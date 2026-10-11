Nejrychleji dodaly výsledky obecních voleb Miskovice, nejdéle se čekalo v Praze 5

První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny na volebním v sobotu ve 14:30 ze tří obcí, o minutu dříve než v minulých obecních volbách před čtyřmi lety. Nejrychleji dodala výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, a to ve 14:28, uvedl na síti X Český statistický úřad. Následovali je volební komisaři z Lovčovic na Třebíčsku a Hvožďan na Domažlicku.
Naopak nejdéle se čekalo na výsledky obecních, ale i senátních voleb z jednoho okrsku v Praze 5. Data z něj převzal Český statistický úřad v 7:01. Před čtyřmi lety byly poslední výsledky zhruba o hodinu dřív. Letošní sčítání tak vyplnilo přibližně 17 hodin.
V Lovčovicích si lidé vybrali prvních pět ze šesti adeptů místního sdružení nezávislých kandidátů. Rozhodlo o tom 38 z 55 tamních voličů, účast tedy přesáhla 69 procent. V Hvožďanech uspělo všech sedm uchazečů uskupení Nezávislí kandidáti pro Hvožďany, které získalo všech 17 platných hlasů. Voleb se zúčastnilo 20 ze 31 voličů, účast tedy atakovala 65 procent.
Při minulých obecních volbách byly první výsledky zveřejněny ve 14:31 z pěti obcí Jihočeského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje a z Vysočiny. Na volebním webu se objevily z Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku, Chobotu na Strakonicku, Hlohovic na Rokycansku, Jahodova na Rychnovsku a Čížkova na Pelhřimovsku.
V Krchlebech na Rychnovsku, kde jako v jediné obci v Česku kvůli nedostatku kandidátů nevolili místní zastupitelstvo, ale jen senátora, přišly přesto hlasovat dvě pětiny z 90 voličů. Z 35 příchozích 18 znovu volilo senátorem Jana Grulicha (TOP 09), 17 dalo přednost neúspěšnému vyzyvateli, poslanci ANO Petru Sadovskému.
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