"Slavit budu až po volbách." Šéf Stačilo! Vidlák o vztahu k Rusku i dohodě se SOCDEM

Předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik dosáhl nyní podle svých slov toho, o co usiloval od chvíle, kdy začal ostře vystupovat proti vládě Petra Fialy. "Samozřejmě jsem spokojený, podařilo se nám spojit celou levicovou část politického spektra," sdělil Aktuálně.cz v neděli večer. Jen krátce předtím, než v pondělí vystoupí po boku předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové a společně oznámí dohodu.

Praha není rozhodně místem, kde by se Daniel Sterzik cítil nejlépe. V hlavním městě netráví příliš času, jeho domovem je vesnice na jihu Moravy, kde má menší hospodářství a kde donedávna choval i několik vepříků. Ostatně i proto je znám pod přezdívkou Vidlák.

"Když jsem se na Moravu stěhoval ze západních Čech, tak mi někteří kamarádi s úsměvem tvrdili, že jdu mezi vidláky. Tak vznikl tento pseudonym," vysvětloval v neděli večer kousek od pražského Václavského náměstí.

Na schůzku s reportérem Aktuálně.cz v neobvyklý čas kývl proto, že od čtvrtka do pondělí je v Praze, a to především kvůli dohodě jeho hnutí Stačilo! se SOCDEM Jany Maláčové. Ve čtvrtek předsednictvo Stačilo! souhlasilo s tím, že několik sociálních demokratů bude na kandidátce hnutí, což si přál i Daniel Sterzik.

V pondělí před polednem Sterzik vystoupí s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou a dalšími politiky - poprvé veřejně před novináři.

"Mám z toho opravdu radost, myslím, že toto spojení se nám nadmíru podařilo. Lidé ho přijali. Mohl jsem si zaškrtnout další políčko se splněným úkolem, ale slavit budu až po volbách," říká Sterzik.

Když mluví o pozitivní reakci lidí, myslí tím tu část veřejnosti, která patří mezi příznivce Stačilo! a zároveň i mezi čtenáře jeho blogů s názvem Vidlákovy kydy. Politiku začal Sterzik komentovat v roce 2012, o pět let později přišel s nynějším pojmenováním a postupně se stal známou tváří protivládní scény. "Dnes mě čte přibližně 100 tisíc lidí, každý den v deset vydávám svůj blog," podotýká Sterzik.

Je si velmi dobře vědom toho, že jiná část veřejnosti naopak Maláčovou a další jí blízké sociální demokraty ostře kritizuje, ale nic si z toho nedělá. Na svých sociálních sítích se baví tím, jak několik známých sociálních demokratů - v tomto případě kritiků postupu Maláčové - oznamuje odchod ze strany. Zároveň ve svých "kydech" popisuje situaci sociální demokracie za poslední roky.

"Pětadvacet let byla sociální demokracie vystrkávána ze 'slušné společnosti' pražských lepšolidí. Pak její voliče převzal Andrej Babiš a tím převzal i její štafetu. Najednou to byl on, kdo byl tím nepřítelem společnosti, který ji vede pod ruské jho. A sociální demokracie se mávnutím kouzelného proutku stala přijatelnou," míní Sterzik, podle kterého tito "lepšolidi" nyní kritizují pro změnu Maláčovou či prvního místopředsedu SOCDEM Lubomíra Zaorálka.

Maláčová jednička Stačilo!, Zaorálek dvojka

Sterzik Aktuálně.cz řekl, že z Maláčové i Zaorálka cítí, jak se jim ulevilo, když se jejich kritici rozhodli ze SOCDEM odejít. Nepochybuje, že spolupráce s nimi bude dobrá.

"Potěšilo mě, že jsme se s nimi domluvili na programu, na personálních záležitostech i na financování. Nevidím důvod, proč by se to nedařilo i v případě, že bychom se dostali do Poslanecké sněmovny," vysvětluje.

"Navíc 'oranžová topka' vyklidila Janě pole, takže se jí s námi jedná mnohem snáz. Na ní bylo vidět, jak z ní padal tlak den ode dne, jak odcházeli tito kritici. Jednání s ní bylo poté přímočařejší a konstruktivnější," dodává Sterzik. "Oranžovou topkou" myslí liberálnější sociální demokraty, kteří partaj opouští.

Sterzik zatím nechtěl nijak prozrazovat detaily ohledně memoranda, které zveřejní v poledne a ve kterém jsou personální i finanční podrobnosti. Podle informací Aktuálně.cz bude Maláčová lídryní v Praze, Lubomír Zaorálek dvojkou na severu Moravy a místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd lídrem v Karlovarském kraji. Na kandidátce Stačilo! bude ještě několik dalších členů SOCDEM, ale už ne tak vysoko.

Článek o sociální demokracii i video, které jsem natočil na setkání s Janou Maláčovou a Lubomírem Zaorálkem, jsem už publikoval ve čtvrtek - mimochodem, video vidělo strašně moc lidí. Ale zůstal mi v mobilu ještě tento nepublikovaný rozhovor s Janou Maláčovou. Měl jsem na něj tři… pic.twitter.com/CLkYaqgh3u — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 28, 2025

Pokud jde o program, Sterzik potvrdil, že v něm zůstává snaha Stačilo! iniciovat vyhlášení referenda o vystoupení z EU a NATO. Odmítá přitom, že by byl proruský politik, jak ho obviňují jeho kritici. "Nejsem na straně Ruska. Já se jen snažím velmi pragmaticky a střízlivě hodnotit, co se děje, a podle toho zaujímám stanoviska," tvrdí. Ve svých příspěvcích přitom často Ukrajinu kritizuje.

I když Ukrajina žádá o další zbraně, aby se mohla bránit každodenním ruským útokům, a je vděčná za zbrojní pomoc Česka, Sterzik je proti takovým zbrojním dodávkám. "Jedním ze základních bodů našeho programu je důsledná mírová politika. Takže co nejrychleji tento konflikt ukončit, zasednout ke stolu a potom se klidně deset let bavit o hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou," říká Sterzik.