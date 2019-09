Nejen ve Francii. S Jacquesem Chirakem se loučili lidé i na velvyslanectví v Praze

Na francouzské velvyslanectví v Praze přišly v pondělí desítky lidí uctít památku bývalého francouzského prezidenta Jacquesa Chiraka, který zemřel ve čtvrtek ve věku 86 let. Řada z nich napsala také vzkaz do kondolenční knihy, jež byla přístupná v Buquoyském paláci na Velkopřevorském náměstí na Malé Straně od dvou do pěti hodin odpoledne. Odpoledne se na velvyslanectví držela také minuta ticha.

Na místě byla fotografie prezidenta, který Francii vedl mezi lety 1995 až 2007, a vázy s bílými růžemi. Na budově velvyslanectví je francouzská vlajka vyvěšena na půl žerdi. Většina vzkazů byla napsána ve francouzštině, jeden v čínských znacích, další v angličtině. Dlouhý vzkaz na celou stranu do knihy přišel zapsat bývalý velvyslanec České republiky v Paříži Petr Janyška. Dříve než veřejnost do knihy na památku Chiraka vepsali krátká sdělení diplomaté působící v České republice. Ve Francii bylo pondělí dnem národního smutku. Chirakovu památku ráno uctila rodina a blízcí obřadem v pařížské katedrále Saint-Louis-des-Invalides. Na pozdější zádušní mši v kostele Saint-Sulpice dorazili francouzští i zahraniční politici. Na velvyslanectví v Praze, stejně jako na francouzských školách a úřadech, se ve tři odpoledne držela za Chiraka minuta ticha. Související Foto: Putin, Sarkozy, Clinton. Světoví státníci uctili bývalého prezidenta Chiraka 20 fotografií Chirac vykonával kromě prezidentské také funkce premiéra či ministra vnitra a byl starostou Paříže. Stal se také jednou z osobností, které se zasloužily o prosazení jednotné evropské měny. Českou republiku coby prezident navštívil dvakrát. Poprvé přijel v dubnu 1997 na oficiální návštěvu, při které mu prezident Václav Havel udělil Řád Bílého lva první třídy s řádovým řetězem. Podruhé se v listopadu 2002 zúčastnil summitu Severoatlantické aliance, který mimo jiné rozhodl o pozvání Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska a Slovinska do NATO. Un livre de condoléances est ouvert à l’Ambassade de France en République tchèque jusqu’à 17 heures.📖🖋 #JacquesChirac



Kondolenční kniha je na Francouzském velvyslanectví v ČR otevřena do 17:00.📖🖋 #JacquesChirac pic.twitter.com/KFf8AwzF6e — La France à Prague (@France_CZ) September 30, 2019