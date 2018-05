Největší zvon na Moravě dostal nové srdce vážící 330 kilogramů. Poprvé znělo při Beranově pohřbu

Zvon v katedrále sv. Václava v Olomouci měl dosud nevyhovující srdce, na které se zvonilo pouze čtyřikrát do roka, nyní dostal nové.

Olomouc - Největší zvon na Moravě, který visí ve věži katedrály svatého Václava v Olomouci, má nové srdce vážící 330 kilogramů. Nedávno mu požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Srdce zvonu darovala jedna paskovská firma, informovali její zástupci a mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Zvon vážící téměř osm tun se rozeznívá ve stometrové věži, která je druhou nejvyšší kostelní věží v tuzemsku, pouze při zvláštních událostech. Letos tomu bylo po opravě poprvé při převozu ostatků kardinála Berana do České republiky 20. dubna.

"Těší nás, že se největšímu zvonu dostalo takové péče, jsme rádi za tento dar," uvedl mluvčí arcibiskupství. Myšlenka darovat nové srdce zvonu vznikla na podzim roku 2017 po diskuzi s arcibiskupem Janem Graubnerem a dalšími zástupci olomoucké arcidiecéze. "Instalované srdce váží 330 kilogramů při celkové hmotnosti zvonu 7617 kilogramů," uvedla mediální zástupkyně společnosti Lenzing Biocel Paskov Katarína Urbanová.

Zvon svatého Václava byl odlit v roce 1827 ve Vídni maďarským zvonařem Friedrichem Saltenhoferem. Podnět k odlití dal tehdejší olomoucký arcibiskup kardinál Rudolf Jan. První srdce zvonu se v listopadu 1989 částečně ulomilo při zvonění, proto bylo sejmuto a nahrazeno novým, které bylo ale tvrdší a ukázalo se, že je nevyhovující.

"Nové srdce se pojí s příběhem, kdy katedrálu navštívili zástupci této společnosti a zaujalo je, že srdce bylo špatné, byl to příliš tvrdý kov na to, aby zvon hezky zvonil. Zvonění se tak omezilo na čtyři ročně, pouze při výjimečných příležitostech. Nyní je to již tak, jak má být," doplnil Gračka.

Katedrála svatého Václava, zvaná také dóm svatého Václava, se nachází v Olomouci na Václavském náměstí. Je domovskou katedrálou olomoucké římskokatolické arcidiecéze. Původně románská bazilika z první poloviny 12. století byla počátkem 13. století přestavěna v románsko-gotickém slohu. Koncem 19. století chrám prodělal radikální přestavbu v novogotickém stylu, která mu dala současnou podobu. Katedrála je na seznamu národních kulturních památek. Její vysoká hlavní věž měří 100,65 metrů, převyšuje ji v tuzemsku zhruba o dva metry pouze věž katedrály svatého Bartoloměje v Plzni.