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Nejvyšší soud potvrdil trest 16,5 roku muži, který v Ostravě ubil kolemjdoucího

ČTK

Nejvyšší soud odmítl v pondělí dovolání Daniela Gregora, jenž v Ostravě-Zábřehu po banální slovní roztržce ubil k smrti kolemjdoucího. Za vraždu si odpyká trest 16,5 roku vězení. Nejvyšší soud rozhodoval bez veřejného jednání, zjistila ČTK z justiční databáze. Plné odůvodnění zatím není dostupné.

Soudní síň, soud, spravedlnost - ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz
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Vražda se stala 9. října 2024 v ulici Patrice Lumumby. Krátce poté, co opilý Gregor vyšel z baru, všiml si na ulici neznámého muže. Dostali se do slovní a fyzické roztržky, která přerostla v Gregorův surový útok. Devětapadesátiletého muže srazil na zem, klekl si na něj, oběma rukama ho rdousil a bil pěstmi do obličeje. V útoku ustal až ve chvíli, kdy se napadený přestal bránit a zůstal bezvládně ležet na zemi.

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Gregor podle spisu vzal jeho cestovní kufr a odhodil ho do křoví. Poté se k ležícímu muži vrátil a znovu jej surově napadl. Způsobil mu těžká zranění, kterým na místě podlehl. Poté se Gregor zmocnil mužova batohu, který však zhruba čtvrt kilometru od místa činu odhodil. V té době už ho pronásledovali policisté. Zavolali je svědci, kteří útok sledovali z oken.

Krajský soud v Ostravě potrestal Gregora za vraždu se zištným motivem. Vrchní soud v Olomouci verdikt změnil, pro zištnou pohnutku neviděl důkazy. Trest ale ponechal stejný, Gregor se podle vrchního soudu dopustil surové vraždy spáchané s rozmyslem. Státní zastupitelství uvádělo, že si na oběti pod marginální záminkou vybil svou frustraci.

Mladík žádal vrchní soud o shovívavost, "Neskutečně mě to mrzí, nejsem zlý člověk, jsem slušný, pracující a tato událost mě necharakterizuje, je to nešťastná událost," uvedl tehdy Gregor. Po neúspěchu s dovoláním k Nejvyššímu soudu by se ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.

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