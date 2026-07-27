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Zahraničí

„Nejsou problémoví, ale neopatrní.“ Čeští policisté v Chorvatsku popsali nejčastější chyby turistů

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus

Když se čeští turisté v Chorvatsku dostanou do problémů, často jako první volají českým policistům. Ti každé léto pomáhají krajanům na pobřeží společně s chorvatskými kolegy. Reportér Aktuálně.cz se s nimi setkal ve Splitu během návštěvy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Podle jejich velitelky Češi nechybují kvůli neukázněnosti, ale především vlastní neopatrností.

Čtyři čeští policisté tráví celé léto na chorvatském pobřeží. Nehoní zločince, ale pomáhají krajanům se ztracenými doklady, dopravními nehodami i jazykovou bariérou. Nejčastěji ale řeší něco úplně jiného – neopatrnost Čechů.
Čtyři čeští policisté tráví celé léto na chorvatském pobřeží. Nehoní zločince, ale pomáhají krajanům se ztracenými doklady, dopravními nehodami i jazykovou bariérou. Nejčastěji ale řeší něco úplně jiného – neopatrnost Čechů.Foto: Kateřina Dvořáková Manková / MZV ČR (s povolením pro Aktuálně.cz)
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Čtyři čeští policisté tráví celé letní prázdniny ve Šibeniku, Vodici a Omiši. Jejich úkolem není rozdávat pokuty ani zatýkat. Jsou neozbrojení a fungují hlavně jako spojka mezi českými turisty a chorvatskými úřady. Tlumočí při dopravních nehodách, vysvětlují místní pravidla nebo pomáhají lidem, kteří přišli o doklady. 

„Hlavní úkol české policie v Chorvatsku je pomáhat našim turistům. Především tlumočením, vysvětlením místních zákonů nebo při jakýchkoliv problémech, které mají. Snažíme se jim pomoct,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz velitelka české skupiny Helena Káhnová. 

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Policisté jsou v Chorvatsku po celý červenec a srpen a jejich telefonní čísla jsou veřejně dostupná na internetu. „Kdokoliv má problém, může se na nás obrátit,“ dodává. 

Ztracené doklady nebo nehody

Přestože se může zdát, že letní služba u moře znamená hlavně řešení dramatických událostí, realita bývá podle Káhnové mnohem všednější. Nejčastěji jde o ztracené doklady, drobné dopravní nehody nebo krádeže.  

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„Naštěstí jsou to většinou drobnosti. Nebývají to závažné věci,“ popisuje. Pokud jde pouze o přestupek, pomáhají policisté s tlumočením a komunikací s úřady. Když už se ale jedná o trestný čin, nastupují oficiální tlumočníci a právníci.

Čeští policisté letos slouží ve Šibeniku, Vodici a Omiši. Když se Čech dostane v Chorvatsku do potíží, často jako první volá právě jim. Ať už jde o bouračku, ukradenou peněženku nebo ztracený pas, jsou po ruce.
Čeští policisté letos slouží ve Šibeniku, Vodici a Omiši. Když se Čech dostane v Chorvatsku do potíží, často jako první volá právě jim. Ať už jde o bouračku, ukradenou peněženku nebo ztracený pas, jsou po ruce.Foto: Aktuálně.cz / Daniel Kraus

Nejčastěji podceňují moře

Na otázku, jestli mají Češi u chorvatských kolegů nějakou špatnou pověst, se velitelka jen usměje. Podle ní rozhodně ne. Čeští turisté jsou prý disciplinovaní a slušní. 

„Neřekla bych, že mají vyloženě špatné vlastnosti. Jsou to spíš různé neopatrnosti,“ říká Káhnová. Nejčastěji podle ní podceňují moře.

„Lidé nedbají varování. Plavou velmi daleko od břehu nebo se na nafukovacích lehátkách vydají v podstatě směrem k Itálii,“ popisuje s úsměvem. Podobně podle ní turisté podceňují také výlety do hor. „Vyrazí bez vody nebo bez pořádné přípravy. Přitom právě tohle bývá zbytečný problém,“ hodnotí. 

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Helena Káhnová stojí v čele české policejní hlídky, která přes léto působí na chorvatském pobřeží. S kolegy pomáhá turistům od ztracených dokladů až po dopravní nehody.
Helena Káhnová stojí v čele české policejní hlídky, která přes léto působí na chorvatském pobřeží. S kolegy pomáhá turistům od ztracených dokladů až po dopravní nehody.Foto: Aktuálně.cz / Daniel Kraus

Čeští policisté přitom v Chorvatsku nemají stejné pravomoci jako doma. Nenosí služební zbraň ani nikoho nekontrolují. „Jsme tady opravdu jen na pomoc a tlumočení,“ vysvětluje Káhnová. Právě proto podle ní bývají reakce krajanů velmi pozitivní. „Mají radost, že nás vidí. My tady nejsme represivní orgán. Jen pomáháme a tlumočíme, takže jsou rádi,“ doplňuje. 

