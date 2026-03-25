Největší "záškoláci" mezi poslanci? Turek ani Šichtařová to nejsou, Babiš otočil

Někteří zákonodárci v Poslanecké sněmovně chyběli na více než polovině hlasování. Naopak jedenáct z nich nevynechalo ani jediné. A premiér Andrej Babiš (ANO) sedí ve „žvanírně“ častěji, než když byl šéfem opozice.
U řečnického pultíku promluvila až 10. března, tedy více než čtyři měsíce po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny. Nebyla členkou žádného výboru. Místo toho nahrávala přímo na půdě dolní komory videa, ve kterých propagovala nákup zlata přes svou firmu.
Přesto Markéta Šichtařová (SPD), která před dvěma týdny rezignovala na poslanecký mandát, nepatří mezi největší absentéry během hlasování ve sněmovně.
A v absolutní špičce se nenachází ani poslanec a vládní zmocněnec vysedávající v kanceláři ministra životního prostředí Filip Turek (Motoristé sobě), který schytává na sociálních sítích silnou kritiku mimo jiné za svou nepřítomnost ve sněmovně.
Žebříček vedou jiní
Datová redakce Aktuálně.cz se po schválení každoročního nejdůležitějšího zákona, tedy státního rozpočtu, podívala na oficiální data parlamentu o tom, jak často poslanci a poslankyně chyběli při hlasování o zákonech. Markéta Šichtařová v tomto žebříčku obsadila desátou pozici ze dvou set, Filip Turek dvacátou pátou.
Nejvíc absencí nasbíral poslanec vládního hnutí ANO za Plzeňský kraj Hubert Lang, který chyběl na více než polovině hlasování.
„Byl jsem na závažné operaci kolene, nemohl jsem opravdu na nohu. Musel jsem na zákrok a teď se dávám dohromady,“ reagoval na dotaz Aktuálně.cz. Faktem je, že všechny neúčasti na zasedání má omluvené a v minulé sněmovně patřil naopak mezi premianty, když byl dvanáctým nejčastěji hlasujícím poslancem.
Na druhé příčce mezi největšími absentéry aktuální sněmovny se umístil poslanec, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Vynechal také více než polovinu hlasování. V době třetího čtení státního rozpočtu byl nicméně na oficiální návštěvě ve Spojených státech.
A obecně platí, že ministři patří mezi největší absentéry bez ohledu na politickou příslušnost. V minulé sněmovně tak obsadila druhou příčku mezi nepřítomnými tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a třetí vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (předseda STAN)
Ten je spolu se svým stranickým kolegou Janem Svitákem na čtvrté, respektive třetí pozici mezi nejvíce nepřítomnými i v aktuálním funkčním období sněmovny.
„Propad v účasti na hlasování u pana předsedy Rakušana je primárně způsoben nepřítomností při projednávání státního rozpočtu, kdy se hlasovalo nejen u rozpočtu 190 návrhů. V té době byl s rodinou na jarních prázdninách. Do té doby měl pan předseda účast na hlasování ze 70,7 procenta,“ uvedla jeho poslanecká asistentka Lucie Hofmanová.
V případě Jana Svitáka se na nepřítomnosti podepsalo podobně jako u Huberta Langa zdraví. „V důsledku dlouhodobých následků své sportovní minulosti jsem 1. března 2026 podstoupil operaci – totální endoprotézu kyčle. V současnosti procházím rehabilitací, která bude ještě nějakou dobu trvat,“ odpověděl Aktuálně.cz.
Naopak na druhé straně řebříčku lze najít jedenáctku poslanců, kteří prozatím nechyběli u žádného hlasování. Naprostá většina z nich se rekrutuje z poslanců hnutí ANO. Ostatně i v minulé sněmovně patřili mezi ty nejméně absentující právě zástupci Babišova hnutí.
Babišova otočka
Zajímavou změnu ukázala data u nynějšího premiéra Andreje Babiše. Přestože by měl mít v současnosti coby předseda vlády méně času než jako někdejší šéf opozice, ve sněmovně je při hlasováních častěji než v minulém volebním období.
Babiš, známý svým výrokem o tom, že sněmovna je „žvanírna“, obsadil v minulém období v neslavném žebříčku absentérů první pozici s 54procentní nepřítomností při hlasování. V současném volebním období, kdy se mu logicky na rozdíl od toho minulého daří prosazovat své návrhy zákonů, je až 21. nejvíce absentujícím poslancem s třetinovou nepřítomností.
V aktuální „žvanírně“ tak hlasuje častěji než v minulém období tehdejší premiér Petr Fiala (ANO), který byl šestým největším absentérem se 47procentní nepřítomností při hlasování.
Při hodnocení dat o nepřítomnosti poslanců během hlasování je třeba brát v potaz nejen jejich případné dlouhodobější zdravotní problémy či pozici ve vládě, ale i to, že hlasování o zákonech je jen jednou z podstatných rolí poslance. Důležitá je také jejich práce ve výborech, regionálních poslaneckých kancelářích, množství předložených návrhů zákonů či frekvence vystupování na plénu u řečnického pultu.
