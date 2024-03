Další dopad klimatické změny. Největší ledovec v italských Alpách zmizí do roku 2080

Ledovec Adamello se úplně rozpustí do roku 2080, uvádí deník La Repubblica a další italská média s odkazem na výsledky studie italských vědců z projektu Climada. Do této doby roztaje i za předpokladu, že se podaří dodržet mezinárodní klimatické závazky. Pokud se je dodržet nepodaří, mohl by ledovec zmizet ještě dříve.

Podle odhadu italských vědců se ledovec, který se nachází na území Lombardie a Tridentska, zcela rozpustí do roku 2080, pokud se podaří udržet celosvětové oteplení do dvou stupňů ve srovnání s předprůmyslovou érou. To by znamenalo zvýšení průměrné teploty o tři stupně v Alpách.

Pokud by se však klimatického cíle nepodařilo dosáhnout, ledovec by mohl zcela zmizet ještě dříve. Do 30 let vědci předpovídají výrazný pokles počtu dní se sněhovou pokrývkou a teplotami pod nulou.

Podle měření vědců se plocha ledovce snížila z 15,7 kilometru čtverečního v roce 2007 na 13,1 kilometru čtverečního v roce 2022. To odpovídá poklesu plochy o 11 procent každých deset let. Klesá také tloušťka ledu. Vědci poukazují na to, že nyní se rozpouští vrstva ledu s nadměrnou koncentrací radioizotopu cesium-137, která vznikla v důsledku havárie v jaderné elektrárně v Černobylu v roce 1986.

Podle krajského radního regionu Lombardie pro životní prostředí Giorgia Maioneho jsou výsledky bádání vědců alarmující. Změny klimatu mohou mít rozsáhlý dopad na celou alpskou oblast kvůli pozměněným podmínkám pro zimní turistiku.

