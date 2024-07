Největší tendr v novodobé historii má vítěze. Dukovany dostaví korejská firma KHNP

Nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP. Zatím půjde o dva reaktory, vláda ovšem bude ještě s vítězem jednat o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků je při současných cenách 200 miliard korun.

Vláda se podle Fialy přiklonila k doporučení společností ČEZ, která na jaře nabídky analyzovala. "Korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnocených kritériích," řekl premiér. Půjde o největší a nejdražší zakázku novodobé České republiky.

První reaktor by se měl začít stavět v roce 2029, do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036.

Kabinet dnes rozhodl o výstavbě zatím dvou reaktorů v Dukovanech, protože podle Fialy z nabídky vyplynulo, že bude výhodnější stavba dvou bloků na stejném místě. ČEZ, který má tendr na starosti, ovšem bude s vítězným dodavatelem v příštích třech až pěti letech jednat také o opci na další dva reaktory v Temelíně.

Při preferované variantě výstavby dvou reaktorů by měla stavba jednoho bloku podle Fialy vyjít na přibližně 200 miliard korun. Jde o vyčíslení nákladů při současných cenách, zakázka se tak může v budoucnu prodražit. Podle odhadů vlády z roku 2020 měl jeden reaktor při tehdejších cenách vyjít na 160 miliard korun. Navýšení na aktuální cenu způsobila podle vlády inflace a další faktory.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.

Rozpočtové náklady na přípravné práce pro dva nové jaderné bloky budou v příštích pěti letech celkem 80 až 85 miliard korun. Nebude kvůli tomu nutné dělat mimořádná rozpočtová opatření, řekl novinářům ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ten ještě zdůraznil, že KHNP nabídla lepší podmínky placení za nové reaktory. Stát podle něj bude hradit náklady pouze za provedenou práci.

