Mynář koupil zástavu na dům nejlepšího kanonýra TJ Osvětimany. A nelegálně to utajil

Kancléř Mynář si zajistil, že nejlepší střelec fotbalového klubu v Osvětimanech nikam nepřestoupí. Koupil od vymahačů hráčův dluh 890 tisíc korun. A s ním i zástavu na dům, který Ondřej Zýbal zdědil po rodičích. Dle zjištění Aktuálně.cz a HN kancléř následně pohledávku nelegálně neuvedl v majetkovém přiznání. "Promlčeno," reaguje ale ministerstvo poradkyně prezidenta Zemana Marie Benešové.

V klubu, kterému v Osvětimanech šéfuje hradní kancléř Vratislav Mynář, hraje Ondřej Zýbal už od roku 2011. Pokaždé byl nejlepším kanonýrem nejen tohoto týmu z Uherskohradišťska, ale i celé soutěže (mužstvo hraje I. A třídu Zlínského kraje). Za sezonu nastřílel na třicítku gólů. Mynář se přesto zatím nemusí obávat, že by Zýbala "přetáhla" konkurence, i když má nabídky ze zahraničí.

V roce 2018 totiž kancléř od vymahačské firmy koupil Zýbalův dluh 890 tisíc korun, který fotbalista nastřádal v podnikání. Reportéři Aktuálně.cz a HN to zjistili z katastru nemovitostí. Teprve loni v něm Mynář nechal na svoje jméno přepsat i související zástavu dluhu na dům, který Zýbal zdědil po rodičích - ve výši 2,5 milionu, tedy trojnásobku dluhu. V majetkovém přiznání, které jako kancléř musí ze zákona podávat, pohledávka ani zástava protizákonně není uvedena dodnes.

Mynář na opakované dotazy reportérů, proč dluh tajil a z jakých peněz Zýbala vyplatil, nereagoval. Telefon nezvedal, dotazy si vyžádal prostřednictvím SMS a na ty od pondělního dopoledne do vydání článku neodpověděl.

Protikorupční experti na žádost Aktuálně.cz a HN vyhodnotili, že kancléř Miloše Zemana porušil zákon. Pohledávku totiž od chomutovské firmy AKOSO Invest dle dokumentů, které mají redakce k dispozici, převzal už v srpnu 2018. A tehdy i podepsal, že přebírá zástavu. V jeho majetkových přiznáních za následující roky se ale ani jedno z toho neobjevilo.

"Vratislav Mynář získal významný majetek ve formě pohledávky, což musel jako veřejný funkcionář ze zákona uvést ve svém majetkovém přiznání. Neučinil tak, přestože podobné pohledávky v minulosti přiznával. Zároveň byl podán návrh k zápisu zástavy do katastru nemovitostí až s 18měsíčním zpožděním. Spíše než opomenutí to působí jako snaha zakrýt, že k obchodu mezi panem Mynářem a společností AKOSO Invest došlo," uvedl právník Transparency International Jan Dupák. A stejně to vidí i právník Rekonstrukce státu Petr Bouda.

Ministerstvo spravedlnosti, které vede Zemanova poradkyně Marie Benešová, původně redakcím sdělilo, že Mynář zákon neporušil. Dle jeho výkladu má ještě čas zástavu na Zýbalův dům uvést v majetkovém přiznání za rok 2020, které kancléř musí podat letos v létě. Protože zástavu do katastru nechal zapsat právě loni.

Po upozornění redakce, že samotnou pohledávku převzal Mynář už v roce 2018, ministerstvo sice uznalo, že zákon skutečně porušil, ale doplnilo, že řešit to nebude - podle resortu je to totiž promlčené.

"Zmíněnou pohledávku měl pan Mynář uvést ve svém průběžném oznámení za rok 2018. Po nahlédnutí do registru bylo zjištěno, že žádná taková pohledávka uvedena nebyla. Nicméně v současné době je takové jednání promlčeno. Zákon pro daný přestupek stanoví promlčecí lhůtu jeden rok," upřesnila Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení ministerstva. Mynář tak případné až padesátitisícové pokutě unikne.

A nevadí to ani Hradu. "Nebudeme danou věc nijak řešit. O celé záležitosti jsme podrobně informováni. Pan kancléř pomohl příteli od lichváře, to je jistě chvályhodné," uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Fotbalista: Do Rakouska přestoupím, až splatím dluh

Není to první problém Mynáře se zákonem, který má zajistit kontrolu nad tím, zda vlivní státní činovníci funkci nezneužili k tomu, aby si přilepšili na majetku. Kancléř prezidenta po nástupu Miloše Zemana na Hrad pět let odmítal majetková přiznání zveřejňovat úplně. S tím, že se na něj zákon nevztahuje.

