem pro celý demokratický svět. "To si naplno musel uvědomit každý, kdo není úplný ignorant už ve chvíli, kdy Rusko přepadlo Ukrajinu. Je to bezpečnostní riziko číslo jedna pro celý demokratický svět. Když Medveděv říká, že je potřeba zabít mě, tak mluví o Evropě, takže to je širší zacílení a vymezení," uzavírá.

