„Doufám, že ty žádné děti mít nebudeš.“ Nejmladší poslankyně i zástupce SPD, na akci to vřelo

Když mladí lidé běželi minulou sobotu ulicemi Prahy a snažili se přes odpor těžkooděnců bránit Pochodu pro život, byla mezi nimi i jedna poslankyně – ta nejmladší, jednadvacetiletá Julie Smejkalová ze STAN. Aktuálně.cz s ní mluvilo o jejím chování i názoru na Hnutí pro život, které za pochodem stálo.
Nebýt mnoha policistů včetně těžkooděnců v ulicích Prahy, kdoví, jak by dopadl minulý víkend Pochod pro život, který se snažila zastavit část účastníků akce s názvem Praha feministická. Naráželi ale na policisty, kteří pochod bránili a následně i chránili tříhodinové setkání účastníků pochodu v dolní části Václavského náměstí.
Aktuálně.cz v ulicích celé dění mapovalo a povšimlo si, že mezi protestujícími byla i jednadvacetiletá poslankyně STAN Julie Smejkalová. S transparentem „Interrupce do Ústavy“ stála v davu, který křičel na pochod hesla typu: „Lidská práva, lidská práva… To my, to my jsme pro život… Naše děti budou jako vy… Dav se nakonec rozběhl a snažil se dostat na místo zakončení Pochodu pro život, ale to se mu nepodařilo kvůli hradbám těžkooděnců.
Zmiňovaná poslankyně při rozhovoru v tomto týdnu své chování hájila a vysvětlovala, proč je přesvědčena, že nic špatného neudělala. „Myslím, že bylo důležité dát najevo, že tady chceme zachovat právo na interrupci a chceme, aby mohly ženy dělat se svým tělem, co chtějí. Stejně jako můžou muži,“ řekla.
Narážela nejen na Pochod pro život, ale ještě více na organizátora akce Hnutí pro život, kterého považuje za někoho, kdo chce práva žen na interrupci omezit, či přímo zrušit. Předseda tohoto hnutí Radim Ucháč namítá, že chtějí ze všeho nejvíce ženám pomáhat, aby pokud možno dítě porodily a byly v co nejlepších podmínkách během těhotenství i po porodu.
„My chceme, aby společnost byla k těmto ženám vstřícná a ohleduplná, snažila se jim pomoci, aby zvládly těžkou životní situaci,“ tvrdí Ucháč, kterého se Aktuálně.cz mimo jiné zeptalo, co říká na názor, že by si žena sama měla rozhodovat o svém těle – včetně interrupce. „Považujeme umělý potrat za tragédii, za velmi bolestnou zkušenost pro ženu i její dítě. A děláme všechno pro to, aby se necítila nucená k tomuto zákroku,“ řekl.
Odpověděl i na otázku, zda by chtěl změnu českých zákonů, které umožňují interrupci. „Myslím, že legislativa vyjadřuje mínění společnosti, a my se snažíme naší činností ukázat, že vždy je lepší řešení. Umělý potrat je nejhorší možnost, která může nastat, ale dokud si česká společnost nebude důvěřovat v tom, že se každá situace dá zvládnout s dítětem, tak tam žádná změna nebude,“ sdělil.
Podle průzkumů veřejného mínění většina Čechů podporuje právo na interrupci, například průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění z loňského srpna ukázal, že více než čtyři pětiny (84 %) české společnosti si myslí, že má mít žena plné právo rozhodovat o provedení interrupce. Desetina populace (10 %) se domnívá, že má být interrupce povolena, ale pouze s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům.
Mám pro blokaci pochodu pochopení
Aktuálně.cz se poslankyně Smejkalové zeptalo, zda považuje za správné, aby se protestující snažili bránit Pochodu pro život projít městem nebo z bezprostřední blízkosti vykřikovali na účastníky různá hesla. Zda nemá každý člověk právo se setkat s jinými lidmi a projevit svůj názor, aniž by měl obavu o vlastní bezpečnost.
