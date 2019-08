"Nejsme ruská kolonie!" Dvě stovky lidí na Hradě protestují proti Zemanovi a Babišovi

Zhruba dvě stovky lidí se v úterý znovu sešly na pražském Hradčanském náměstí u sochy Tomáše Garrigua Masaryka, aby vyjádřily nesouhlas s jednáním prezidenta Miloše Zemana. Demonstraci Zastavme Zemana pořádá Iniciativa na obranu hodnot demokracie Masaryk. Mezi řečníky mají být sociolog a publicista Fedor Gál, spisovatel Pavel Kosatík, filozof Václav Němec nebo disident a později důstojník Bezpečnostní informační služby Vladimír Hučín. Akce začala s 25minutovým zpožděním kvůli problémům se zvukovou technikou.

Účastníci demonstrace chtějí mimo jiné poukázat na neschopnost premiéra Andreje Babiše (ANO) řídit stát v demokratickém systému a čelit soustavnému posouvání moci od vlády směrem k prezidentovi, které je podle nich v rozporu s ústavou. Lidé mají transparenty jako "Nejsme ani ruská, ani čínská kolonie", "Pravda musí zvítězit nad Zemanovou nenávistí" nebo "Pane prezidente Zemane, objížďka končí, vraťte se do ústavy". K vidění jsou vlajky České republiky i Evropské unie.

Iniciativa pořádala protest také 23. července, tehdy se zúčastnilo také asi 200 lidí. Jeden z pořadatelů, překladatel a bývalý diplomat Fedor Bruoth tehdy řekl, že iniciativa fandí senátní ústavní žalobě na Zemana.

Návrh žaloby je postaven na tom, že Zeman podle jejích tvůrců svými skutky ústavu porušuje. Konkrétně je v návrhu prezidentovi vytýkáno osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR. Senát návrh žaloby schválil 24. července.

K Ústavnímu soudu návrh doputuje jen v případě, že by jej podpořila i ústavní většina poslanců. S ohledem na rozložení sil v dolní komoře, kde má většinu vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM či SPD, to není pravděpodobné. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.