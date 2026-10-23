V České televizi a rozhlase připravují regulérní stávku. Vyprovokoval je Babiš

Zatímco vládní koalice ve sněmovně prosadila, že poslanci začnou o zrušení poplatků za televizi a rozhlas jednat už v pátek, v ČT a ČRo se chystá stávka. Zaměstnanci obou médií se s plánem vlády nemíní smířit. „Ve chvíli, kdy se budou její plány ve sněmovně posouvat do rozhodující fáze, budeme připraveni jednat,“ zdůrazňují.
Že se zaměstnanci médií veřejné služby chystají stávkovat, redakci Aktuálně.cz potvrdila členka stávkového výboru za iniciativu Veřejnoprávně v ČT Pavla Kubálková a její kolegyně z Českého rozhlasu Lucie Pávová – členka stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v ČRo.
„Ke stávce přistupujeme kvůli pokračující snaze vládní koalice udělat z veřejnoprávních médií prostředky závislé na státních příspěvcích, o kterých rozhodují politici,“ uvedla v rozhovoru pro Aktuálně.cz Kubálková.
„Když jsme spolu s odbory vstoupili v dubnu do stávkové pohotovosti, veřejně jsme vznesli naše požadavky – mimo jiné třeba, aby před změnou financování ČT a ČRo proběhla rozsáhlá odborná veřejná debata. Toto ani nic dalšího se nestalo,“ dodává.
Zástupci vlády Andreje Babiše (ANO) v jistý moment uvažovali o tom, že ve sněmovně novelu zákona, jejímž cílem je zrušení koncesionářských poplatků, začnou projednávat ještě před senátními a komunálními volbami. Nakonec to sice posunuli, ale minulý týden se Babiš nechal slyšet, že se tak stane co nejdříve.
A v pátek přišla v dolní komoře SPD s tím, že o zákonu začnou poslanci jednat hned. Zástupci hnutí ANO přitom podle našich informací ještě tentýž den ráno pracovali s tím, že tento bod na programu nebude.
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„Ve chvíli, kdy přichází legislativní proces vládního záměru, nemáme na vybranou. Připravujeme se na stávku mimo jiné také kvůli nedávným prohlášením premiéra Andreje Babiše, která naše obavy jen prohloubila,“ uvedla Lucie Pávová pro Aktuálně.cz.
Pokud jde o termín stávky, ten bude podle jejích slov záviset na dalším postupu koalice. „Ve chvíli, kdy se budou její plány ve sněmovně posouvat do rozhodující fáze, budeme připraveni jednat. Už teď je jasné, že stávka bude tvrdší než ta výstražná z června,“ varuje Pávová.
V červnu velká část zaměstnanců ČT a ČRo vstoupila do jednodenní stávky a na obou médiích probíhaly opakovaně minuty ticha. „Stávka byla znatelná taky v okolí obou médií. Za zajištění a přesnou podobu vysílání ale odpovídá vedení těchto institucí,“ soudí Kubálková.
„Naším cílem je zabránit zestátnění veřejnoprávních médií,“ dodává. S tím, že by to ve svém důsledku mohlo znamenat ztrátu jejich nezávislosti i finanční stability.
„ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, ČRo počítá s přibližně 2,5 miliardami. Vyjádření vládních politiků, včetně premiéra, přitom zmiňují výrazné škrty – až kolem 20 procent,“ připomíná.
„Stále nevíme,“ pokračuje Pávová, „co poplatky skutečně nahradí, a hlavně odkud se v rozpočtu na náhradu vezmou peníze. Na tento problém upozornilo i samotné ministerstvo financí: návrh podle něj neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by ČT a ČRo peníze dostávaly, ani termíny jejich výplaty.“
V návrhu rozpočtu na příští rok totiž není o prostředcích na příspěvky pro televizi a rozhlas ani slovo. A v roce 2028 koalice plánuje, aspoň to tvrdí ministryně financí Alena Schillerová (ANO), uspořit desítky miliard.
„Stále nevíme, jaké záruky budou mít obě média pokud jde o jejich nezávislost, jakou ochranu budou mít před případnými politickými tlaky. Jak budou moci svobodně dál dodávat svou službu divákům a posluchačům,“ připomíná Pávová.
A co když se potom nic nestane, co bude následovat – kam až budou ochotni stávkující zaměstnanci zajít?
„Nechceme předbíhat a spekulovat o dalších krocích. Jedno je ale jisté: vzdávat se nebudeme, ani kdyby koalice své změny prosazovala dál,“ říkají Pavla Kubálková a Lucie Pávová.
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