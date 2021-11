Nejsem nijak zhrzený, tvrdí Skopeček, který zamířil místo vlády do vedení sněmovny

Nově zvolený místopředseda sněmovny Jan Skopeček přiznává, že před volbami jeho cílem rozhodně nebylo křeslo ve vedení sněmovny. Jako poslanec, který se v ODS vyjadřuje velmi často k ekonomickým tématům, pomýšlel nejvíce na místo ve vládě. "Člověku nevyjde všechno ze sta procent, pro mě to znamená, že musím přidat," sdělil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Mluvilo se o vás jako o ministrovi vznikající vlády, pro mnohé tak může být překvapením vaše místo ve vedení Poslanecké sněmovny, přece jen jste často označovaný za ekonomického experta ODS, navíc sám jste nevylučoval, že byste mohl v kabinetu Petra Fialy zasednout.

Asi není tajemstvím, že jsem se připravoval na jinou roli než na místopředsedu sněmovny. To nijak nezakrývám. Své služby jsem Petru Fialovi v tomto směru nabídl. Šlo o ekonomické resorty, tedy ministerstvo financí nebo jemu blízká ministerstva. Existuje ale určitá situace, jak koaliční, tak uvnitř ODS, a pan předseda se pravděpodobně rozhodne pro jiná jména.

Nevnímáte to tak, že vás vedení ODS vyslalo do sněmovny v rámci určité satisfakce nebo proto, aby mělo od vás větší klid?

Ne. Došlo k takovému rozhodnutí a já ho respektuji. Určitě to z mé strany neznamená, že bych si šel uraženecky sednout do poslanecké lavice a zhrzeně si lízal rány. To určitě ne. Člověku vždycky všechno nevyjde ze sta procent. Pro mě to znamená, že musím přidat. Takové věci mě spíš namotivují k tomu, abych byl pracovitější.

Ale nebudete teď poněkud mimo hlavní dění, protože nejenže nebudete ve vládě, ale jako místopředseda sněmovny nebudete ani v poslaneckých výborech?

Já skutečně respektuji, že se pan předseda rozhodl pro jiná jména do vlády. A znovu říkám, že jsem se připravoval do exekutivy na ekonomický resort. A pokud jde o sněmovnu, tak se o to více budu ekonomickým tématům věnovat z pozice poslance.

V médiích jste jako zástupce ODS vidět ještě více než v minulosti…

Snažím se být k novinářům co nejvíce vstřícný. Nemám moc rád politiky, kteří se začnou objevovat v médiích dva měsíce před volbami, udělají řadu rozhovorů a po volbách zase na čtyři roky usnou. Takový já nejsem.

Jaký je váš vztah s Petrem Fialou? Neříkal vám někdy, abyste se třeba někdy mírnil s ohledem na to, že se snaží dát dohromady vládu hned z pěti stran?

To je spíš otázka na něj. Dobře víte, že já své názory a věty na politická témata říkám dlouhodobě otevřeně. Nejsou to nějaká prvoplánová prohlášení, neměním názory ze dne na den. V tomto mě asi nikdo nepředělá. Zároveň jsem ale tady ve sněmovně přes pět let a myslím, že z mé strany v tomto nebyl nějaký problém. Nikdy ode mě nezazněl výrok, který by byl za hranou nějaké snesitelnosti.

Takže žádné domlouvání od předsedy?

Ne.

Vypadá to, že ministrem financí nakonec bude první místopředseda strany Zbyněk Stanjura. Řekl byste, že máte podobný pohled na řešení ekonomických záležitostí?

Tím, že jsme oba kandidovali za stejnou stranu a program, tak si myslím, že bychom jako ministři prosazovali podobné věci. Nevím úplná detailní ideová východiska pana kolegy Stanjury, ale věřím, že v rámci ODS budeme přicházet s podobnými tématy. Bez ohledu na to, na jaké jsme pozici.

