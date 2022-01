Někdejší poradkyni hejtmana z ANO hrozí osm let za podvod v době ohrožení zdraví lidí

Evropské aerolinky v zimních měsících létají s téměř prázdnými letadly. A to jen proto, aby si kýžená místa pro vzlety a přistání, takzvané sloty, na letištích udržely i v době, kdy je poptávka po cestování slabší. Nedávná publicita kolem požadavku na povinný počet letů vyvolala kontroverzi a hněv, protože přichází v době, kdy se zvyšují obavy o změny klimatu a mluví se o emisích oxidu uhličitého, které vytváří letecký průmysl. Napsal to ve čtvrtek web CNBC.

Letecké společnosti vyjadřují frustraci z pravidla pro přidělování slotů označovaného v angličtině jako "use it or lose it" (využívej, nebo je ztratíš), které zavedla Evropská komise. Účinnost tohoto pravidla byla pozastavena v březnu 2020, když odvětví zasáhly dopady pandemie nemoci covid-19. Od té doby ale bylo pravidlo postupně obnoveno a nyní vyžaduje, aby aerolinky využívaly 50 procent přidělených letištních slotů. V létě se má tento požadavek zvýšit na 80 procent.

Zástupci letišť ale toto rozhodnutí hájí. Argumentují potřebou zachovat obchodní životaschopnost, konektivitu a konkurenceschopnost.

Mezi kritiky tohoto požadavku patří německá Lufthansa, která už v zimní sezoně ruší přibližně 33 tisíc letů, protože varianta koronaviru omikron snižuje poptávku. Aby splnila požadavky na využití slotů, musí uskutečnit 18 tisíc letů, uvedl generální ředitel Carsten Spohr. Dceřiná společnosti Brussels Airlines pak podle něj musí do konce března uskutečnit tři tisíce téměř prázdných letů. Kvůli slabé poptávce by ale jinak Lufthansa omezila podstatně více letů. Nadšeni z toho nejsou ani ekologičtí aktivisté.