Když zazvoní telefon, jde všechno stranou 

Běžný pracovní den české hlídky přitom nemá pevný scénář. Policisté ráno nastoupí na chorvatské oddělení, vyrážejí do společných hlídek nebo rozdávají turistům preventivní letáky. Všechno ale může během chvíle změnit jediný telefonát. „Pokud někdo zavolá, všechno jde stranou a jedeme pomoct nebo tlumočit. Nikdy dopředu nevíte, co ten den přijde,“ popisuje velitelka. 

S českými policisty úzce spolupracuje také konzulární tým. Podle konzula Štěpána Šantrůčka letos do Chorvatska opět zamíří přibližně 800 tisíc českých turistů, podobně jako v předchozích letech. Na konzulát se obracejí nejen lidé, kteří ztratí pas nebo občanský průkaz, ale i ti, kteří se ocitnou v nemocnici nebo řeší vážnější životní situace. 

Nejsou ozbrojení ani nerozdávají pokuty. Jsou tady hlavně proto, aby čeští turisté nemuseli složitě vysvětlovat své potíže v cizím jazyce. Přes léto jsou jejich kanceláří pláže, silnice i policejní stanice na chorvatském pobřeží.
Nejsou ozbrojení ani nerozdávají pokuty. Jsou tady hlavně proto, aby čeští turisté nemuseli složitě vysvětlovat své potíže v cizím jazyce. Přes léto jsou jejich kanceláří pláže, silnice i policejní stanice na chorvatském pobřeží.Foto: Aktuálně.cz / Daniel Kraus

„V případě složitějších hospitalizací zprostředkováváme komunikaci mezi nemocnicí, rodinou nebo pojišťovnami. A pokud dojde k tomu nejhoršímu, pomáháme i při úmrtích českých občanů,“ řekl Šantrůček Aktuálně.cz. Jen od začátku letošní sezony podle něj v Chorvatsku zemřelo dvanáct Čechů. 

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Nejtěžší zkouška přišla už v polovině června, kdy se u Splitu srazil katamarán s českou plachetnicí a čtyři Češi přišli o život. Shodou okolností šlo o den, kdy konzulární tým otevíral letní pracoviště ve Splitu.  

„Mělo to být v podstatě volné odpoledne po otevření konzulárního jednatelství. Kolem jedné hodiny mi ale zavolala místní policie a pak linka 112. Až do večera jsme poskytovali konzulární pomoc přeživším,“ vzpomíná konzul. Zdůrazňuje ale, že nešlo o práci jednoho člověka. Kolegové v Záhřebu okamžitě zjišťovali informace, komunikovali s Prahou i s rodinami obětí a do pomoci se zapojil také český policejní styčný důstojník. 

„Češi se učí“

Na konzulát se přitom lidé neobracejí jen ve chvíli, kdy se něco stane. Často chtějí pouze poradit. Když například v některé části Chorvatska vypuknou lesní požáry, telefonují čeští turisté s dotazy, zda jim hrozí evakuace nebo jestli je bezpečné pokračovat v dovolené.

Uniforma zůstala česká, služba je ale na Jadranu. Ve dvojicích vyrážejí do ulic s chorvatskými kolegy a pomáhají turistům zvládnout situace, které by jinak dovolenou rychle proměnily v noční můru.
Uniforma zůstala česká, služba je ale na Jadranu. Ve dvojicích vyrážejí do ulic s chorvatskými kolegy a pomáhají turistům zvládnout situace, které by jinak dovolenou rychle proměnily v noční můru.Foto: Kateřina Dvořáková Manková / MZV ČR (s povolením pro Aktuálně.cz)

Díky přímým kontaktům na hasiče, policii nebo civilní ochranu dokážou diplomaté podle Šantrůčka poměrně rychle zjistit aktuální informace a předat je dál. 

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Podobnou zkušenost mají i policisté David Müller a Michal Navrátil, kteří letos slouží v Omiši. „Na každodenní bázi řešíme hlavně dopravní nehody nebo ztracené doklady,“ říká Müller. Podle jeho kolegy jsou ale čeští turisté rok od roku zkušenější.

„Lidé se sem vracejí opakovaně. Není to destinace, kam by jeli jednou za život. Každý rok jsou zkušenější a zkušenější,“ myslí si Navrátil. Přesto mají policisté jednu radu, kterou opakují každé léto znovu: respektovat moře, nepřeceňovat vlastní síly a nepodceňovat varování. Právě neopatrnost totiž podle nich kazí českým turistům dovolenou mnohem častěji než kriminalita.

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