"Nejsme zdravotníci." Ředitelé protestují proti tomu, že by měli sami nakupovat testy

Žáci se ve školách budou testovat minimálně do konce května. Ve středu to prohlásil ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Jenže možná nebudou mít čím. Testy školám brzy dojdou a nové přijdou nejspíš až 17. května. V krajním případě mají nové testy nakupovat sami ředitelé, ti to ale odmítají s tím, že výběru nerozumí a nemají na testy ani vyhrazené peníze. Nesouhlasí s tím ani hejtmani.

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) v pondělí zrušila tendr na nákup 5,6 milionu antigenních testů do škol, podmínky nesplnil ani jeden ze čtyř zájemců. Ve středu správa tendr vypsala znovu, jenže i kdyby se tentokrát našla firma, která by podmínky splňovala, už teď je téměř jisté, že testy do škol nestihnou dorazit dřív, než školy vyčerpají zásoby. Všechny státem nakoupené testy jim SSHR již vydala a ve skladech tak nemá žádné další navíc.

"Firmy nyní budou mít deset dní na podání nabídek. Pak je třeba zakázku vyhodnotit. Termín dohodnutý s ministerstvem školství je, že nejdříve dorazí 2,8 milionu testů, a to nejpozději do 17. května. Dřív se to s ohledem na zákonem stanovené lhůty nedá stihnout. A nejpozději o týden později dorazí zbylých 2,8 milionu testů," popsal Aktuálně.cz předseda SSHR Pavel Švagr.

Znamená to, že minimálně týden školy nebudou mít čím testovat. Ředitelům vydrží testy do pátku 7. května, některým nejdéle do pondělí 10. května. "Pokud se vrátí do školy i žáci z druhého stupně, vydrží nám testy už jen příští týden. Pokud by nadále chodil do školy jen první stupeň, vydržely by nám testy ještě dva týdny, ale dál už nic nemáme," popsal ředitel pražské ZŠ profesora Švejcara Ondřej Lněnička.

Na středečním jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví přitom ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) oznámil, že od pondělí bude zřejmě možný návrat dětí na druhý stupeň v některých krajích včetně Prahy, definitivně o tom ve čtvrtek rozhodne vláda.

Zásoby testů se tenčí také pražské Základní škole Mendelova. "Máme testy na příští týden a možná i ten následující, ale uvidíme, kolik nám jich zbyde po testování deváťáků před zkouškami na střední školy," řekla tamní ředitelka Martina Thumsová. Například na Církevní ZŠ v Borohrádku vydrží testy podle tamní ředitelky Jitky Kadrmasové maximálně do 10. května.

Předchozí tendr musel být podle předsedy státních rezerv Švagra zrušen třeba kvůli tomu, že zájemci nesplňovali podmínky. Jako například registraci na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo u testů uvedli takové návody na použití, které říkaly, že jsou určené pro osoby starší 15 let, ačkoliv testy mají používat děti. V jiném případě byl problém s validačními studiemi, které požaduje ministerstvo zdravotnictví.

"Je možné, že se ti čtyři předchozí zájemci poučí a chyby napraví, například si doplní registraci na SÚKL, nebo se k nim třeba přidá někdo jiný," odpověděl Švagr na dotaz, zda je reálné, že tentokrát dopadne tendr lépe. Důvod, proč se podle něj do tendru přihlásily jen čtyři společnosti, je ten, že ne vždy stojí firmy o spolupráci se státem anebo mají problém splnit daný termín.

Situaci podle Švagra komplikuje fakt, že již neplatí nouzový stav, a je tedy potřeba řídit se zákonem o zadávání veřejných zakázek. "Nejsme již v nouzovém stavu, kdy jsme mohli říct firmě, ať nám testy dodá a to, co chybí, doplní později. Musíme postupovat podle zákona, kdy je daný nějaký termín, přes který nejede vlak," sdělil Švagr.

I v tomto případě ministerstvo zdravotnictví poptává antigenní testy, které se provádí samoodběrem ze slin, přední části nosu nebo přední části dutiny ústní. "Podmínky ministerstva jsou v principu stejné, akorát jsou v některých bodech upřesněné. Například je lépe specifikován návod na použití - je jasně uvedeno, že se musí jednat o návod vhodný pro sebetestování ve školství," vysvětlil Švagr.

Ředitelé: Je to šílený požadavek

Ministerstvo školství plánuje, že pokud se v rámci nového tendru opět nenajde vhodný zájemce, školy si testy budou nakupovat samy. Mluvčí resortu Aneta Lednová sdělila, že ministerstvo školství už dříve upozorňovalo na to, že centralizovaný nákup mimo nouzový stav může znamenat problém, což se podle ní nyní ukázalo.

"Pro tyto situace ministerstvo školství do pandemického zákona včlenilo pojistku, aby bylo možné decentralizované řešení nákupu testů, tedy aby si zřizovatelé či školy nakoupili testy sami a ministerstvo školství jim následně posílilo rozpočty jednorázovým normativem," sdělila Lednová s tím, že návrat dalších žáků do škol není ohrožený.

"Pokud by se přistoupilo ke krajnímu decentralizovanému řešení, zřizovatelé i školy by se to samozřejmě dozvěděli s dostatečným předstihem tak, aby mohli učinit veškeré kroky," dodala Lednová.

Jenže podle ředitelů už teď není dostatek času na to, aby se na takovou situaci mohli připravit. Toho, že by antigenní testy měli nakupovat sami, se obávají. "Toto není něco, co by šlo udělat ze dne na den. Byli bychom schopni to zvládnout, kdybychom se na to mohli nachystat, ale pokud bychom to měli udělat během několika dní, byl by to šílený požadavek, i z pohledu administrativy," podotkl ředitel školy v Praze 12 Lněnička.

Zároveň by podle něj škola musela na testy vyčlenit asi sto tisíc korun měsíčně. "Nemáme na to vyhrazené prostředky v rozpočtu školy. Je to velká částka a není jasné, kdo a kdy nám ji vrátí. Potřebujeme vědět, že s těmi penězi můžeme počítat," sdělil Lněnička.

S tím, že by testy měla nakupovat škola, nesouhlasí ani ředitelka školy v Borohrádku Kadrmasová: "Mám se věnovat hlavně pedagogickému procesu, kvalitě vzdělávání, a toto všechno je jen další papírování nesouvisející s tím, co bych správně měla vykonávat. Navíc to zabere hodně času - musela bych vysoutěžit dobrou cenu, zjistit kvalitu jednotlivých testů, získat informace. Navíc tomu nerozumím, nejsem zdravotník, toto nemá být moje práce," podotkla Kadrmasová.

Stát přenáší odpovědnost na školy

Ředitelům zároveň vadí, že by měli nést odpovědnost za to, jaké testy nakoupí. "Když dostanu testy od státu, nejsem ten, kdo řekne, jestli jsou vhodné pro děti. Takhle by to bylo na mně. Je to něco, co by měl plošně řešit stát, ne jednotlivé školy. Chceme snížit administrativu ve školách a toto opravdu není ta cesta," řekl Lněnička.

Podobně to vidí i ředitelka Kadrmasová: "Kdybych testy měla vybrat já a nefungovaly by, bude to na mně," obává se. Ředitelka ZŠ Mendelova Thumsová tak počítá s tím, že by v případě, že by ředitelé museli testy nakoupit sami, objednala firmu, která by testování prováděla a zároveň tedy testy zajistila. "Stát si to vymyslel, tak ať se o to taky postará," podotkla Thumsová.

Do konce příštího týdne vydrží testy i libereckým školám. Také tamní náměstek primátora pro oblast školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) odmítá, že by je pak mělo hradit město coby zřizovatel nebo školy ze svého provozního příspěvku. "Tedy rovněž z městských financí," podotkl Langr ČTK. Stejně jako oslovení ředitelé se domnívá, že by se o zajištění antigenních testů měl nadále postarat stát.

Ministerstvo školství by proto podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové mělo jasně říct, že je nepřijatelné, aby testy nakupovali ředitelé a nesli za to odpovědnost. "Není v kompetenci ředitele, aby studoval způsob provádění různých testů, ředitel má dělat jinou činnost. Už tak je situace složitá - ředitelé zvládli testování žáků, postavili se k tomu čelem. Ale vše má svoje hranice a toto je hodně přes čáru," podotkla Mazancová.

Vůči tomu, aby školy nakupovaly testy, se vymezili také zástupci Asociace ředitelů základních škol. "Odmítáme to, protože už tak ředitelé dělají spoustu věcí kvůli covidu, které by normálně dělat neměli. A teď k tomu přibude další povinnost, která je navíc velmi nepříjemná a složitá. A nejde jen o samotný nákup. Nejsme odborníci, nerozumíme tomu, jaký test vybrat. A k tomu ta administrativa. Navíc hrozí, že se rodičům testy nebudou líbit a ustojíme to hůř než ministerstvo," shrnul předseda Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý.

Proti se staví i hejtmani

Také hejtmani odmítají, aby testy nakupovaly samy školy. Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) pokládá argument, že si školy mohou testy nakoupit samy, za nesmyslný. "Nemáme teď vůbec jistotu, jak to testování bude probíhat, a jako hejtmani odmítáme, aby školy byly vystaveny povinnosti teď rychle během týdne zařídit soutěž, kterou nebyl schopen zorganizovat stát," podotkl Kuba.