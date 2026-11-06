Nejistá budoucnost bývalé ikony Zelených u Zůny. Obrana řeší incident u Kateřiny Jacques

Do loňských sněmovních voleb zbývaly pouze tři měsíce, když tehdejší ministryně obrany Jana Černochová přišla s nečekanou personálií. Jako hlavní ombudsmanku resortu si vybrala Kateřinu Bursíkovou Jacques. Ta na resortu sice pracuje doteď, ale v posledních měsících musela absolvovat už dvě výběrová řízení s nejasným výsledkem. Teď u ní navíc kontrola řeší údajný bezpečnostní incident.
Přestože na ministerstvu obrany pracuje už několik týdnů, resort doteď o jeho nástupu nijak oficiálně neinformoval. Novým šéfem inspekce ministra obrany se Pavel Kříž, známý Jaromíra Zůny (za SPD), stal na začátku října, jak s předstihem zjistil deník Aktuálně.cz.
Do resortu se tak vrátil muž, který se předtím musel neslavně klidit z čela Vojenské policie. V únoru 2019 jej odstavil tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). Křížovi vpálil, že se mu ve velení policie rozpadly mezilidské vztahy, což mohlo ohrozit fungování celého sboru.
„Dával jsem mu dostatečně dlouhou dobu, ale ty problémy se de facto neustále opakovaly a narůstaly,“ nebral si tehdy Metnar s koncem Kříže žádné servítky. To však Zůnovi nevadilo a Křížovi na ministerstvu obrany hned svěřil první velký personální úkol – výběr nové ombudsmanky či ombudsmana.
„Služební místo přešlo“
Pozici sice už od loňského 1. července zastávala Kateřina Bursíková Jacques, jenže v rámci ne úplně přehledných a především nevysvětlených letošních škatulat ve struktuře ministerstva obrany byla přesunuta.
„K 1. červenci 2026 se původní odbor interního auditu a inspekce ministerstva obrany rozdělil na odbor interního auditu a odbor inspekce ministra. Služební místo, na kterém je zařazena Kateřina Bursíková Jacques, přešlo pod odbor inspekce ministra, konkrétně do oddělení lidských práv,“ popisuje Johana Starková z tiskového oddělení resortu.
Od října se tak nadřízeným Jacques stal zmiňovaný Pavel Kříž. Ještě před jeho příchodem ale státní tajemník ministerstva spustil výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení lidských práv odboru inspekce. Tedy tendr na pozici ombudsmana či ombudsmanky v nové struktuře resortu, kde se čekalo, že Kateřina Jacques původní funkci obhájí.
Nicméně jak si u několika vysoce postavených úředníků na obraně ověřil reportér deníku Aktuálně.cz, přestože Jacques ve výběrovém řízení skutečně uspěla, výsledky tendru šly na konci letošního srpna do koše.
„Výběrové řízení bylo zrušeno podle zákona o státní službě. Na dané služební místo proto nebyl nikdo jmenován. Nešlo tedy o anulování výsledků výběrového řízení, ale o jeho ukončení zákonným způsobem. Kateřina Bursíková Jacques se tak nemohla stát vítězkou tohoto výběrového řízení,“ vysvětluje Starková.
Přesně před dvěma měsíci – v pátek 4. září – pak ministerstvo spustilo nový tendr. A i když podle posledních oficiálních zpráv dosud nebyl oficiálně ukončen, tím, kdo v něm uspěl, má být podle zjištění deníku Aktuálně.cz opět Kateřina Jacques.
Reportér deníku Aktuálně.cz se ji pokoušel oslovit. Do vydání článku však nezareagovala.
„O žádném incidentu nevíme“
Když novinář v uplynulých dnech pátral po tom, proč je v posledních měsících kolem Jacques tak dusno, hned několik ministerských úředníků se shodlo na tom, že Zůna se svým náměstkem Radovanem Víchem (SPD) údajně dostali úkol zbavit se „výrazných pohrobků“ po minulé vládě Petra Fialy (ODS).
„Mluví se tu teď o tom, že na Bursíkovou Jacques a její lidskoprávní oddělení si má posvítit resortní odbor bezpečnosti. Nikdo ale neví, co je důvodem, o žádném bezpečnostním incidentu tam nevíme,“ informoval novináře jeden z nejbližších spolupracovníků ministra Zůny.
Podle zjištění deníku Aktuálně.cz se „bezpečáci“ na oddělení v uplynulých dnech skutečně zaměřili. Řešit mají údajný incident při používání počítače. Ministerstvo zatím událost nekomentovalo.
Pokud bude muset Kateřina Bursíková Jacques opravdu skončit, bude už několikátou v řadě. Před ní se z resortu klidili třeba vrchní ředitelé Radka Konderlová či Jiří Šedivý.
Jak navíc vyplývá z dalších zjištění deníku Aktuálně.cz, personální změny tím v resortu nekončí. V blízkých měsících by mělo proběhnout další kolo, které se má zaměřit nejen na samotné ministerstvo, ale i na jím řízené státní podniky.
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