"Souboj" koně flegmatika s vlakem, zlodějský jelen. Nejkurióznější zprávy roku 2020

Jelen ukradl myslivci kulovnici

Jihočeská policie řeší případ, kdy myslivec nahlásil, že mu kulovou zbraň odnesl jelen. Stalo se tak při listopadovém honu u Horní Plané na Českokrumlovsku. Jihočeští policisté o tom takto informovali na svém webu:

"Začalo to obyčejně. Během honu v obvodu lesní správy Horní Planá ztratil v lese svoji opakovací kulovnici ráže 22 Hornet. Tuto mimořádnou událost z pohledu zákona o zbraních a střelivu musí hlásit policistům. Občas se to stává, například střelec položí zbraň na střechu vozidla a odjede, policisté následně sepíší protokol a také vyhlásí pátrání po ztracené zbrani. Teď to však bylo jiné, myslivci se zbraní totiž utekl jelen.

Jak se to celé stalo. Několik myslivců postupovalo lesem, v jednom okamžiku pes vyplašil jelena. Ten se zvedl a vyřítil se přímo proti myslivci. Proběhl kolem něho a parohem mu roztrhl levý rukáv bundy. Kulovnice, kterou měl myslivec zavěšenou na ruce, naštěstí bez nábojů a zásobníku, se svezla jelenovi na paroží a i s prchajícím zvířetem zmizela. Kolega myslivec, jelena stále se zavěšenou zbraní na paroží, viděl následně asi o kilometr dál. Myslivci samozřejmě prohledali les, ale zbraň nenašli. Myslivci tak nezbylo, nežli všechno oznámit policistům. Pokud by zbraň někdo nalezl, je povinen jí odevzdat nejbližšímu útvaru policie. Nebo nález oznámit na linku 158."

(Zdroj: Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje)