"Udělej to.“ České děti pohlcuje nebezpečná online komunita. Nabádá se i k sebevraždě

Na chlapce čím dál více působí nebezpečné online komunity takzvaných incelů. “K toxickému a nenávistnému obsahu se nový chlapecký účet na YouTube dostane za 90 minut. Na TikToku a Youtube Shorts je to už za pár minut, ukázaly studie. Pokud se účet zajímal o 'manosferický obsah', tak do 4 dnů se na něm zobrazilo video oslavující Hitlera," říká zakladatelka organizace Konsent Johanna Nejedlová.

Konsent minulý týden zveřejnil příručku určenou hlavně školám a rodičům, která vysvětluje vliv komunity incelů (jedinci, kteří nejsou schopni nalézt romantického či sexuálního partnera a v extrémní formě za svou situaci viní ženy - pozn. red.) na mladé chlapce. "Jsme v kontaktu asi se čtyřmi tisíci učiteli a na základě toho jsme zjistili, že děti často používají ty termíny spojené s manosférou (online weby bojující nejen proti feminismu - pozn. red.) a že si s tím vyučující nevědí rady," popisuje Nejedlová.

Učitelky a učitelé si podle zakladatelky Konsentu všimli i toho, že se mladí chlapci chovají ke spolužačkám jinak než dříve. "Říkali, že slýchávají ta toxická vyjádření vůči dívkám a že oni sami těm termínům nerozumí a nevědí, o co jde. Proto jsme si říkali, že je v tom musíme podpořit," doplnila.

Nejedlová varuje, že incelová komunita může negativně ovlivňovat psychiku mladých mužů a podporovat je v sebedestrukci. "Třeba jsem otevřela jedno vlákno v jedné incelové skupině, kde nějaký chlapec napsal, že chce spáchat sebevraždu. Za 17 minut tam měl 40 komentářů, které mu říkaly, ať to udělá, že si stejně jako incel nic lepšího nezaslouží a nic lepšího ho ve světě nečeká. Pro mě to bylo docela děsivé, když si představím, že chlapci hledají nějakou podporující skupinu a dopadne to takhle - u úplného opaku podpory," říká.

"Také jsem četla vyjádření kluka, který psal, že se ve 12 letech cítil osaměle, a začal si hledat, jak se stát úspěšnějším. V jednu chvíli se díval na motivační videa, jak si zlepšit sebevědomí, a za pár hodin se mu už zobrazoval obsah o tom, jak jsou ženy vypočítavé mrchy a LGBTQ+ komunita jsou zrůdy," uzavírá s tím, že se mladý chlapec nenávistnému obsahu na internetu v podstatě nemůže vyhnout.

Je nějaká skupina chlapců, jako jsou introverti, více náchylná k tomu, aby na ně působil toxický obsah na internetu? Jak jako rodič nebo učitel poznat u mladých mužů varovné signály a jak se s nimi o tomto tématu bavit? A proč jsou důležité pozitivní vzory mužství? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.