„Někdo za mě poslal nechutné e-maily,“ říká někdejší ředitel Havlovy knihovny

Falešné e-maily rozesílané významným osobnostem letos na jaře přispěly podle bývalého ředitele Knihovny Václava Havla Tomáše Sedláčka k letošnímu prudkému vývoji v instituci. Na to, že policie prověřovala krádež Sedláčkovy internetové identity v knihovně, upozornil v pondělí šéf její správní rady David Dušek. Policie podle něj případ odložila.
E-mailová adresa, z níž urážlivé a hanlivé e-maily odcházely, se podle Sedláčka do písmene shodovala s adresou, kterou používal ke korespondenci.
Žádné hanlivé e-maily intelektuálům, jejichž kritice letos na jaře čelil, ale neposílal. A trvalo nějakou dobu, než zjistil, koho falešné e-maily urážely.
„Ukázalo se, že někdo nebo něco v dnešním světě rozesílal takové hate (nenávistné) e-maily významným českým intelektuálům,“ řekl Sedláček. Na věc přišel tak, že se s jedním z nich chtěl smířit, protože nerozuměl negativním emocím. Až od společného přítele se Sedláček dozvěděl, že dotyčnému píše nepříjemné e-maily.
„Z tvé adresy přišel dost nechutný e-mail, řekl mi. Nechutný byl, e-mail jsem pak viděl. Ale tomu člověku jsem nikdy žádný e-mail nepsal, natož takového znění,“ řekl Sedláček. E-mail má datum z konce letošního května.
Pokud ví, policie nezjistila, kdo za falešnými e-maily stál. Sedláček je ale přesvědčen, že situace přispěla k odchodu velké části týmu knihovny a ke kritice jeho vedení knihovny.
„Člověk pochopitelně dělá chyby, běžné, provozní, ale dodneška si nejsem vědom žádného kroku, který by vysvětloval tak velkou vlnu odporu. Ale tyhle e-maily, byla to jedna z věcí, to bych chápal,“ řekl Sedláček.
Podle něho bylo z textu vidět, že ho nepsal stroj. Některé věci ale neseděly. „Tomu člověku vykám, ale v e-mailu jsem mu tykal, byly to takové nuance, podle nichž bylo poznat, že jsem to nebyl já,“ poznamenal. Neví, kdo všechno patří mezi adresáty falešných e-mailů.
„Takových divných věcí se tam dělo strašně moc. Do médií se o tom strašně špatně povídá, tak jsem radši držel hubu,“ uvedl Sedláček, proč se k situaci v knihovně na čas odmlčel.
Na místě ředitele skončil v srpnu a od té doby stojí podle svých slov v ústraní. Přesto určité vazby zůstaly. Na jeho jméno jsou vázané některé granty a závazky, které převzala 1. prezidentská knihovna, spolupracuje s ní.
„Rád budu spolupracovat s jakoukoli aktivitou, která bude posílat myšlenky Václava Havla dál a oživovat je, aby byly relevantní pro generaci, která ho nezažila,“ uvedl Sedláček.
Nevyjádřil se jednoznačně ke své možné účasti v projektu, který má podle avíza bývalé první dámy a vdovy po exprezidentovi Dagmar Havlové nést jméno Václava Havla.
Havlová minulý týden sdělila, že má při křtu lavičky Václava Havla a následném koncertu na pražském Mariánském náměstí 21. září poprvé zaznít jméno subjektu, jemuž udělila souhlas pro užívání Havlova jména.
Knihovnu Václava Havla její správní rada minulý týden přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu proto, aby vyhověla přání Havlové a z názvu exprezidentovo jméno zmizelo. O Havlův mimořádný a široký odkaz knihovna hodlá pečovat i nadále, uvedli v pondělí její zástupci.
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