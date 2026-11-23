Británie je velmoc a její hlas bude při rozhodování o budoucí bezpečnosti Evropy důležitý. Právě proto prý vyrazil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) do Londýna. Na pozvání svého protějšku Eda Milibanda jednal nejen o vzájemných vztazích a obchodu, ale také o válce na Ukrajině. Schůzku měl i s mužem, který se pohybuje v zákulisí napjatých jednání mezi USA, Ruskem a Ukrajinou.
Od našeho zpravodaje z Londýna - „Pro mě je tato návštěva Velké Británie zatím za ten necelý rok, co jsem ve funkci ministra zahraničních věcí, pravděpodobně nejvýznamnější bilaterální cestou,“ prohlásil Macinka už v neděli před odletem z pražských Kbel. Zdůrazňoval především bezpečnostní a obchodní rozměr návštěvy.
S Milibandem se přitom neviděl poprvé. Krátce spolu hovořili už v září na jednání ministrů zahraničí EU v Irsku, kde byl britský ministr hostem. Právě tam podle Macinky vznikla dohoda o samostatné návštěvě. „Jsem rád, že také britská strana měla velký zájem o to, aby se tato návštěva uskutečnila ještě v letošním roce,“ uvedl.
Pondělní dopoledne začalo v sídle britského ministerstva zahraničí na Whitehallu. Macinka tam s Milibandem probíral širokou škálu témat. Od českých investic přes ocelářský průmysl až po bezpečnostní situaci v Evropě a klimatickou politiku.
Jednání podle českého ministra probíhalo v mimořádně přátelském duchu. „Viděli jsme se docela rádi,“ poznamenal po schůzce. Největší část rozhovoru se podle něj týkala českých investic ve Velké Británii.
České firmy tam mají podle Macinky výrazně silnější pozici než britští investoři v Česku. Jejich investice odhadl na desítky miliard, možná i nižší stovky miliard korun. Konkrétně zmínil českou investiční skupinu, která vlastní třetí největší britskou ocelářskou společnost a chce se zapojit také do dalších dvou největších firem v oboru.
„Diskutovali jsme možnosti, které by mohla česká společnost nabídnout britské vládě při restrukturalizaci ocelářského odvětví,“ popsal Macinka. Cílem je podle něj snížit závislost Británie na dovozu, zachovat pracovní místa a omezit potřebu státní podpory.
Klimatický skeptik proti optimistovi
Vedle průmyslu a bezpečnosti se oba ministři dostali také ke klimatické politice. A právě tady se jejich pohledy podle Macinky poměrně výrazně liší.
„Já jsem spíše znám jako takzvaný klimaskeptik, zatímco ministr Miliband je spíš na té opačné straně,“ popsal rozdíl mezi sebou a britským protějškem. Přesto podle něj debata probíhala přátelsky a obě strany dokázaly najít společnou řeč.
„Byla to debata klimatického optimisty s klimatickým skeptikem. Myslím, že jsme se dokázali najít nějaké body, kdy jsme i my i oni museli uznat, že v části toho, co říká ta druhá strana, je pravda,“ řekl.
V energetice se naopak oba státy podle ministra shodují. Budoucnost vidí především v jádru a v rozvoji malých modulárních reaktorů. Řeč tak přišla i na spolupráci ČEZ s britskou společností Rolls-Royce SMR, v níž má česká firma dvacetiprocentní podíl.
Macinka si neodpustil ani vtip na účet známé britské značky. „S trochou nadsázky jako předseda Motoristů můžu našim občanům říkat, že od té doby, co ČEZ vstoupil do Rolls-Royce, má každý občan České republiky svůj malý kousek svého vlastního Rolls-Royce,“ poznamenal.
Za mužem ze zákulisí jednání o Ukrajině
Zatímco s Milibandem se Macinka věnoval široké bilaterální agendě, následující schůzka měla výrazně bezpečnostnější charakter. V sídle britské vlády na Whitehallu ho přijal Jonathan Powell, poradce premiéra Andyho Burnhama pro národní bezpečnost.
