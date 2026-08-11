Nejhorší od roku 1961? Letošní sucho v Česku bude jistě trhat historické milníky

V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Zatímco první polovina loňského roku byla z hlediska srážek vůbec nejsušší od roku 1961, v červenci 2025 se velký deficit srážek alespoň trochu zmírnil, letos se naopak meteorologické sucho dál prohlubuje.
„Za období od 1. ledna do 10. srpna letos spadlo nejméně srážek od roku 1961. Srážkový úhrn je přitom téměř shodný s mimořádně suchým rokem 2015,“ sdělili meteorologové. Pro porovnání loni ve stejném období spadlo 343 milimetrů, tedy asi 343 litrů vody na každý metr čtvereční, což odpovídalo 79 procentům normálu.
Od začátku roku chybí podle meteorologů na území České republiky v průměru oproti normálu přibližně 146 milimetrů srážek.
Srážkový deficit podle meteorologů navazuje na loňský rok, který nakonec skončil jako šestý nejsušší od roku 1961. „Srážkově, a tedy bohužel i sněhově, byla chudá také zima 2025/2026, která byla devátá nejsušší od roku 1961. Jaro 2026 pak bylo dokonce nejsušší, kdy za tři měsíce spadlo pouze 89 mm srážek. Letošní léto má bohužel zatím našlápnuto k podobně nepříznivému umístění,“ míní meteorologové.
Nejvíce srážek od začátku roku zatím meteorologové zaznamenali v Moravskoslezském kraji - 383 milimetrů (75 procent normálu) a naopak nejméně v Jihomoravském kraji, kde spadlo 210 milimetrů, což odpovídá 60 procentům normálu.
Ze stanic je na tom nejlépe krkonošská stanice Dvoračky s úhrnem 803 milimetrů. Nejnižší úhrny mají jihomoravské stanice Lanžhot, Hrušky, Šatov a další, kde od začátku roku spadlo do 150 milimetrů.
Rekordně nízké úhrny srážek od začátku roku eviduje mnoho stanic. Například meteorologická stanice Červená v Nízkém Jeseníku zaznamenala od ledna nejnižší úhrn srážek od počátku měření v roce 1953, a to 270 milimetrů. Obvyklé množství pro toto období je zde přitom asi 470 milimetrů, dodali meteorologové.
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