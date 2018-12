Dvouleté děti jsou v 92 % školek. Nemají pro ně vhodné podmínky, varuje inspekce

Nevhodné hračky, příliš vysoké stoly a toalety, ale i nedostatečný pitný režim. Spousta školek nemá vhodné podmínky pro přijímání dvouletých dětí, zjistili inspektoři. Podmínkám nevyhověla většina věkově smíšených tříd, podle inspektorů jde tedy o plošný problém.

Politici letos zrušili zákon, podle kterého měly mít školky povinnost od roku 2020 přijímat dvouleté děti. Přesto se děti mladší tří let vyskytují v 92 procentech mateřských škol. Z výroční zprávy České školní inspekce ale nyní vyplynulo, že školky neumí takto malým dětem zajistit adekvátní podmínky a děti v nich často musí čelit různým potenciálně nebezpečným situacím.

Dvouletí ve školkách Ze všech dětí bylo ve školním roce 2017/2018 12,5 procenta dvouletých. Nejméně jich chodí do školek v Praze a ve Středočeském kraji, kde jejich podíl tvoří kolem třiceti procent. Naopak v Jihočeském, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském kraji se předškolního vzdělávání zúčastnilo více než padesát procent dvouletých dětí v jednom populačním ročníku.

Riziko představují především některé hračky. Školky totiž běžně používají takové, které jsou určeny pro děti od tří let. Dvouleté děti se tak často dostanou k drobným věcem, které mohou spolknout, i ostrým předmětům, jako jsou ořezané pastelky nebo nůžky.

"Starší batolata často ještě strkají předměty do úst. Při vysokém počtu dětí ve věkově smíšených třídách je velice náročné zajistit bezpečnost, jelikož starší děti běžně používají například různé barvy, mýdla, které tím pádem malé děti mohou snadno nedopatřením ochutnat," vysvětlil Aktuálně.cz náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Další problém je, že školky mají stoly, židle, umyvadla nebo toalety, které jsou pro dvouleté děti moc vysoké. "Příliš vysoká toaleta neposkytuje dvouletým nutný pocit stability a bezpečí. Děti, které se základní hygieně teprve učí, mohou takové podmínky negativně ovlivnit," poznamenal Andrys.

Bezpečnostní riziko ale představují také příliš vysoké stoličky, protože ani ty nejsou pro dvouleté děti dostatečně stabilní. Inspektoři zároveň narazili na školky, v nichž děti seděly u stolů, které měly v rovině ramen. To je nevhodné v případě, že se děti teprve učí, jak správně sedět a stolovat.

Malé děti ale podle inspektorů někdy ani nedostávají dostat napít tak často, jak by měly. "Inspektoři se setkávají s případy, kdy z důvodu výšky stolů, náročnosti manipulace nalévání i kvůli nedostatečnému sledování potřeb dítěte je opomíjeno dostatečné zajištění přísunu tekutin u nejmenších dětí," dodal Andrys.

Přesto se najdou školky, které s dvouletými dětmi umí pracovat a na jejich příchod se dobře připravily. Jednou z nich je například Mateřská škola Mendelova v Karviné. "V našich školkách je v jedné třídě osm a ve druhé dvanáct dětí mladších tří let. Na jejich začlenění jsme se důkladně připravili a inspekce, která naši školu navštívila v říjnu, péči o takto malé děti pozitivně ocenila," říká ředitel školky Bohumil Zmrzlík.

Přiznává však, že zajistit adekvátní péči nebylo vůbec jednoduché. "V tom stát bohužel moc nepomáhá. Při normativním financování škol se vůbec nezohledňuje věk dětí, tedy to, že mladší děti potřebují být v menší skupině a že je vhodné, aby s nimi pracovala vedle učitelky i chůva," říká Zmrzlík.

Dvouleté ve školkách ano, ale dobrovolně

Inspekce potvrzuje, že děti mladší tří let jsou velmi často zařazovány do tříd s velkým počtem dětí, který přesahuje maximální povolený počet 24 dětí v jedné třídě. Kvůli všem uvedeným důvodům inspekce doporučila, aby mateřské školy dál přijímaly dvouleté děti pouze dobrovolně a neměly k tomu zákonnou povinnost.

Politici letos v létě zvrátili povinnost přijímat dvouleté od roku 2020 poté, co se proti tomu postavili zřizovatelé škol i ředitelé. Ti argumentovali tím, že nemají v popisu práce starat se o tak malé děti. Řada školek se bála, že nesežene peníze potřebné k úpravám školky tak, aby v ní dvouletí mohli být. Nadále tak bude záležet na mateřských školách, jestli děti mladší tří let přijmou nebo ne. Podle inspektorů by se měl stát i zřizovatelé zasadit o to, aby čím dál víc školek bylo připravených přijímat děti mladší tří let, ale pouze na základě dobrovolnosti.

VIDEO: Dvouleté děti ve školkách jsou problém, říká Růžička.