Právě jeho jméno je v současné době zajímavé také kvůli diplomatickému úsilí o ukončení války na Ukrajině. Powell se účastní konzultací kolem jednání mezi Spojenými státy, Ruskem a Ukrajinou a byl také v Abú Dhabí.
Macinka ho po schůzce označil za skutečného insidera. „To je člověk, který je opravdu velmi informován o všem, co se děje,“ řekl novinářům. Přiznal přitom, že část rozhovoru nemůže komentovat.
Powell podle něj potvrdil, že Británie a další evropské země by se měly účastnit také dalších jednání. Ta se mají týkat mimo jiné budoucí bezpečnostní architektury Evropy. Macinka zdůraznil, že o takových otázkách nelze rozhodovat bez evropských zemí.
Z rozhovoru si odnesl také informaci, že američtí vyjednavači už mají určitou představu o tom, jak by budoucí bezpečnostní uspořádání mohlo vypadat. Powell mu konkrétní detaily nesdělil, podle Macinky ale americký návrh považoval za přijatelný.
„Pro mě bylo uklidňující, že to on sám zhodnotil, že když to bylo prezentováno jemu, tak z jeho pohledu to byla přijatelná pozice,“ řekl český ministr.
Zároveň upozornil, že Evropa by neměla pouze odmítat ruské požadavky, ale měla by přijít s vlastní představou. „Evropa by měla ukázat, že takto si to představujeme my a pojďme se o tom našem návrhu bavit,“ uvedl.
Ocenění pro syna hrdiny
Odpoledne se Macinka přesunul na české velvyslanectví, kde předal ocenění Gratias Agit Tomu Doležalovi. To ministerstvo zahraničí uděluje lidem, kteří se mimořádně zasloužili o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Doležal se dlouhodobě věnuje výzkumu, dokumentaci a připomínání československých letců, kteří za druhé světové války bojovali v britském Královském letectvu RAF. Macinka ve svém anglickém projevu ocenil jeho mimořádný přínos k uchovávání jejich památky a k posilování česko-britských vztahů.
„Tom Doležal významně přispěl k propagaci dobrého jména České republiky v zahraničí,“ uvedl ministr. Připomněl také, že oceněný je synem Oldřicha Doležala, legendárního československého pilota RAF, válečného hrdiny a jedné z významných postav československého odboje za druhé světové války.
„Právě odkaz jeho otce inspiroval celoživotní odhodlání Toma Doležala uchovávat památku československých letců a jejich mimořádný přínos k obraně svobody,“ řekl Macinka. Vyzdvihl přitom jeho dlouholetou práci, výzkum, dokumentaci i připomínání příběhů válečných letců.
Samotné předání ceny mělo i osobní rozměr. Doležal ve svém poděkování vřele vzpomínal na své kamarády a celý tým lidí, kteří se na jeho práci podíleli – až se mu do očí vehnaly slzy. Zdůraznil, že ocenění nevnímá jako cenu pouze pro sebe, ale pro všechny, kteří se společně zasloužili o uchování odkazu československých letců.
Symboliku celé chvíle podtrhl i osud jeho otce. Oldřich Doležal sloužil u 311. československé bombardovací perutě RAF a v prosinci 1943 se jeho posádka podílela na potopení německé lodi Alsterufer s nákladem strategického wolframu. Po válce se zapojil také do útěku tří československých dopravních letadel na Západ v roce 1950. Zemřel v roce 1983 v Británii, prezident Petr Pavel mu 28. října 2023 udělil in memoriam Medaili Za hrdinství.
Z velvyslanectví pak Macinka zamířil k památníku bitvy o Británii na londýnském nábřeží Victoria Embankment. Monument stojí jen několik minut chůze od Big Benu a budovy britského parlamentu, přímo u Temže s výhledem na řeku. Ministr tam položil věnce na památku letců, kteří se v roce 1940 postavili německé Luftwaffe.
Bitva o Británii trvala od 10. července do 31. října 1940. Do bojů se zapojilo také 88 československých pilotů, kteří létali u 310. a 312. československé stíhací perutě i dalších spojeneckých jednotek RAF. Sedm z nich v bitvě zahynulo.
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