Macinka s Pavlem se konečně potkali. Ale ne tak, jak si Babiš přál

Po dlouhých měsících „zákopové války“ se ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) znovu objevil na Pražském hradě. S prezidentem Petrem Pavlem se sice potkal hned při několika částech programu návštěvy jordánského krále Abdalláha II., mezi čtyřma očima se ale nesetkali. A to přesto, že premiér Andrej Babiš (ANO) vzkázal, že na jejich schůzku „dozrál čas“.
„S prezidentem jsem nejednal,“ řekl Macinka na hradním nádvoří deníku Aktuálně.cz.
Na Pražský hrad dorazil šéf české diplomacie kvůli návštěvě jordánského krále Abdalláha II. a královny Raniji. Prezident s monarchou řešil česko-jordánské vztahy, situaci na Blízkém východě a humanitární krizi v Gaze.
Sám Pavel byl dokonce před dvěma lety v královském paláci v Ammánu na státní návštěvě – tentokrát to oplatil král.
Do Prahy přiletěl spolu s ním ale také jordánský ministr zahraničí Ajmán Safadí – a právě ten byl hlavním důvodem Macinkovy cesty na Hrad. O usmiřování tu ale zřejmě nemůže být řeč. „S prezidentem jsem nejednal, nemluvili jsme spolu. Jen jsme se pozdravili,“ řekl šéf Motoristů Aktuálně.cz.
Malý krok vpřed
Přesto se dá říct, že alespoň malý krok vpřed to je. Macinka se po měsících na Hrad vrátil dokonce hned dvakrát. Ráno dorazil na přivítání jordánského krále a následné jednání delegací, kde usedl vedle Pavla.
Poté odběhl do Kramářovy vily, kde Abdalláha II. přivítal premiér Andrej Babiš (ANO), a následně se zase vrátil na Hrad. Čekal ho tam totiž slavnostní oběd pořádaný hlavou státu — tam si potřásli rukou u slavnostního přivítání.
Obrázek — prezident a ministr zahraničí bok po boku — v posledních měsících rozhodně nebyl běžný. Na Hrad dorazil také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Babiš chce schůzku, neřekl kdy
Ještě v pondělí přitom premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s Pavlem prohlásil, že dozrál čas, aby se prezident s ministrem zahraničí sešli sami a začali spolu normálně komunikovat. Část médií to četla jako jasný vzkaz Macinkovi: zakopat válečnou sekeru.
Macinka ale si stojí za tím, že v pátek byla prioritou návštěva jordánského krále a členů vlády, ne jednání s hlavou státu.
„Nepřišel jsem sem dnes, abych měl schůzku s prezidentem. Přišel jsem hlavně proto, protože v rámci návštěvy jordánského krále přijel i jordánský ministr zahraničí a samozřejmě je slušnost, abych dorazil také. Zároveň ho pak hostím u nás na ministerstvu zahraničních věcí,“ vysvětlil Macinka.
A když přišla řeč na to, jestli tedy s prezidentem opravdu nemá co řešit, vzhledem ke slovům premiéra, odpověděl bez okolků.
„Schůzka není zatím naplánovaná. Nemám s ním teď co řešit. Až to budeme potřebovat, tak se domluvíme,“ podtrhl ministr zahraničí.
Na Hradě nebyl skoro rok
Páteční návštěva ale byla výjimečná ještě z jednoho důvodu. Macinka totiž na Pražský hrad prakticky přestal jezdit, pravděpodobně cíleně.
Na dotaz redakce, že na Hradě už dlouho nebyl, odvětil: „To nebyl.“
Podle dostupných informací šlo zřejmě o jeho první osobní návštěvu Hradu od přelomu listopadu a prosince loňského roku, kdy se teprve rodila Babišova vláda a řešilo se obsazení ministerstev.
Od té doby se Macinka několika hradním akcím vyhnul. Nejviditelněji v srpnu, kdy prezident tradičně přijal české velvyslance na Pražském hradě. Zatímco diplomaté po poradě v Černínském paláci zamířili za Pavlem, ministr tam za sebe poslal náměstka Radka Augustina.
V New Yorku vytvoří nečekaný tandem
Další dějství jejich vztahu se odehraje už příští týden v New Yorku na Valném shromáždění OSN. Ani tam ale nezačnou společnou cestou. Macinka Aktuálně.cz znovu potvrdil, že s prezidentem nepoletí vládním speciálem a že si nic nerozmyslel.
„Není na tom nic nekalého. Už mám letenky zařízené a nemá cenu je rušit. Navíc máme v OSN jiný program.“
Ministr chce být v New Yorku dříve a zůstane až do pátku. Čeká ho mimo jiné večeře s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a mnoho dalších bilaterálních jednání. Prezident Pavel naopak po skončení programu v OSN pokračuje do americké Nebrasky.
Jenže úplně se minout stejně nepůjde. Podle harmonogramů, které má Aktuálně.cz k dispozici, budou Pavel i Macinka v New Yorku obcházet řadu světových státníků.
Hlavním cílem bude sbírat podporu pro českou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN na období 2032 až 2033. Vláda to považuje za svou velkou prioritu.
Česká diplomacie tak rozjíždí kampaň naplno a prezident i ministr v ní sehrají vlastní roli. Budou přesvědčovat představitele států, jejichž hlasy budou o českém křesle rozhodovat. Jak už dříve upozorňoval český velvyslanec Jakub Kulhánek, jedním z hlavních soupeřů Česka je Arménie.
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