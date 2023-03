Pavel debatoval se studenty. Varoval před TikTokem a podpořil volební právo od 16 let

První den návštěvy Petra Pavla v Moravskoslezském kraji se částečně odehrává mezi mladými lidmi. Nejdříve odpovídal v úterý po poledni na otázky studentů gymnázia a později se chystal na debatu s vysokoškoláky. Pavel studentům mimo jiné sdělil, že by nebyl proti volebnímu právu od 16 let.

To, že má Petr Pavel podporu mezi mladými lidmi, ukázaly už před volbami studentské volby. V jejich druhém kole získal v souboji s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem přes 85 procent. Vřelého přivítání od žáků se prezident dočkal i při návštěvě Moravskoslezského kraj.

Sotva vešel do tělocvičny Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, stovky studentů mu vděčně aplaudovaly. A stejný potlesk zazníval, když odcházel. Žáky si získal mimo jiné tím, že podpořil volební právo už od 16 let. V současnosti mohou volit jen plnoletí.

"Ze všech besed, které jsem absolvoval, jsem nabyl dojmu, že to vůbec není špatný nápad," odpověděl na dotaz jedné ze studentek. Vysvětloval, že se setkává s velkým zájmem mladých lidí o veřejné dění. "Studenti v tomto věku toho o dění kolem sebe ví mnohdy více než generace jejich rodičů, která tak trochu rezignovala na zájem o každodenní život," prohlásil Pavel.

Podobně byli studenti vděčni například za to, že se po jejich otázkách na čistější životní prostředí jasně vyjádřil pro podporu tohoto úsilí, nebo s úsměvem kvitovali jeho vyprávění o tom, jak se občas ztrácí v mnoha chodbách a příliš velkých místnostech Pražského hradu.

Pavel se během svých cest do regionů snaží s mladými lidmi scházet. Právě komunikaci s nimi jmenoval jako jednu z priorit, když oznamoval svůj plán na prvních sto dnů na postu prezidenta. Stejně tak slíbil podporu mladým lidem poražené prezidentské kandidátce Danuši Nerudové, která jej před druhým kolem voleb podpořila v souboji s Babišem.

Studenti se Pavla ptali rovněž na mezinárodní politiku. Zajímalo je například, zdali by letěl na Tchaj-wan. Prezident připomněl, že momentálně je na návštěvě tohoto ostrova předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

"Parlamentní úroveň je vnímaná trochu jinak než státní. Oficiální cesta prezidenta na Tchaj-wan by zcela jistě vyvolala mnohem negativnější reakci, než je to v případě parlamentu. I proto se naprostá většina prezidentů staví velice opatrně k tomu, s kým z Tchaj-wanu se potkat a při jaké příležitosti," odpověděl Pavel. Vysvětlil, že by nerad ohrozil zájmy českých podnikatelů v Číně.

Studenti se ptali také na sociální síť Tik Tok, před jejímž používáním na zařízeních s přístupem do významných informačních systémů varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Aplikaci pokládá za bezpečnostní hrozbu.

Podle Pavla jsou obavy, že provozovatel aplikace může poskytovat čínské komunistické straně data uživatelů, oprávněné. "Čína má ve svých zákonech, že všechny firmy, ať jsou státní či privátní, musejí poskytovat určité informace vládě. Tedy i zpravodajským službám. Když si představíme, jaký režim Čína představuje, a když budeme vnímat, že Číně jde o globální dominanci podle jejich pravidel a ne na základě nějakých kompromisů, tak bych byl opatrný ke všem platformám, které pocházejí z Číny," řekl prezident.

Video: Prezident se při dvoudenní návštěvě Moravskoslezského kraje setkal i s hejtmanem Ivem Vondrákem