Benative
8. 1. Čestmír
Nejen mráz, ale i vydatná ranní nadílka. Sníh zasáhne větší část Česka, než se čekalo

ČTK

V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Karlův most / Sníh / Zima / Leden 2021 / Dap
Silné sněžení podle výstrahy meteorologové očekávají na celém území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, v celé Praze a na většině území Středočeského kraje a také na západě Vysočiny a Libereckého kraje.Foto: Radek Vebr
Mrazy meteorologové čekají hlavně na severovýchodě země, kde mohou teploty klesnout až na minus 15 stupňů Celsia. Sněžit bude především na západě Česka, v západních Čechách by mohlo napadnout až 13 centimetrů sněhu.

Výstraha před mrazy platí od dnešních 21:00 do pátečních 09:00 pro východ Libereckého a Pardubického kraje, severovýchod Královéhradeckého kraje, sever Jihomoravského kraje a celé území Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. "V noci na pátek očekáváme na severovýchodě, východě území a také na střední Moravě místy pokles teplot pod minus 12 stupňů Celsia," uvedli pracovníci ČHMÚ.

"Pravděpodobně nejchladněji bude ze zmíněných oblastí na severovýchodě území, kde bude nejdéle zmenšená oblačnost a minimální teploty zde mohou být i kolem minus 15 stupňů. Při déletrvající zmenšené oblačnosti mohou takto teploty poklesnout pod minus 12 stupňů výjimečně i jinde," doplnili.

Silné sněžení podle výstrahy meteorologové očekávají na celém území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, v celé Praze a na většině území Středočeského kraje a také na západě Vysočiny a Libereckého kraje. Sněžení bude postupovat od západu, kde se objeví zřejmě už v pátek kolem 03:00. Výstraha platí až do 11:00.

"Na západě Čech může napadnout osm až 13 centimetrů nového sněhu s přechodnou intenzitou až tři centimetry za hodinu během ranních hodin.

Na ostatním území s platnou výstrahou předpokládáme pět až deset centimetrů nového sněhu s přechodnou intenzitou i kolem dvou centimetrů za hodinu," oznámili meteorologové. Jinde v Čechách během noci na pátek napadne podle nich většinou do pěti centimetrů sněhu a na Moravě a ve Slezsku do tří centimetrů.

Sníh kvůli nízkým teplotám nebude odtávat, takže se během ranní dopravní špičky dají podle ČHMÚ předpokládat výraznější komplikace v dopravě.

Odborníci varují, že psi chovaní vevnitř nemají srst přizpůsobenou pro pobyt venku.
Chladné noci, horké účty za veterinu: mráz může zvířatům uškodit víc, než si myslíte

Lidé by měli při současných mrazech věnovat zvýšenou pozornost také péči o zvířata. Třeba některá plemena psů chovaných venku je vhodné načas umístit do garáže nebo chodby. U starších psů pak Komora veterinárních lékařů (KVL) doporučuje zkrátit procházky. Na to, zda chovatelé zvířatům zajistili vhodné podmínky, se teď více zaměřuje i Státní veterinární správa (SVS).

Jiří Komorous, Ochranná služba, Policie ČR, policie
Dohra kokainu ve sněmovně, útěku od velvyslance i šikany. Inspekce prolomila ticho

Kauzy policejní ochranky se konečně dočkaly určité dohry. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřovala činnosti elitní Ochranné služby PČR, která má na kontě několik skandálů. Třebaže nebylo zjištěno spáchání trestného činu, upozornila na dva kázeňské přestupky. Jeden se týká nalezeného kokainu v Poslanecké sněmovně, druhý útěku od amerického velvyslance, uvedla pro Aktuálně.cz.

