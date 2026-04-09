Někdo lhal. Náctiletý syn Kocandy byl mluvčím asociace, na webu ho skryli. Neúspěšně

„Nikdy tu nedělal mluvčího,“ řekl šéf Asociace STK Luděk Šíp na dotaz Aktuálně.cz, zda pod ním působil 17letý Samuel Kocanda, pracovník sekretariátu Správy jeskyní a syn státního tajemníka Martina Kocandy. Opakoval, že ho nevidí uvedeného ani na webu své asociace. A měl pravdu – jak totiž redakce zjistila, jméno Samuela Kocandy bylo na webu překryté bílou barvou, stejně jako jeho telefonní číslo.
Kolem nezletilého Samuela Kocandy se píše kuriózní příběh. Podle zjištění Deníku N se měl stát šéfem sekretariátu Správy jeskyní, porazil asi dvě desítky jiných uchazečů. Zhruba ve stejnou dobu se jeho otec Martin Kocanda stal státním tajemníkem na ministerstvu životního prostředí, tedy nadřazené instituci.
Když se redakce Aktuálně.cz začala pídit po dalším angažmá mladíka, zjistila, že měl být i mluvčím Asociace STK. Alespoň to naznačovaly veřejné výsledky vyhledávání na Googlu ve svých náhledech. Ovšem šéf asociace Luděk Šíp popřel, že by Samuel Kocanda pod ním někdy působil v roli mluvčího.
„Jako kde? Kde je napsaný jako mluvčí? Na webu naší asociace? Tak to vůbec nevím, nikdy tu nedělal mluvčího. Jak se to týká mě? Ptáte se na nějakou špínu? To je mi úplně jedno. Kdybyste chtěl něco ohledně STK, zavolejte,“ ukončil telefonát Šíp.
V SMS zopakoval, že mladý Kocanda u něj nebyl a neví, jak se jeho jméno dostalo na web asociace, protože stránky spravuje dodavatelská firma. Více jsme o tom psali zde.
Bílá kamufláž
Jak se ale ukázalo, Luděk Šíp zřejmě neříkal pravdu nebo byl někým uveden v omyl. Redakce Aktuálně.cz se s dalšími spolupracovníky podívala hlouběji na webové stránky asociace a zjistila, že jméno Samuela Kocandy se ještě ve středu večer skutečně nacházelo i ve zdrojovém kódu. Někde tedy na webu musel být.
Posléze se ukázalo, že Kocandu správce stránek jednoduše skryl. Jak? Jméno, jeho telefonní číslo a adresu [email protected] zkrátka „zamaskoval“ bílou barvou. Nacházel se hned pod místopředsedou asociace Tomášem Chudějem, jak můžete vidět níže na obrázku. Na první pohled bylo totiž pod výčtem kontaktů pouze bílé prázdné místo.
Ověřit si to mohl ostatně každý – stačilo na stránce Kontakty přejet se zmáčknutým levým tlačítkem myši přes viditelná písmena až dolů, kde se posléze objevil i zakamuflovaný kontakt na Samuela Kocandu.
Tento stav trval přinejmenším do středečního večera (tj. 22:47), kdy si redakce vytvořila snímky zdrojového kódu i PDF kopii kontaktní stránky se „schovaným“ mluvčím. Ve čtvrtek ráno už byl definitivně odstraněný z webu asociace.
Existuje ale ještě jeden veřejný záznam. Server Wayback Machine, který archivuje valnou část viditelného internetu, zaznamenal 8. dubna i stránku kontaktů Asociace STK před úpravou. Kontakt na Samuela Kocandu je tam tudíž viditelný, viz obrázek níže. Veřejnost si tuto skutečnost může rovněž sama ověřit v nástroji zde.
„Zálohujte si, co chcete,“ vzkázal Šíp
Deník Aktuálně.cz se proto opět obrátil na předsedu asociace Luďka Šípa se žádostí o vyjádření, proč byl Samuel Kocanda na webu přebarvený na bílo. A pokud o ničem neví, tak proč byl ve čtvrtek ráno už pryč. Společně s prosbou o komentář mu redakce zaslala i screenshot s viditelnými zakamuflovanými kontakty ze středečního večera.
„Samozřejmě si můžete zálohovat, cokoliv chcete, internet je plný zajímavých věcí. Platí, co jsem řekl, tedy jménem Asociace STK jsem vždy jednal a jednám jen já. Stačí se podívat do zpravodajství ČT, Prima nebo Nova atd. Asociace STK nikdy neměla žádné zaměstnance. Webové stránky spravuje dodavatelská firma. Přeji pěkný den, pane VT,“ odepsal Šíp, aniž by odpověděl, proč došlo k úpravě na webu asociace.
Zopakoval, že Asociace STK je spolek a nemá zaměstnance. „Jestli dodavatelská firma měla chyby na webu a napravila to, je to v pořádku,“ uzavřel Šíp, aniž by si přiznal, že měl na svém webu Kocandu uvedeného jako mluvčího.
Je to jen brigádník, tvrdí otec
Martin Kocanda sdělil Deníku N, že jeho syn Samuel působí v rámci Správy jeskyní pouze jako brigádník. To, že byl na stránkách instituce uveden jako vedoucí sekretariátu, je prý omyl. Z výběrového řízení se zhruba dvěma desítkami kandidátů přitom vyšel nezletilý Kocanda jako vítěz.
„Dle sdělení vedení Správy jeskyní, které mi bylo poskytnuto, bylo z důvodu přiřazení čísla sekretariátu synovi jeho jméno krátce omylem propojeno s pozicí a telefonním číslem vedoucího sekretariátu. Ve skutečnosti se jednalo o brigádu v rámci výpomoci s administrativou na sekretariátu Správy jeskyní,“ napsal Deníku N státní tajemník Kocanda.
Budoucí tvář ODS?
V internetovém prostoru by se přitom jméno Samuela Kocandy dalo označit za „profláklé“. Coby člen Mladé ODS se objevoval v blízkosti politiků, výjimkou nebyly ani kongresy občanských demokratů. Podle některých uživatelů na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Petr Hlavatý a aktivně se účastní diskusí na různá témata.
Zda tomu tak skutečně je, se však redakci nepodařilo potvrdit. Uživatel Petr Hlavatý se nicméně objevuje ve vyhledávání jako autor na blogovacím portálu Seznam Médium. A na kontě má jediný článek – rozhovor se Samuelem Kocandou o jeho zájmu o politiku a dosavadních úspěších.
