Nejdřív Kalousek, teď dinosaurus státní služby. Zbrojař má další jméno dob minulých

Jak vyplývá z obchodního rejstříku, Jan Fulík, někdejší náměstek ministra obrany či bezpečnostní ředitel Hradu v éře Miloše Zemana, pracuje od poloviny června ve zbrojní firmě STV Group miliardáře Martina Drdy. "Více než třicet let práce pro stát stačilo," prohlásil k novému angažmá samotný Fulík. Coby strategický poradce pro zbrojovku přitom pracuje i Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí.

Když v říjnu roku 2015 skupina Ztohoven na protest proti krokům tehdejšího prezidenta Miloše Zemana vyvěsila nad Pražským hradem místo standarty rudé trenky, odneslo to několik úředníků. Jedním z těch, kdo se musel klidit, byl i Jan Fulík. Bezpečnostnímu odboru Hradu šéfoval do roku 2013.

Pracovní zkušenosti jedenašedesátiletého státního úředníka však jsou daleko bohatší. Několik roků Fulík působil i jako poradce či náměstek na ministerstvu obrany - ať už za dob Vlasty Parkanové (KDU-ČSL), Martina Bartáka (za ODS), či následně Alexandra Vondry (ODS). Byl třeba u toho, když obrana domlouvala nákup prvních letounů CASA bez tendru, kvůli němuž Parkanová následně několik let chodila po soudech, než ji justice očistila.

Jak deník Aktuálně.cz ověřil v obchodním rejstříku, od poloviny letošního června má Fulík nové angažmá. Stal se jedním ze tří členů nově rozšířené správní rady akciové zbrojní společnosti STV Group. "To, že existuje," odpověděl Fulík na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz, co bylo na pracovní nabídce nejzajímavější. "Je to jedna z nejvýznamnějších firem obranného průmyslu," doplnil.

"Jsem dinosaurus státní služby," pokračuje Fulík v rozhovoru s tím, že po pětatřiceti letech práce pro stát uvítal změnu. V posledních letech působil jako velvyslanec v Káhiře, kde reprezentoval Českou republiku v mezinárodních vztazích s Egyptem, Eritreou a Súdánem.

Co konkrétně bude pro STV Group miliardáře Martina Drdy dělat a jaké projekty bude mít na starosti, nechtěl Fulík specifikovat. "Bude odpovědný za celkové řízení společnosti, zlepšování procesů, zvyšování efektivity a komunikaci s hlavními tuzemskými i zahraničními zákazníky a partnery," uvedla nicméně firma v tiskové zprávě.

"Nikdy jsem nebyl vyšetřován"

Před patnácti lety, kdy se ministrem obrany stal Alexandr Vondra (ODS), se Fulík dostal do hledáčku médií. A to několikrát. I když nejspíš ne tak, jak by si přál. Bylo to například v souvislosti s údajně smyšleným nákupem finských minometů Patria. Shodou okolností právě s touto firmou nyní STV Group spolupracuje na projektu nových kolových obrněnců pro českou armádu.

V roce 2010 šlo, nutno zdůraznit, především o kauzu tehdejšího náměstka pro vyzbrojování Jaroslava Kopřivy. Deník MF Dnes tehdy napsal, že Kopřiva požadoval od Patrie provizi za zakázku, načež ho Vondra zbavil funkce.

Fulík se přitom v květnu 2010 spolu s Kopřivou zúčastnil veletrhu IDEB, kde došlo k prvnímu setkání se zástupci Patrie. "Žádných jednání Jaroslava Kopřivy se zástupci společnosti Patria jsem se nezúčastnil," odmítl tehdy pro Lidové noviny, že by o smyšleném nákupu mluvil.

Vondra nicméně náměstka Fulíka odvolal na začátku listopadu 2010. Týdeník Respekt tehdy napsal, že o Fulíkově osudu rozhodla zpráva, že Evropská komise hodlá zažalovat u Evropského soudního dvora způsob, jakým ministerstvo obrany pořídilo letouny CASA bez soutěže.

"Práce na ministerstvu obrany byla jen malinkým kouskem mého životního příběhu," vrací se dnes Fulík do minulosti. "Co mě se týká, tam žádný problém nebyl, nikdy jsem nebyl vyšetřován," doplňuje. A dodává, že má "velmi čerstvě platnou" bezpečnostní prověrku.



V STV Group se nyní potká s Miroslavem Kalouskem, který ve firmě Martina Drdy teď působí jako strategický poradce. "Mám registrovanou živnost na poradenskou a konzultační činnost. Vybírám si ale jen takové klienty, kteří se svým podnikáním podílejí na budování státu a naplňují priority České republiky. STV Group je přesně takový příklad," odpověděl Kalousek už dříve na dotazy Aktuálně.cz.

Ztohoven: Akce "Rudé trenky" posloužila jako záminka k zákulisním tahům na Hradě (15. 1. 2016)