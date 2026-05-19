Nejdůležitější plán Prahy odhalen. Metropole se promění, čeká se na finální schválení

Metropolitní plán má před schválením. Finální podoba obstála v posledním kole připomínkování, pražské zastupitelstvo o ní bude hlasovat už příští týden. Minulý rok panovala kolem územního plánu shoda napříč politickými stranami, které jsou zastoupené na magistrátu, uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček (STAN). Změny počítají s novými plochami pro byty i se zásadními změnami v dopravě.
Minulý pátek uplynula lhůta pro vyjádření dotčených orgánů státní správy, přičemž všechna stanoviska byla kladná. Územní plán jako celek pak Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) zveřejnil v úterý odpoledne. Materiál obsahuje i vypořádání s připomínkami, které k plánu chodily v uplynulých letech.
„Z posledního kola připomínek nevyplynuly žádné podstatné změny a zastupitelstvo bude o plánu hlasovat na svém zasedání 28. května 2026,“ uvedli zástupci IPR na úterním setkání s novináři s tím, že ve středu přistane plán na stole pražským radním.
V roce 2018 přišlo přibližně 45 tisíc připomínek. Ve druhém kole v roce 2022 dorazilo přes 18 tisíc připomínek a v opakovaném veřejném projednání loni na podzim institut obdržel okolo 12 tisíc připomínek.
Plochy pro byty i nové tramvajové tratě
Zastupitelé budou nicméně hlasovat o podobě, která byla odhalena právě v průběhu podzimu, jelikož projednávané změny byly „kosmetického rázu“. „Jde o změny, které podle zákona nejsou charakterizované jako podstatné. V praxi to znamená, že nikoho neovlivňují natolik, aby bylo nutné celé projednávání opakovat,“ upřesnil IPR.
Metropolitní plán má umožnit intenzivnější rozvoj Prahy. Počítá s ochranou více než 700 pražských lokalit, přírody uvnitř města i jeho okolí, historického centra i typických městských výhledů. Jsou v něm zakotveny také významné dopravní investice a projekty, tedy včetně nových tramvajových tratí či výstavby nové linky metra D.
„Otevírá rovněž plochy brownfieldů pro výstavbu bytových čtvrtí. Díky tomu může vzniknout až 350 tisíc nových bytů. Přináší předjednanou dohodu se státem na významných dopravních stavbách a kritické infrastruktuře, na památkové ochraně i jasně nastavené podmínky pro dohody s developery,“ popsal stručné plány IPR.
Bez plánu by přišla blokáda
Nový územní plán Prahy vzniká už od roku 2013. Jde o klíčový a závazný dokument, který ovlivní podobu metropole na několik desetiletí.
„Další změny a s tím spojené další kolo projednávání by odsunuly schválení o několik let. Stávající územní plán přestane platit v roce 2028 a hrozila by stavební blokáda Prahy,“ podotkl institut, který stojí za podobou metropolitního plánu.
