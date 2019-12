Top 10 nejlajkovanějších příspěvků: Test rychlosti dálnic i fotopodvod exministra

Co v roce 2019 nejvíce zaujalo naše čtenáře ve světě sociálních sítí, tedy ve světě, který určuje tajný algoritmus a "lajky"? Výběr je to věru rozmanitý, však posuďte sami. A budeme rádi, pokud profil Aktuálně.cz na Facebooku začnete sledovat, stejně jako více než 110 tisíc dalších uživatelů. To nejdůležitější i nejzajímavější z událostí příštího roku vám pak určitě neunikne.

10. místo Předstíral, že vylezl kolmou stěnu, ale fotku upravil nedokonale. Místo obdivu si francouzský exministr Eric Woerth vysloužil tisíce posměšných komentářů po celém světě a samozřejmě i na našem profilu. 9. místo Poznáte stát pouze z tvaru jeho hranic? Tuhle výzvu si zkusilo obrovské množství z vás a katapultovali jste tak náš kvíz mezi nejlepší příspěvky roku. 8. místo Irského veterána Shaye Bradleyho neopouštěl smysl pro černý humor do posledních chvilek života. No… vlastně ani po nich. 7. místo Poměrně překvapivě se do výběru dostala i recenze na koncert Vojty Dyka. Že by za tím stál fakt, že nebyla zrovna lichotivá? 6. místo Před čtyřmi lety vyrazil Petr Čtvrtníček do Hostivice podpořit tehdy ještě nepravomocně odsouzeného Davida Ratha. Kdyby jen tenkrát tušil, jak to všechno dopadne. Tohle video je sice staršího data, letos ale opět získalo na aktuálnosti. 5. místo Očividně vás zajímalo i to, jak žil nekorunovaný drogový král Pablo Escobar, jehož život ukončila kulka, která ho dostihla při přestřelce s policií. Galerie mapující jeho život oslovila na našem profilu statisíce lidí. 4. místo Velice vás zajímalo i poněkud depresivnější téma, a sice depresivní realita chudých Jihokorejců, kteří jsou nuceni žít v miniaturních kójích. 3. místo Bohužel i v roce 2019 nás opustila celá řada výjimečných lidí. Nejvíce vás na našem profilu zasáhl odchod houslistky a zpěvačky Jitky Šuranské. 2. místo Češi a Chorvatsko. Tohle spojení prostě funguje. Dokazuje to i dosah příspěvku, který lákal na náš minipořad Jadran z výšky. 1. místo Pokud se chce člověk dostat ze západu na východ republiky, je rychlejší Česko přejet po českých silnicích a dálnicích, nebo ho objet přes dva okolní státy? To vás evidentně zajímá. Článek, ve kterém na zdánlivě absurdní otázku odpovídáme, se stal vůbec nejúspěšnějším příspěvkem roku.