Až po opačném rozhodnutí soudu nakonec na internetu první přiznání předložil v roce 2018. Už tehdy se ukázal jako častý věřitel - svým vlastním firmám napůjčoval více než 60 milionů. Tvrdil ale, že takto zbohatl ještě předtím, než přišel na Hrad - na podnikání s odpadem.

Fotbalista Ondřej Zýbal reportérům před svým zastaveným domem řekl, že o to, z jakých peněz mu Mynář půjčil, se nezajímal. V Osvětimanech prý bude hrát do doby, než se mu podaří půjčku Mynářovi splatit, z vlastní motivace. "Mám to tady rád, ale tím, že dávám góly, jsem vidět. Mají o mě zájem i jinde, kontaktují mě z Rakouska. Do zahraničí bych chtěl, ale určitě nepůjdu dřív, než mu peníze vrátím," dodal Zýbal.

Podle jeho slov dluh vznikl tak, že jej bývalý obchodní partner využil k získání půjčky, kterou následně nesplácel.

Sám Mynář za to, že mu půjčil 890 tisíc, ale prý nic nechtěl. "Nedostávám žádné peníze za fotbal skrz to, že k němu mám nějaký závazek. S ostatními kluky se o finančních podmínkách nebavíme. To by v kabině nedělalo dobrotu," doplnil Zýbal na dotaz, zda hraje zadarmo.

Na kancléře se prý obrátil, protože se znají dlouhé roky a když už byl v exekuci. "Když jsem měl ten škraloup, věděl jsem, že musím zaplatit. Měl jsem záznam v registru dlužníků, takže banka by mi nepůjčila. Tohle pro mě byla nejrychlejší a nejjednodušší volba," tvrdí fotbalista. Půjčku 890 tisíc korun z roku 2018 Mynářovi, jehož firmy v minulosti vymáhaly pokuty pro pražský dopravní podnik, prý plánuje splatit ze zrovna dojednávané hypotéky na zastavený dům.

Mynář seděl ve firmách, které vymáhaly dluhy po cestujících

Mynář dlouhodobě v miliardovém dluhovém odvětví figuroval. Vymahačská firma Tessile ditta v roce 2008 od pražského dopravního podniku bez výběrového řízení získala zakázku na vymáhání pokut po takzvaných černých pasažérech. Původní osmisetkorunová pokuta se tak kvůli vyúčtovaným nákladům na exekutory a právníky mohla proměnit v až téměř dvacetitisícový dluh.

Jeden člověk ale často dopravnímu podniku nezaplatil více pokut. Některé z pohledávek tak Tessile ditta přeprodávala spřízněným firmám - Credit Management, Credit Management Services a Tesille ditta services. Mynář před nástupem na Hrad seděl v představenstvu poslední zmíněné firmy a na valných hromadách zastupoval majitele Credit Managementu.

Tím, že jednotlivé pohledávky za tím samým černým pasažérem formálně držely různé firmy, násobily se poplatky za vymáhání, protože je soud považoval za různé věřitele. Navzdory tomu, že byly personálně propojené. Někteří cestující tak skončili se statisícovými dluhy.

Zakázky z Lán pro Mynářovy advokáty

Mynář ale opakovaně odmítl, že by ve firmách, které ročně mohly mít dle expertů stamilionové zisky, podnikal. V roce 2013 například v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdil, že na valných hromadách jen zastupoval svého přítele. Právníci, kteří firmy oficiálně ovládali, mají s Mynářem společnou náklonnost k Miloši Zemanovi.

Například Credit Management dle obchodního rejstříku spoluvlastní sestry Barbora Klouda Jestřábová a Kateřina Jestřábová. Dvě brněnské právničky jsou dcery Zemanova významného sponzora a právníka Jiřího Jestřába. Advokátní kancelář Jestřáb & Tománek pak Mynářovi zprostředkovala neobvykle levný nákup jeho pražské vily.

V roce 2013 získala Barbora Klouda Jestřábová práci v právním odboru prezidentské kanceláře, ze které ale po čase odešla. Před druhým kolem prezidentských voleb dostala zakázku zastupovat Lesní správu Lány ve sporu s jedním z dodavatelů. Správa si kancelář Jestřáb & Tománek bez tendru najala na právní služby za celkem 4,2 milionu korun.