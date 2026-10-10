Grolich i Grulich. Volby přinesly velké překvapení, rýsuje se smršť nových senátorů

Dlouho dopředu bylo jasné, že v senátorském obvodu Rychnov nad Kněžnou bude hotovo hned po prvním kole voleb. Současnému zákonodárci Janu Grulichovi se totiž postavil jediný vyzyvatel - dlouholetý poslanec Babišova hnutí Petr Sadovský z Dobrušky. Podle průběžných výsledků je zřejmé, že těch jistých jmen bude už v sobotu ještě víc.
V roce 2024 vzešlo z prvního kola hned pět nových senátorů. To by se mohlo zopakovat i letos. Z průběžných výsledků je totiž zřejmé, že některá jména svým soupeřům velmi jasně a rychle utíkají.
Ta nejpřehlednější situace byla v sobotu odpoledne v Rychnově nad Kněžnou. V momentě, kdy bylo sečteno 57 procent hlasů, si pohodlný náskok a nadpoloviční většinu držel Jan Grulich (TOP 09). Tedy stávající první místopředseda spojeného klubu ODS a TOP 09 v horní komoře.
Jeho obhajobu mu měl ztížit jediný protikandidát. Ale ukázalo se, že poslanec Petr Sadovský (ANO) zřejmě nebyl tou nejlepší volbou, kterou mohlo hnutí ANO v souboji udělat. Opakuje se tak situace z roku 2014, kdy Sadovský také skončil hned v prvním kole.
Jak navíc v 17:00 vyplývalo z průběžného sčítání, slavit by se mohlo už v sobotu hned v několika dalších obvodech.
Ve Strakonicích získal pohodlný náskok Tomáš Fiala, kterého do voleb vyslalo hnutí Naše Česko. To jihočeský hejtman Martin Kuba, bývalý vlivný člen ODS, založil teprve před několika měsíci. Lékař Fiala bude podle prognóz prvním zákonodárcem Kubova hnutí.
Viditelnou kampaň hned v prvním kole proměnil ve vítězství i jihomoravský hejtman a lidovecký předseda Jan Grolich. Hnutí ANO proti němu postavilo Petru Absolonovou, vrchní sestru gastroenterologického oddělení Masarykova onkologického ústavu v Brně. Tu „proslavil“ svérázný podcast s Andrejem Babišem a Karlem Havlíčkem.
Podobně jednoznačná situace panovala i v trutnovském volebním obvodu. K obhajobě senátorského mandátu zamířil již v prvním kole Jan Sobotka, dlouholetý starosta Vrchlabí. V horní komoře parlamentu je už od roku 2018, kde jako nestraník reprezentuje Starosty a nezávislé.
A stejně jako před šesti lety mířil k nejrychlejšímu možnému zvolení i Zbyněk Linhart (za STAN). Děčínský obvod v Senátu reprezentuje už od roku 2014.
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