Nejvyšší soud potvrdil trest 16,5 roku muži, který v Ostravě ubil kolemjdoucího

Nejvyšší soud odmítl v pondělí dovolání Daniela Gregora, jenž v Ostravě-Zábřehu po banální slovní roztržce ubil k smrti kolemjdoucího. Za vraždu si odpyká trest 16,5 roku vězení. Nejvyšší soud rozhodoval bez veřejného jednání, zjistila ČTK z justiční databáze. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
Vražda se stala 9. října 2024 v ulici Patrice Lumumby. Krátce poté, co opilý Gregor vyšel z baru, všiml si na ulici neznámého muže. Dostali se do slovní a fyzické roztržky, která přerostla v Gregorův surový útok. Devětapadesátiletého muže srazil na zem, klekl si na něj, oběma rukama ho rdousil a bil pěstmi do obličeje. V útoku ustal až ve chvíli, kdy se napadený přestal bránit a zůstal bezvládně ležet na zemi.
Gregor podle spisu vzal jeho cestovní kufr a odhodil ho do křoví. Poté se k ležícímu muži vrátil a znovu jej surově napadl. Způsobil mu těžká zranění, kterým na místě podlehl. Poté se Gregor zmocnil mužova batohu, který však zhruba čtvrt kilometru od místa činu odhodil. V té době už ho pronásledovali policisté. Zavolali je svědci, kteří útok sledovali z oken.
Krajský soud v Ostravě potrestal Gregora za vraždu se zištným motivem. Vrchní soud v Olomouci verdikt změnil, pro zištnou pohnutku neviděl důkazy. Trest ale ponechal stejný, Gregor se podle vrchního soudu dopustil surové vraždy spáchané s rozmyslem. Státní zastupitelství uvádělo, že si na oběti pod marginální záminkou vybil svou frustraci.
Mladík žádal vrchní soud o shovívavost, "Neskutečně mě to mrzí, nejsem zlý člověk, jsem slušný, pracující a tato událost mě necharakterizuje, je to nešťastná událost," uvedl tehdy Gregor. Po neúspěchu s dovoláním k Nejvyššímu soudu by se ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.
Mohlo by vás také zajímat: Babiš i Pavel dostali dárek, který se jen tak nevidí. Naznačili, co se zbraní udělají
Střelba v Maine, do níž byl zapojen ICE, si vyžádala jednoho mrtvého
Střelba, do níž byl zapojen americký Úřad pro imigraci a cla (ICE), si ve městě Biddeford v americkém státě Maine vyžádala jednoho mrtvého, oznámila televizní stanice CNN a lokální americká média. O střelbě informoval předseda místního zákonodárného sboru Ryan Fecteau.
ŽIVĚ Američané útočili na íránské vojenské cíle, odveta mířila na základny USA
Americká armáda v noci na pondělí oznámila další salvu úderů proti Íránu. Velitelství amerických sil v oblasti CENTCOM v pondělí ráno oznámilo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Íránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu.
„Dostaneme za to hodně peněz.“ Trump chce, aby USA spravovaly Hormuzský průliv
Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že Spojené státy pravděpodobně převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem, a dodal, že by jim za to měla náležet kompenzace. Šéf Bílého domu to uvedl v telefonickém rozhovoru v pořadu Fox & Friends televize Fox News.
„Úspěch je spíš nekvalifikovat se.“ MS plánuje další rozšíření, Trump je prý nadšený
Letošního mistrovství světa ve fotbale se poprvé v historii účastní 48 týmů. Turnaj se kvůli tomu natáhl a podle mnohých došlo k rozmělnění kvality. Možná je to naposled, co se hraje v tomto počtu... Šéf světového fotbalu Gianni Infantino připustil, že na příštím šampionátu může být mužstev 64.
Auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo se sanitkou, zůstala ležet na střeše
Poslanec Motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek měl mít podle informací webu Novinky.cz v centru Prahy nehodu. Jeho vůz se měl v pondělí kolem 12:30 hodin střetnout se sanitkou u stanice I. P. Pavlova. Sanitka skončila na střeše na tramvajových kolejích. Záležitostí se nyní zabývá policie.