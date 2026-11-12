„Nejsem tu od toho, abych šířil nervozitu,“ tvrdí Kupka. V jeho ODS propuká nespokojenost

Předseda ODS Martin Kupka v rozhovoru pro Aktuálně.cz reaguje na otázky ohledně padajících preferencí ODS i na to, zda nevidí chybu v sobě samém.
Předseda ODS Martin Kupka je nepochybně v nejtěžších chvílích od letošního ledna, kdy si ho delegáti kongresu ODS zvolili za předsedu. Popularita strany mezi lidmi dál a dál klesá a uvnitř strany se ozývají hlasy, jestli by neměl odstoupit. Server Aktuálně.cz se proto Kupky zeptal, jak tuto situaci vnímá. Navíc krátce před pátečním jednáním vedení ODS, které bude řešit, co a jak dál.
To že je předseda politické strany, ve které se začínají bouřit členové kvůli padajícím preferencím a do ohrožení se dostává on sám? Když byste potkali Martina Kupku, předsedu oné strany, rozhodně byste na něm nepoznali, že je v problémech.
Když ho redakce Aktuálně.cz požádala ve středu odpoledne v kuloárech Poslanecké sněmovny o krátký a rychlý rozhovor, jako vždy se usmíval, působil velmi vstřícně a na rozhovor si udělal čas. To není u politiků zdaleka normální, a už vůbec ne v situaci, kdy jsou dole a musí očekávat nepříjemné otázky na témata, kterým by se nejraději vyhnuli. Martin Kupka je za všech okolností ochotný, na otázky trpělivě odpovídá a na konci se ještě srdečně rozloučí.
V přiloženém videorozhovoru můžete jeho odpovědi a názory posoudit, pro novináře ale nastává jeden zásadní problém – je obtížné najít v jeho slovech taková, která by skutečně „zabodovala“, silně zaujala natolik, že by byla v titulku nebo by celý rozhovor uvozovala. Posloucháte rozhovor poprvé, podruhé, potřetí. Ale opravdu razantní sdělení, které dnes voliče přitahuje nejvíce, téměř chybí.
Otázky sice míří na to, co míní s padajícími oblibou ODS u lidí dělat, kde vidí příčiny, jestli není chyba v něm, ale on se často snaží otočit pozornost jinam – k programu. I vzhledem k tomu, že rozhovor proběhl těsně po skončení zasedání stínové vlády, ze které vyšla první část reformy zdravotnictví v podání ODS, Kupka se rozpovídal o této reformě a o tom, jak jeho strana pracuje na celé řadě dalších reforem, které bude postupně představovat.
„Musím se zlepšovat, ale jsem proti řinčení zbraní,“ říká Kupka
Když dostane opakovaný dotaz na příčinu klesajících preferencí, tak ze všeho nejdříve hledá příčinu v minulosti, konkrétně ve vládnutí předcházející vlády dnes už bývalého předsedy ODS Petra Fialy. „Je zjevné, že pro řadu voličů si s sebou neseme všechny výčitky proti předchozímu čtyřletému vládnutí za chyby, které vláda udělala. Jdou za námi jako lídrem předchozího vládnutí,“ pronese.
Nakonec přece jen odpoví i na to, jak to prožívá on osobně, co s tím chce dělat. „Samozřejmě reakce na klesající preference vyvolávají nervozitu, já tady ale nejsem od toho, aby šířil nervozitu. Jsem tady od toho, abych ukazoval řešení,“ říká a brzy zase sklouzne spíše k obecným řečem, jak ODS musí voličům ukázat, že je „nejenom uvěřitelná, ale je správnou alternativou pro ty, kteří hledají někoho, kdo se bude pragmaticky zaměřovat na dobrá řešení a přitom budeme mít jasné hodnotové ukotvení, a k tomu chci co největší odbornou kompetenci“.
Jenže program, ukotvení ODS a další témata jsou jedna věc a druhá věc je realita současného dění ve straně. Některé regiony se bouří a žádají změny v politice ODS. Oblastní organizace ODS v Děčíně na návrh náměstka primátora Narcise Tomáška dokonce vyzvala vedení ODS, aby uspořádalo brzy mimořádný kongres – na něm by měl být podle Tomáška zvolen nový předseda místo Kupky.
„Rád bych slyšel, jestli mají zároveň alternativu, kterou musíme mít,“ reaguje Kupka na dotaz Aktuálně.cz právě na volání po jeho výměně. „Já jsem zatím zaznamenal jeden takový hlas, ale nepodceňuji ho. Určitě se chci s lidmi v tom území bavit. Jak by si to tedy oni představovali,“ pokračuje s tím, že on s konkrétními návrhy přichází. „Pokud mají výhrady, já jsem otevřený,“ tvrdí a dodává, že ODS nikdy nezažila takové množství debat veřejných i stranických jako za něho za posledních deset měsíců.
Rozhovor pomalu končí, Kupka dál působí vstřícně a vlídně, nijak nedává najevo netrpělivost z toho, že se protáhl a že musí mluvit hlavně o personálních věcech, a ne o programu. Bez odpovědi nenechá ani přímý dotaz, zda problém padající ODS nevidí třeba i ve vlastních chybách.
„Já se pořád učím. A pořád měním i to, jak prezentuji naše témata, aby jim lidé co nejlépe rozuměli. A samozřejmě tak jako každý, kdo chce v této zemi udělat nějakou práci, tak se musím ve své aktivitě zlepšovat,“ přiznává otevřeně.
A protože působí skutečně klidně a mírně, a to v době, kdy voliči ODS tvrdí, že je třeba zvýšit hlas, bouchnout do stolu a přidat na razanci, uslyší Kupka od Aktuálně.cz i otázku na toto.
Předseda ODS ujišťuje, že i toto umí, ale hned dodá upozornění: „Nesmí to vypadat jako hulvátské nadávání a řinčení zbraní. Můj jazyk a moje vedení míří k tomu, aby se ve výsledku věci odehrály tak, aby ti, kteří u nás připravují různé věci, měli z toho radost a nepřipadali si ponižovaní. To je moje vedení.“