Nejvyšší cena nafty ve čtvrtek klesne na 43,51 Kč/l, benzin zdraží na 43,13 Kč/l

Nejvyšší povolená cena nafty ve čtvrtek oproti středě klesne o 64 haléřů na 43,51 Kč za litr. Naopak benzin zdraží o 34 haléřů na 43,13 Kč za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který ve středu odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Stát bude ve stanovování maximálních cen paliv pokračovat i v květnu.
Vláda v pondělí rozhodla, že regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu. Maximální přípustná marže obchodníků s palivy ovšem od pátku vzroste o 50 haléřů na tři koruny za litr. Upraví se také systém výpočtu denního cenového stropu na benzin a naftu, nově bude vycházet z třídenního průměru velkoobchodních cen. Snížení spotřební daně naopak zůstane beze změny.
Současná opatření vláda schválila na začátku dubna, kdy rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 Kč za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 Kč za litr. U benzinu zůstala na 12,84 Kč za litr.
Ministerstvo financí ceny v současnosti počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.
