Česko se dál drží ve dvacítce nejšťastnějších zemí světa, Slovensko si polepšilo

Palestinci nemají právo na svou zemi, protože žádný palestinský národ neexistuje. Prohlásil to v neděli ve Francii na soukromé židovské akci izraelský ministr financí Bezalel Smotrič, který stojí v čele krajně pravicové strany Náboženský sionismus. Podle něj je palestinský národ "výmysl" z doby před zhruba sto lety, informoval server The Times of Israel.

"Podle mezinárodního práva se národ definuje tím, že má svou historii, kulturu, jazyk, měnu a vedení. Kdo byl první palestinský král? Jaký je palestinský jazyk?" prohlásil v Paříži Smotrič. "Vymysleli si fiktivní národ v zemi izraelské, aby mohli bojovat proti sionistickému hnutí," dodal. "Přestaňte bojovat proti Státu Izrael, prohrajete," řekl také Smotrič.

Stát Izrael vznikl v roce 1948 na základě rezoluce OSN, která počítala se vznikem dvou států - židovského a arabského. Den po vyhlášení Státu Izrael vypukla izraelsko-arabská válka, protože arabské státy s plánem OSN nesouhlasily, kritizovaly mimo jiné velikost území židovského státu. Během této války (1948-1949) bylo vyhnáno z domovů na 700 tisíc Palestinců. Po šestidenní válce v roce 1967, kdy Izrael obsadil Pásmo Gazy, Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém, uprchlo ze země dalších přes 300 tisíc Palestinců.