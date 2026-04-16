Nejprve slunce, pak znovu ochlazení. V Česku bude pokračovat aprílové počasí

O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem 20 stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Už ve čtvrtek teploty přes den vystoupají na 16 až 20 stupňů, v pátek a sobotu mohou být ještě asi o stupeň vyšší. Noční teploty by do konce týdne neměly klesnout pod tři stupně nad nulou.
V pátek i sobotu se přeháňky vyskytnou jen ojediněle. V neděli ale začne od západu přibývat oblačnosti a meteorologové očekávají déšť, ojediněle i bouřky. Na západě a severozápadě teploty bude kolem 14 stupňů, na ostatním území ještě může být až ke 20 stupňům.
Pršet může občas ještě i v pondělí, na horách mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Teploty přes den už budou jen kolem deseti stupňů, na jihu Moravy bude tepleji. Chladnější počasí bude pokračovat i v příštím týdnu.
Před týdnem debutoval, teď už je za hvězdu. Český obránce prožívá raketový start
Český obránce Marek Alscher přispěl v NHL dvěma asistencemi k jednoznačné výhře hokejistů Floridy 8:1 nad Detroitem a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
ŽIVĚ Nemluvily spolu 34 let, teď se chystá jednání mezi Izraelem a Libanonem, oznámil Trump
Dnes se uskuteční jednání lídrů Izraele a Libanonu, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. "Snažím se vytvořit trochu prostoru pro uklidnění situace mezi Izraelem a Libanonem," napsal Trump. "Je to už dlouho, co spolu tito dva lídři naposledy mluvili – asi 34 let. Stane se to zítra (ve čtvrtek)," dodal.
ŽIVĚ V Rusku se schyluje ke vzpouře, varuje populární ruská blogerka Putina
Lidé v Rusku i gubernátoři se ruského prezidenta Vladimira Putina bojí, a raději mu neříkají pravdu. Vládce Kremlu tak neví o reálné situaci v zemi, která dozrává ke vzpouře, uvedla populární ruská blogerka Victoria Boňová. "Všude si lidé stěžují. Sebrali jim už to poslední a dál je obírají. Byznys umírá," prohlásila s tím, že jedna z nejpopulárnějších otázek současnosti zní: Jak odjet z Ruska.
Madonna v červenci chystá nové album, naváže na Confessions on a Dance Floor
Americká zpěvačka Madonna chystá nové album, které bude pokračováním její desky Confessions On A Dance Floor z roku 2005. Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že popová ikona o plánech týkajících se tohoto alba mluví už několik let.