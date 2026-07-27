„Nejsou problémoví, ale neopatrní.“ Čeští policisté v Chorvatsku popsali nejčastější chyby turistů

Když se čeští turisté v Chorvatsku dostanou do problémů, často jako první volají českým policistům. Ti každé léto pomáhají krajanům na pobřeží společně s chorvatskými kolegy. Reportér Aktuálně.cz se s nimi setkal ve Splitu během návštěvy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé). Podle jejich velitelky Češi nechybují kvůli neukázněnosti, ale především vlastní neopatrností.
Čtyři čeští policisté tráví celé letní prázdniny ve Šibeniku, Vodici a Omiši. Jejich úkolem není rozdávat pokuty ani zatýkat. Jsou neozbrojení a fungují hlavně jako spojka mezi českými turisty a chorvatskými úřady. Tlumočí při dopravních nehodách, vysvětlují místní pravidla nebo pomáhají lidem, kteří přišli o doklady.
„Hlavní úkol české policie v Chorvatsku je pomáhat našim turistům. Především tlumočením, vysvětlením místních zákonů nebo při jakýchkoliv problémech, které mají. Snažíme se jim pomoct,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz velitelka české skupiny Helena Káhnová.
Policisté jsou v Chorvatsku po celý červenec a srpen a jejich telefonní čísla jsou veřejně dostupná na internetu. „Kdokoliv má problém, může se na nás obrátit,“ dodává.
Ztracené doklady nebo nehody
Přestože se může zdát, že letní služba u moře znamená hlavně řešení dramatických událostí, realita bývá podle Káhnové mnohem všednější. Nejčastěji jde o ztracené doklady, drobné dopravní nehody nebo krádeže.
„Naštěstí jsou to většinou drobnosti. Nebývají to závažné věci,“ popisuje. Pokud jde pouze o přestupek, pomáhají policisté s tlumočením a komunikací s úřady. Když už se ale jedná o trestný čin, nastupují oficiální tlumočníci a právníci.
Nejčastěji podceňují moře
Na otázku, jestli mají Češi u chorvatských kolegů nějakou špatnou pověst, se velitelka jen usměje. Podle ní rozhodně ne. Čeští turisté jsou prý disciplinovaní a slušní.
„Neřekla bych, že mají vyloženě špatné vlastnosti. Jsou to spíš různé neopatrnosti,“ říká Káhnová. Nejčastěji podle ní podceňují moře.
„Lidé nedbají varování. Plavou velmi daleko od břehu nebo se na nafukovacích lehátkách vydají v podstatě směrem k Itálii,“ popisuje s úsměvem. Podobně podle ní turisté podceňují také výlety do hor. „Vyrazí bez vody nebo bez pořádné přípravy. Přitom právě tohle bývá zbytečný problém,“ hodnotí.
Čeští policisté přitom v Chorvatsku nemají stejné pravomoci jako doma. Nenosí služební zbraň ani nikoho nekontrolují. „Jsme tady opravdu jen na pomoc a tlumočení,“ vysvětluje Káhnová. Právě proto podle ní bývají reakce krajanů velmi pozitivní. „Mají radost, že nás vidí. My tady nejsme represivní orgán. Jen pomáháme a tlumočíme, takže jsou rádi,“ doplňuje.
Když zazvoní telefon, jde všechno stranou
Běžný pracovní den české hlídky přitom nemá pevný scénář. Policisté ráno nastoupí na chorvatské oddělení, vyrážejí do společných hlídek nebo rozdávají turistům preventivní letáky. Všechno ale může během chvíle změnit jediný telefonát. „Pokud někdo zavolá, všechno jde stranou a jedeme pomoct nebo tlumočit. Nikdy dopředu nevíte, co ten den přijde,“ popisuje velitelka.
S českými policisty úzce spolupracuje také konzulární tým. Podle konzula Štěpána Šantrůčka letos do Chorvatska opět zamíří přibližně 800 tisíc českých turistů, podobně jako v předchozích letech. Na konzulát se obracejí nejen lidé, kteří ztratí pas nebo občanský průkaz, ale i ti, kteří se ocitnou v nemocnici nebo řeší vážnější životní situace.
„V případě složitějších hospitalizací zprostředkováváme komunikaci mezi nemocnicí, rodinou nebo pojišťovnami. A pokud dojde k tomu nejhoršímu, pomáháme i při úmrtích českých občanů,“ řekl Šantrůček Aktuálně.cz. Jen od začátku letošní sezony podle něj v Chorvatsku zemřelo dvanáct Čechů.
