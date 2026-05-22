„Nejhorší možný konec.“ Co se stalo v Pardubicích?

Dívka, kterou v Pardubicích údajně ve čtvrtek před školou pobodal spolužák, zemřela. Potvrdila to policie. Motivem měly být pravděpodobně osobní vztahy. Deník Aktuálně.cz popisuje, co je o tragickém případu dosud známo.
Ve čtvrtek kolem 14:00 došlo v Poděbradské ulici v Pardubicích ke konfliktu, který vyvrcholil brutálním fyzickým napadením. Podle výpovědí svědků zde student čtvrtého ročníku nožem zaútočil na mladší dívku, která navštěvovala druhý ročník Střední průmyslové školy chemické. Napadená studentka utrpěla velmi vážná zranění. Záchranáři ji převezli do nemocnice. Nikdo jiný při útoku zraněný nebyl.
„Napadená osoba svým zraněním po převozu do nemocnice bohužel podlehla. Rodině poskytujeme krizovou intervenci a nabídli jsme jí psychologickou pomoc,“ uvedla v podvečer policie. Škola zrušila maturity a vyhlásila ředitelské volno.
Stejně se pak vyjádřila i samotná škola. „Dnešní den patří k nejtěžším v historii naší školy. Před budovou školy došlo k napadení žákyně naší školy. S hlubokou lítostí Vám musím sdělit, že napadená žákyně svým zraněním v nemocnici podlehla,“ uvedlo vedení.
Kdo je podezřelým z útoku?
Podezřelým je spolužák z vyššího ročníku. Policisté ho zadrželi bezprostředně po činu přímo na místě incidentu. Kriminalisté s ním v současné době provádějí procesní úkony. Podle svědků při zatýkání nekladl odpor.
Jaký byl motiv činu?
Podle serveru iDnes stály za útokem s největší pravděpodobností osobní vztahy. Mezi oběma mladými lidmi mělo jít o partnerský konflikt – dívka se měla údajně s chlapcem před incidentem rozejít a útočník rozchod neunesl.
Policie nicméně oficiální motiv zatím s ohledem na počátek vyšetřování nepotvrdila.
„Bohužel celá tragická událost má ten nejhorší možný konec, jelikož napadená studentka i přes veškerou možnou snahu záchranářů a lékařů podlehla mnohočetným zraněním. Ačkoliv nelze slovy zmírnit bolest rodiny, známých a přátel, dovolím si nejen jménem svým, ale i jménem celé krajské samosprávy vyjádřit všem upřímnou soustrast,“ uvedl pardubický hejtman Martin Netolický.
„Na krajských středních školách se bezpečnost řeší intenzivně a pravidelně, bohužel však obdobnému individuálnímu selhání jednotlivce, jehož důvodem jsou osobní problémy ve vztahu, nelze i přes veškerou snahu zabránit,“ dodal.
K případu se pak vyjádřil i premiér Andrej Babiš. „Je mi strašně líto mladého života, který dnes odpoledne v Pardubicích ukončil šílený a nepochopitelný čin. Myslím na rodinu, přátele a všechny pozůstalé a vyjadřuji hlubokou soustrast,“ napsal na sociálních sítích.
Soustrast pak vyjádřil například i ministr školství Robert Plaga.
Proč musela být škola evakuována?
„Vzhledem k tomu, že zadržený má vazby na Střední průmyslovou školu chemickou, z preventivních důvodů jsme rozhodli o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy,“ uvedla policie. Ven z budovy tak muselo zhruba 200 studentů. Policie budovu prohledala, pyrotechnici uvnitř nic nenašli. Evakuaci ukončila kolem 16:00.
Škola pro žáky, jejich rodiny i zaměstnance zajistila psychologickou pomoc a krizovou podporu. Maturitní zkoušky plánované na pátek jsou zrušeny a pro žáky je vyhlášené ředitelské volno, uvedla škola.
„Zároveň byly z rozhodnutí ředitelky zrušeny maturity a škola zůstane do pondělí uzavřena. Společně se školou a složkami IZS jsme připraveni poskytnout všem maximální možnou míru podpory v těchto těžkých chvílích,“ dodal hejtman Netolický. V pátek pak u vstupu do školy začalo vznikat pietní místo.
Policie už v minulosti tutéž školu v Poděbradské ulici evakuovala. V roce 2022 devatenáctiletý student školy umístil nástražné zařízení do tlakového hrnce a dal ho do kontejneru, který byl u školy. Tašky s divným obsahem si všimli studenti.
Následující den mladík ve Vysokém Mýtě ubil sekerou náhodného člověka. Po spáchání činů se otrávil a pak v nemocnici zemřel. Podle policistů měl student problémy s prospěchem ve škole, psychické problémy, byl introvertní typ, do kolektivu příliš nezapadl.
Co hrozí zadrženému?
K tomu policie dosud žádné informace neuvedla. Záleží také, zda byl útočník plnoletý, či nikoliv. Pokud bude zločin posuzován jako vražda, může mu jako plnoletému hrozit až 18 let vězení, v případě neplnoletosti je sazba nižší.
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová loni označila růst počtu trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti, za znepokojující. Předloni zaznamenalo státní zastupitelství podle Bradáčové dosud nejvyšší počet vražd, a to dokonaných, v pokusu či v přípravě, kterých se dopustily děti.
Zatímco před deseti lety byl podle nejvyšší státní zástupkyně takový případ jeden v kategorii nezletilých i mladistvých lidí, předloni jich bylo v obou věkových kategoriích 20 z celkového počtu 159.
