Nejen mráz, ale i vydatná ranní nadílka. Sníh zasáhne větší část Česka, než se čekalo

V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Mrazy meteorologové čekají hlavně na severovýchodě země, kde mohou teploty klesnout až na minus 15 stupňů Celsia. Sněžit bude především na západě Česka, v západních Čechách by mohlo napadnout až 13 centimetrů sněhu.
Výstraha před mrazy platí od dnešních 21:00 do pátečních 09:00 pro východ Libereckého a Pardubického kraje, severovýchod Královéhradeckého kraje, sever Jihomoravského kraje a celé území Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. "V noci na pátek očekáváme na severovýchodě, východě území a také na střední Moravě místy pokles teplot pod minus 12 stupňů Celsia," uvedli pracovníci ČHMÚ.
"Pravděpodobně nejchladněji bude ze zmíněných oblastí na severovýchodě území, kde bude nejdéle zmenšená oblačnost a minimální teploty zde mohou být i kolem minus 15 stupňů. Při déletrvající zmenšené oblačnosti mohou takto teploty poklesnout pod minus 12 stupňů výjimečně i jinde," doplnili.
Silné sněžení podle výstrahy meteorologové očekávají na celém území Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, v celé Praze a na většině území Středočeského kraje a také na západě Vysočiny a Libereckého kraje. Sněžení bude postupovat od západu, kde se objeví zřejmě už v pátek kolem 03:00. Výstraha platí až do 11:00.
"Na západě Čech může napadnout osm až 13 centimetrů nového sněhu s přechodnou intenzitou až tři centimetry za hodinu během ranních hodin.
Na ostatním území s platnou výstrahou předpokládáme pět až deset centimetrů nového sněhu s přechodnou intenzitou i kolem dvou centimetrů za hodinu," oznámili meteorologové. Jinde v Čechách během noci na pátek napadne podle nich většinou do pěti centimetrů sněhu a na Moravě a ve Slezsku do tří centimetrů.
Sníh kvůli nízkým teplotám nebude odtávat, takže se během ranní dopravní špičky dají podle ČHMÚ předpokládat výraznější komplikace v dopravě.