„Odpověď na tuto otázku je složitější, protože tady jdou proti sobě dvě práva, a já v takovým případech velmi zvažuji svůj postoj. Shromažďovací právo a právo na svobodu projevu je fakt důležité,“ začala svou reakci, ale protesty proti pochodu pak hájila:
„Na druhou stranu vnímám také právo na tělesnou autonomii, lidská práva a rovnost. A jestliže někdo dělá Pochod pro život a zároveň propaguje myšlenky, které by jiné omezovaly, tak to není běžná svoboda projevu. Protože svým projevem už chtějí někoho omezovat. Mám proto pochopení pro blokování pochodu,“ pokračovala.
A jestli by sama blokovala pochod, kdyby ho nebránili policisté? „Myslím, že záleží na situaci. Jsou situace, kdy si dovedu představit, že bych se toho účastnila, a situace, kdy bych to určitě nedělala. Jde o to, že oni byli tentokrát na skupinky. Když jsem viděla rodinu s dětmi, tak tu bych asi úplně neblokovala. Byli tam ale i lidé, kteří mně připadali agresivnější, nedívali se na nás úplně přátelsky, vypadali, že nás dost odsuzují. Těžko se na to odpovídá. Záleží na kontextu,“ vysvětlovala.
Účastníci Pochodu pro život letos šli skutečně z Hradčanského náměstí na Václavské náměstí v desítkách malých skupinek, protože věřili, že tak se protestujícím nepodaří pochod zastavit. Když šel loni pochod tisíců lidí pohromadě, protestujícím se ho podařilo zastavit tím, že obsadili klíčovou ulici kousek od centra.
„Vím, že i letos byli součástí pochodu lidé, kteří prosazují zákaz interrupcí, a v tom případě mi dává blokace smysl. Ale pokud je tam někdo, kdo chce jen pomáhat a myslí to vážně, takové lidi bych fakt neblokovala. Problém je v tom, že se Hnutí pro život snaží skrze takové akce s rodinami s dětmi působit, jak je nápomocné a myslí to s ženami dobře. Přitom se stačí podívat na jejich představitele a člověk snadno zjistí, že jim jde doopravdy o kontrolu nad ženami a zákaz interrupcí. A to přece nejde nechat bez protestu,” řekla Smejkalová.
Podle ní Hnutí pro život i Aliance pro rodinu používají v průvodu líbivá hesla a ukazují rodiny s dětmi, ale jejich vrcholní představitelé chtějí přímo interrupce zakázat. „Jeden z nich se například nechal slyšet, že by ženy rozdělil na oběti a bezcitné mrchy, další odmítali dávání nouzových pilulek znásilněným ženám na Ukrajině a šířili myšlenky, že žena má mít dítě i v případě, že je znásilněna, a poté se soudit o výživné. Toto všechno mě pobuřuje,“ uvedla poslankyně STAN.
Nakonec skončila stejně jako všichni protestující několik desítek metrů od spodní části Václavského náměstí, kde po skončení Pochodu pro život probíhal program. Slova z pódia se ale občas ztrácela v hlasitých protestech demonstrantů, kteří vydrželi křičet po celou dobu akce. Mezi nimi i poslankyně Smejkalová, která tvrdí, že si jen chtěla poslechnout, co z pódia zaznívá. „Bohužel nás policajti nechtěli pustit, i když jsme to nechtěli blokovat. Tvrdili nám, že tam s transparenty nemůžeme,“ dodala.
Pokud jde o Pochod pro život, toho se účastnil poslanec SPD Josef Nerušil, který ostře kritizoval protestující z akce Praha feministická. Na videu se ho někdo ptá, patrně podporovatelka této akce, co říká na protestující.
„Doufám, že ty žádné děti mít nebudeš, stejně jako žádná z těchto diagnóz mít děti nebude, protože vaše děti by neměly žádný přínos pro vaši společnost, a proto bude lepší, když se množit nebudete,“ tvrdil směrem k protestujícím. Jeho tvrzení vyvolalo u mnoha lidí pobouření, on se hájil tím, že byl prý vyprovokovaný tazatelkou z videa a svůj názor směřoval k ní a jejím přátelům, ne ke komunitě LGBT.