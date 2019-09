Nemám se čeho obávat, říká Babiš. Věří, že jeho trestní stíhání skončí

Premiér Andrej Babiš (ANO) je přesvědčen o svojí nevině v kauze Čapí hnízdo. Pevně věří, že státní zástupce skutečně stíhání zastaví. Babiš znovu vyjádřil svůj názor, že kauza je účelová. Také odmítl nařčení opozice, že jeho poslední mediální vystoupení mohla vytvářet tlak na státní zástupce.

Andrej Babiš informoval, že jeho právníci žádné rozhodnutí nedostali. "Nevím, jak státní zástupce rozhodl. Asi je to nějaký normální proces, takže já vlastně nemám co komentovat," řekl Babiš poté, co slavnostně otevřel novou budovu základní školy v Rudné u Prahy.

Babiš znovu vyjádřil svůj názor, že kauzu Čapího hnízda je účelová. "Já se nemám čeho obávat, kdybych nebyl v politice, tak lidi o Čapím hnízdě nikdy neslyšeli. Je to kauza, které slouží k tomu, aby mě poškozovala," popsal Babiš. Znovu popřel, že by porušil zákon a připomněl, že dotace 48,5 milionu byla vrácena a sám dal navíc 50 milionů na dobročinné účely.

Andrej Babiš také odmítl nařčení opozice, že jeho poslední mediální vystoupení mohla vytvářet tlak na státní zástupce. "Je to nesmysl. Já jsem nikoho neovlivňoval. Pokud se někdo snažil ovlivňovat, tak byli demonstranti na Letné a na Václaváku," dodal Babiš. "Tam se říkalo, že Babiš patří do vězení. A proč? Co udělal Babiš? Babiš neudělal nic," rozčílil se premiér.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Návrh na obžalování Babiše podala letos v polovině dubna. Státní zástupce Jaroslav Šaroch v minulosti zamítl stížnosti Babiše a dalších proti stíhání jako nedůvodné. Vyhověl naopak stížnostem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí, jejich obvinění loni v květnu zrušil.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Hrozí mu až deset let vězení. Stíhání čelí kromě Babiše i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Mayerová a Josef Nenadál.