Nejtěžší zkouška přišla už v polovině června, kdy se u Splitu srazil katamarán s českou plachetnicí a čtyři Češi přišli o život. Shodou okolností šlo o den, kdy konzulární tým otevíral letní pracoviště ve Splitu.
„Mělo to být v podstatě volné odpoledne po otevření konzulárního jednatelství. Kolem jedné hodiny mi ale zavolala místní policie a pak linka 112. Až do večera jsme poskytovali konzulární pomoc přeživším,“ vzpomíná konzul. Zdůrazňuje ale, že nešlo o práci jednoho člověka. Kolegové v Záhřebu okamžitě zjišťovali informace, komunikovali s Prahou i s rodinami obětí a do pomoci se zapojil také český policejní styčný důstojník.
„Češi se učí“
Na konzulát se přitom lidé neobracejí jen ve chvíli, kdy se něco stane. Často chtějí pouze poradit. Když například v některé části Chorvatska vypuknou lesní požáry, telefonují čeští turisté s dotazy, zda jim hrozí evakuace nebo jestli je bezpečné pokračovat v dovolené.
Díky přímým kontaktům na hasiče, policii nebo civilní ochranu dokážou diplomaté podle Šantrůčka poměrně rychle zjistit aktuální informace a předat je dál.
Podobnou zkušenost mají i policisté David Müller a Michal Navrátil, kteří letos slouží v Omiši. „Na každodenní bázi řešíme hlavně dopravní nehody nebo ztracené doklady,“ říká Müller. Podle jeho kolegy jsou ale čeští turisté rok od roku zkušenější.
„Lidé se sem vracejí opakovaně. Není to destinace, kam by jeli jednou za život. Každý rok jsou zkušenější a zkušenější,“ myslí si Navrátil. Přesto mají policisté jednu radu, kterou opakují každé léto znovu: respektovat moře, nepřeceňovat vlastní síly a nepodceňovat varování. Právě neopatrnost totiž podle nich kazí českým turistům dovolenou mnohem častěji než kriminalita.
Mohlo by vás zajímat: Tragédie v Chorvatsku. Při srážce plachetnice s katamaránem zemřeli 4 Češi
Na doživotí odsouzený jihokorejský exprezident dostal další trest
Jihokorejský soud v pondělí uložil bývalému prezidentovi Jun Sok-jolovi další trest ve výši 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž se aktuální rozsudek týká porušení volebního zákona nepravdivými výroky během prezidentské kampaně v roce 2022. Sok-jol byl již dříve odsouzen na doživotí za krátkodobé vyhlášení stanného práva v prosinci 2024.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina pokračují ve vzájemných úderech, Rusko hlásí dva mrtvé
Při ukrajinském vzdušném útoku zemřeli v ruském městě Rostov na Donu dva lidé, dalších pět utrpělo zranění. Informoval o tom v pondělí podle agentury Reuters gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar. V ruském Belgoradu podle místních úřadů ukrajinský dronový útok zranil 12 lidí, včetně dvou dětí. Ruský vzdušný útok pak zranil pět lidí v ukrajinské Sumské oblasti.
Ženy ho milovaly, vypil i 50 coca-col za den. Tenisový playboy zemřel strašlivou náhodou
Přezdívali mu „Litevský lev“ nebo „Broadway Vitas“. Americký tenista s pobaltskými kořeny Vitas Gerulaitis byl úkazem, nezkrotnou přírodní silou. Na kurtu dokázal i přes bohémský styl života velké věci, a jeho tragicky náhodná smrt v pouhých čtyřiceti letech šokovala svět sportu i showbyznysu. V neděli 26. července by oslavil 72. narozeniny.
Světové hvězdy rozzáří Novozámecké hudební léto
Anglický park Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, sídle rodu Kinských, se na přelomu července a srpna naplní nádhernou hudbou. V rámci třídenní přehlídky se na festivalovém pódiu představí řada vynikající interpretů v čele se světově proslulými umělci, violoncellistou Mischou Maiskym a klavíristou Lukášem Vondráčkem.
Čeká nás tropická výheň téměř 4O° C. Meteorologové varují před extrémní zátěží
Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia, pak nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají tropické třicítky, od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia.