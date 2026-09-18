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Macinka s Pavlem se konečně potkali. Ale ne tak, jak si Babiš přál

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Po dlouhých měsících „zákopové války“ se ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) znovu objevil na Pražském hradě. S prezidentem Petrem Pavlem se sice potkal hned při několika částech programu návštěvy jordánského krále Abdalláha II., mezi čtyřma očima se ale nesetkali. A to přesto, že premiér Andrej Babiš (ANO) vzkázal, že na jejich schůzku „dozrál čas“.

Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se po dlouhé době setkali na Pražském hradě: při příležitosti návštěvy jordánského krále Abdalláha II.
Prezident Petr Pavel a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se po dlouhé době setkali na Pražském hradě: při příležitosti návštěvy jordánského krále Abdalláha II.Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR – MZV
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„S prezidentem jsem nejednal,“ řekl Macinka na hradním nádvoří deníku Aktuálně.cz.  

Na Pražský hrad dorazil šéf české diplomacie kvůli návštěvě jordánského krále Abdalláha II. a královny Raniji. Prezident s monarchou řešil česko-jordánské vztahy, situaci na Blízkém východě a humanitární krizi v Gaze.

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Sám Pavel byl dokonce před dvěma lety v královském paláci v Ammánu na státní návštěvě – tentokrát to oplatil král.

Do Prahy přiletěl spolu s ním ale také jordánský ministr zahraničí Ajmán Safadí – a právě ten byl hlavním důvodem Macinkovy cesty na Hrad. O usmiřování tu ale zřejmě nemůže být řeč. „S prezidentem jsem nejednal, nemluvili jsme spolu. Jen jsme se pozdravili,“ řekl šéf Motoristů Aktuálně.cz. 

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Malý krok vpřed

Přesto se dá říct, že alespoň malý krok vpřed to je. Macinka se po měsících na Hrad vrátil dokonce hned dvakrát. Ráno dorazil na přivítání jordánského krále a následné jednání delegací, kde usedl vedle Pavla.

Petr Pavel, Petr Macinka a Karel Havlíček na Pražském hradě jednali s delegací jordánského krále Abdalláha II.
Petr Pavel, Petr Macinka a Karel Havlíček na Pražském hradě jednali s delegací jordánského krále Abdalláha II.Foto: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Poté odběhl do Kramářovy vily, kde Abdalláha II. přivítal premiér Andrej Babiš (ANO), a následně se zase vrátil na Hrad. Čekal ho tam totiž slavnostní oběd pořádaný hlavou státu — tam si potřásli rukou u slavnostního přivítání.

Obrázek — prezident a ministr zahraničí bok po boku — v posledních měsících rozhodně nebyl běžný. Na Hrad dorazil také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). 

Babiš chce schůzku, neřekl kdy 

Ještě v pondělí přitom premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s Pavlem prohlásil, že dozrál čas, aby se prezident s ministrem zahraničí sešli sami a začali spolu normálně komunikovat. Část médií to četla jako jasný vzkaz Macinkovi: zakopat válečnou sekeru. 

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Macinka ale si stojí za tím, že v pátek byla prioritou návštěva jordánského krále a členů vlády, ne jednání s hlavou státu. 

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„Nepřišel jsem sem dnes, abych měl schůzku s prezidentem. Přišel jsem hlavně proto, protože v rámci návštěvy jordánského krále přijel i jordánský ministr zahraničí a samozřejmě je slušnost, abych dorazil také. Zároveň ho pak hostím u nás na ministerstvu zahraničních věcí,“ vysvětlil Macinka. 

A když přišla řeč na to, jestli tedy s prezidentem opravdu nemá co řešit, vzhledem ke slovům premiéra, odpověděl bez okolků.

„Schůzka není zatím naplánovaná. Nemám s ním teď co řešit. Až to budeme potřebovat, tak se domluvíme,“ podtrhl ministr zahraničí.

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Na Hradě nebyl skoro rok 

Páteční návštěva ale byla výjimečná ještě z jednoho důvodu. Macinka totiž na Pražský hrad prakticky přestal jezdit, pravděpodobně cíleně.

Na dotaz redakce, že na Hradě už dlouho nebyl, odvětil: „To nebyl.“

Podle dostupných informací šlo zřejmě o jeho první osobní návštěvu Hradu od přelomu listopadu a prosince loňského roku, kdy se teprve rodila Babišova vláda a řešilo se obsazení ministerstev.

Od té doby se Macinka několika hradním akcím vyhnul. Nejviditelněji v srpnu, kdy prezident tradičně přijal české velvyslance na Pražském hradě. Zatímco diplomaté po poradě v Černínském paláci zamířili za Pavlem, ministr tam za sebe poslal náměstka Radka Augustina. 

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V New Yorku vytvoří nečekaný tandem 

Další dějství jejich vztahu se odehraje už příští týden v New Yorku na Valném shromáždění OSN. Ani tam ale nezačnou společnou cestou. Macinka Aktuálně.cz znovu potvrdil, že s prezidentem nepoletí vládním speciálem a že si nic nerozmyslel. 

„Není na tom nic nekalého. Už mám letenky zařízené a nemá cenu je rušit. Navíc máme v OSN jiný program.“ 

Ministr chce být v New Yorku dříve a zůstane až do pátku. Čeká ho mimo jiné večeře s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a mnoho dalších bilaterálních jednání. Prezident Pavel naopak po skončení programu v OSN pokračuje do americké Nebrasky.

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Jenže úplně se minout stejně nepůjde. Podle harmonogramů, které má Aktuálně.cz k dispozici, budou Pavel i Macinka v New Yorku obcházet řadu světových státníků. 

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Hlavním cílem bude sbírat podporu pro českou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN na období 2032 až 2033. Vláda to považuje za svou velkou prioritu. 

Česká diplomacie tak rozjíždí kampaň naplno a prezident i ministr v ní sehrají vlastní roli. Budou přesvědčovat představitele států, jejichž hlasy budou o českém křesle rozhodovat. Jak už dříve upozorňoval český velvyslanec Jakub Kulhánek, jedním z hlavních soupeřů Česka je Arménie.

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