Nejdříve úprk Macinky i Turka. A po jednání s Babišem maraton otázek a odpovědí

První středeční srážka takřka nerozlučné dvojice Petr Macinka - Filip Turek s novináři v kuloárech skončila takřka kalamitou. Hrozen novinářů čekal na zmíněnou dvojici jen několik minut poté, co Andrej Babiš vyšel od prezidenta Petra Pavla a veřejně oznámil: "Prezident má výhrady k Filipu Turkovi."
Turek s Macinkou se v těch chvílích objevili v kuloárech a zájmem novinářů byli viditelně zaskočeni. Zrychlili svůj krok, zamířili z předsálí jednacího sálu po schodišti o patro výš a rychle se zavřeli za dveřmi svého poslaneckého klubu. Novináři odešli s nepořízenou. Tedy s výjimkou jedinců, kteří si nahráli alespoň obraz popisovaného dění.
Následnou hodinu byl klid, jediné, co bylo možné ve sněmovně pozorovat, byla debata o návrhu státního rozpočtu, která ale skoro žádného poslance ani poslankyni nezajímala. To hlavní pro českou politickou scénu se stejně odehrávalo v místnosti, kde jednali Babiš, Macinka a Turek. Zástupci Motoristů se od Babiše dozvídali podrobnosti toho, proč je prezident stále proti nim, přestože podle jejich názoru ustoupili, když Turka nově navrhli nikoliv na ministra zahraničí, jak avizovali dříve, ale "jen" na ministra životního prostředí.
"My jsme chtěli udělat nějaké vstřícné gesto, které by mohlo vést k odblokování nějakých případných problémů při vzniku vlády. Od nás tento krok směřoval k tomu, aby nová vláda vznikla a byly odstraněny případné problémy," vysvětloval o něco později Petr Macinka. To už měl za sebou jednání s Babišem a sám uznal, že bude nejlepší, když půjde za novináři a bude čelit jejich otázkám.
Mimochodem, i když je Aktuálně.cz zachytilo při odchodu z jednání, jak jdou vedle sebe, Turek se při cestě za novináři "odpojil" a Macinka zůstal osamocený. I když čelil celé řadě dotazů, držel své emoce pod kontrolou a nedával na sobě znát, že je z postupu prezidenta zklamaný. Stejně tak se vyhýbal odpovědím na spekulace novinářů, zda by hnal prezidenta až k Ústavnímu soudu, pokud by ten odmítl jmenovat Turka členem vlády.
Podle Macinky je přece jen rozdíl mezi postem šéfa diplomacie a ministrem zahraničí. "To, co se skloňuje v médiích okolo Filipa Turka, tak rozumím tomu, že to pro někoho může být problém třeba na poli diplomacie. Na druhou stranu na resortu životního prostředí to tak dramatické být nemusí. Tak jsme se dohodli my Motoristé, protože nejsme slepí a hluší," uvedl Macinka.
Ten už byl u prezidenta Pavla před několika dny právě kvůli Turkově nominaci. A je zřejmé, že už tehdy od prezidenta na vlastní uši slyšel jeho výhrady. Zda tomu tak bylo, ale nechtěl potvrdit. "Nezlobte se, není mým stylem, abych veřejně komentoval obsah důvěrné schůzky," omluvil se. Každopádně, jak sám přiznal, teď by se rád objednal u prezidenta co nejdříve ještě jednou. Prý věří, že ho přesvědčí, aby na Turka ve vládě nakonec přece jen kývl.