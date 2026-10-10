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Domácí

Nejtěsnější souboj senátních voleb. Jeden jediný hlas zachránil důležitého lidovce

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Jeden jediný hlas. To je rozdíl mezi druhým a třetím místem v senátních volbách ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou. A také důležitý výsledek pro lidovce. Podle tohoto výsledku by totiž proklouzl do druhého kola klání o křeslo v horní komoře Josef Klement, který je v Senátu předsedou lidoveckého klubu.

ČR-volby-obce-Karlovarský-FASTPIX, Karlovarský kraj
Jeden jediný hlas. To je rozdíl mezi druhým a třetím místem v senátních volbách ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou. Foto: ČTK – Kubeš Slavomír
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Prvním postupujícím je ve Žďáru nad Sázavou Michal Šmarda. Bývalý předseda sociální demokracie kandidoval za hnutí Volt a se ziskem 27,6 procenta má náskok před druhým Klementem.

Ten získal podporu 25,65 procenta voličů. Jenže stejné číslo má u svého jména i Radek Černý, který se ucházel o křeslo v horní komoře za ODS. A při pohledu na absolutní čísla hlasů je jasné, že jde o velmi těsný souboj. Klement urval 11 373, Černý 11 372 hlasů. Jeden jediný volič tak rozhodl o tom, že do druhého kola postupuje Klement.

Tento hlas také rozhodl o tom, že se debakl vyhnul lidovcům. Klement totiž šéfuje senátnímu klubu KDU-ČSL. A kdyby se nedostal ani do druhého kola, vypadnutí klíčového muže by bylo pro partaj velký neúspěch.

Do druhého kola kromě Klementa postoupil ještě lidovec Josef Bazala, který mandát obhajuje. To předseda strany Jan Grolich na Vyškovsku vyhrál už v prvním kole, naopak další lidovečtí kandidáti Michael Kohajda a Jana Hrdinová neuspěli.

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