Nebude mezi vámi do určité míry konkurenční "boj"?

V politice jsme všichni konkurenti. Tak to je. Je to vysoce konkurenční prostředí. Na druhou stranu jako ekonom mohu dodat, že konkurence je zdravá a vede k větším a lepším výkonům.

Pokud jde o ministerstvo průmyslu a obchodu, které je vám také blízké, nakonec ho získali Starostové a nezávislí. Co byste říkal na to, kdyby se stal ministrem Věslav Michalik, kterého STAN zvažuje?

Znám pana Michalika z krajské politiky, my jsme se potkali i v radě Středočeského kraje, kde jsme spolupracovali. Ale přiznám se, že sice znám jeho názory na regionální politiku, ale neznám moc jeho ekonomické názory s výjimkou pár předvolebních rozhovorů. Což je strašně málo. Takže vlastně čekám, s čím případně přijde. Budu tedy spíš čekat.

Jste spokojený s tím, jak byla rozdělena křesla ve vládě a co získala vaše ODS?

Jsem přesvědčený, že náš vyjednávací tým odvedl dobrou práci ve smyslu toho, že se snažil vyjednat maximum. Samozřejmě, když se na vládu dívám, tak každý z nás poslanců, který máme k nějaké oblasti blíže, tak vždycky považujeme za nejdůležitější zisk příslušného ministerstva. Problémem může být skutečnost, že ministerstvo zahraničí a ministerstvo pro evropské záležitosti míří ke konkurenci.

Ano, obě tato ministerstva získala koalice Pirátů a STAN, což v zákulisí vyvolalo nespokojenost některých příznivců vaší koalice Spolu. Je to podle vás velká ztráta?

Nepovažuji to za ideální, může to přinést nějaké komplikace, ale věřím, že pan předseda Fiala si zrovna evropskou agendu jako premiér bude velmi pečlivě hlídat a držet. Stejně tak věřím, že tuto ztrátu ministerstev nahradí tím, že bude v roli premiéra jezdit na summity EU.

Vy patříte k těm, kteří mají k politice EU řadu výhrad. Nemáte po "ztrátě" dvou zmiňovaných vládních křesel obavu, že vláda bude k EU vstřícnější, než byste si představovali, nebo ODS musí přistoupit na více kompromisů?

ODS měla vždycky silný názor na zahraniční politiku, stejně jako měla silný názor na Evropskou unii. Takže si nemyslím, že bychom byli schopni v následujících týdnech a měsících na toto téma zapomenout. To určitě ne. A opravdu věřím, že podobně jako měl dosud velkou část agendy EU na starosti premiér Andrej Babiš, tak budoucí premiér Petr Fiala se bude evropské tematice aktivně věnovat. Bude jezdit na evropské summity. Bude tam hájit naše národní zájmy. V jeho osobě očekávám racionální přístup k EU.

A pokud jde o program, který zatím koalice představila? Ten je vám blízký?

Byl jsem součástí týmu, který psal volební program. Z toho programu se vytvořil program koalice, z něho se bude teprve tvořit programové prohlášení vlády. Beru ho jako kompromis. Nejsem v politice od včerejška, takže je jasné, že v poměrném volebním systému, kdy jsme nevyhráli 51 procenty, musí existovat nějaký koaliční kompromis. Je proto zcela jasné, že se tam objeví i věci, které bych tam já nenapsal. Už jsem na některé věci upozorňoval, věřím, že je ještě dotáhneme.

Jaké věci myslíte?

Nechci je prozrazovat, nechci vytvářet nějaký střet, který vůbec nemusí existovat. Třeba jde jen o nevhodně zvolené formulace, které se jen přepíší a hned se to bude číst lépe. Až bude programové prohlášení, tak jsem schopný říci, jestli se tyto věci posunuly do ideální podoby. Ale že by tam bylo něco, kvůli čemu bych nebyl schopný zvednout ruku, tak to jsem tam zatím neobjevil.