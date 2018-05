"Nejsem prostě zaprodanec." Foldyna se vzepřel Hamáčkovi, za výstup na akci Nočních vlků se neomluví

před 18 minutami

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna se odmítá omluvit za pondělní konflikt s aktivisty na akci ruského motorkářského gangu Noční vlci.

Praha - Pondělní výstup místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny, který se na akci ruského motorkářského gangu Noční vlci dostal do konfliktu s demonstranty, bude mít vnitrostranickou dohru.

Předseda Jan Hamáček jej vyzval, aby se omluvil, a v pátek s ním chce o incidentu osobně mluvit. Jenže Foldyna již předsedovi v emotivním videu vzkázal, že se omlouvat nehodlá.

"Bohužel to, co se nakonec odehrálo, výrazně přesáhlo meze soukromé akce jednoho z členů vedení ČSSD," napsal v úterý na Facebook Hamáček s tím, že Foldynovu účast na jízdě Nočních vlků původně nechtěl řešit přes média.

"Jenže tady už nejde jen o politické neshody, které by se měly řešit výhradně uvnitř strany. Tohle prostě Jaroslav Foldyna přehnal, jako místopředseda strany se musí kontrolovat a měl by se za své chování omluvit," doplnil Hamáček, který chce s Foldynou incident osobně probrat na pátečním jednání předsednictva.

Foldyna v pondělí v Průhonicích emotivně reagoval na demonstranta, který mu připomínal, že v současnosti umírají ruští vojáci také na Ukrajině, o čemž se však poslanec bavit nechtěl. "Jdi do pr*ele," řekl mu a odešel. "Když je to baví, ať protestují. Někteří to dělají za prachy, tak ať se po*erou," dodal pak Foldyna na otázku jednoho z přítomných, co si myslí o protestujících.

V úterý večer pak děčínský poslanec publikoval emotivní video, v němž jakoukoli omluvu striktně odmítá. "Prý jsem se hádal s aktivisty. S jakými aktivisty? S těmi, co organizují majdan, jsou přisátí na neziskovky, na ty státní prachy?" ptá se místopředseda strany.

"Jo, že přijeli Noční vlci, kontroverzní motorkářský gang? A kdo říká, že jsou kontroverzní, česká média, Česká televize, ti novináři, co lžou za prachy, jako když tiskne?" pokračuje v sérii otázek.

"Já tu nevzývám Stalina jako masového vraha, já tu jdu jen položit kytky na hroby vojáků, kterým ten Stalin velel. (..) A co vy? Vy se tu schováváte a jste po*raný z nějakých neziskovek, které si tu na něco hrajou s nějakým emigrantem z Ruska," pokračuje.

"Za co bych se já měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec? Vlastenec je pro vás špinavý a špatný slovo?" dodává Foldyna, který je svými proruskými či národoveckými názory znám dlouhodobě. "Jsem levicovej sociální demokrat, držím se tradice a nejsem prostě zaprodanec," uzavírá.