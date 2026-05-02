Nejdražší poštovní známka světa bude k vidění v Česku

V Česku bude koncem léta poprvé k vidění nejdražší poštovní známka světa One-Cent Magenta, známá podle místa tisku také jako Britská Guyana. Na výstavě Poklady světové filatelie 3 v pražském Obecním domě si zájemci prohlédnou také americkou raritu známou jako Převrácená Jenny.
Hodnota vystavených známek se bude blížit miliardě korun, sdělili pořadatelé. Jen cena One-Cent Magenty se podle nich odhaduje na víc než 250 milionů Kč.
Příprava výstavy naplánované od 29. srpna do 6. září trvala několik let a vyžadovala náročná vyjednávání s majiteli světových unikátů a aukčními domy.
„Ještě nikdy se na našem území nesešly známky, které tvoří samotný vrchol sběratelství. Pro Prahu je ctí, že může hostit předměty, které jsou pro běžnou veřejnost nedostupné a po většinu času zůstávají skryty v bankovních trezorech,“ uvedl prezident pořadatelského sběratelského klubu Prestige Philately Club Prague Tomáš Mádl.
One-Cent Magenta vytištěná na purpurovém papíře je jediným exemplářem svého druhu. Má osmiúhelníkový tvar a byla v roce 1856 vydána jako provizorní řešení v tehdejší britské kolonii, když došly zásoby běžných známek z Anglie. V roce 2014 se vydražila za 9,5 milionu dolarů (zhruba 200 milionů Kč) a o sedm let později se v aukci prodala za 8,3 milionu dolarů.
Výstava za miliardu
Pořadatelé uvedli, že s hmotností přibližně 0,04 gramu je v přepočtu na gram nejcennějším předmětem, který kdy lidské ruce vytvořily. Jako jediná také chybí v britské královské sbírce, která je jinak nejucelenějším a nejhodnotnějším filatelistickým souborem na světě.
Známek Převrácená Jenny se vzhůru nohama vytištěným letadlem Curtiss JN-4 existuje pouze jeden arch o 100 kusech, který se dostal do oběhu. Hodnota jedné známky z roku 1918 se odhaduje na 45 milionů korun, v aukci se naposledy prodala za dva miliony dolarů.
Na výstavě v Obecním domě návštěvníci uvidí také vzácné bloky známek Mauritius z emisí Post Paid a dopis se třemi různými historickými mauricijskými známkami.
Výstava ukáže také první poštovní známky světa Penny Black z roku 1840 v pásu 12 kusů, které se v Česku dosud také neobjevily.
Exponáty pro pražskou výstavu cestují podle pořadatelů s bezpečnostním protokolem a pojištěním srovnatelným s korunovačními klenoty nebo slavnými díly starých mistrů. Vystavené budou v neprůstřelných vitrínách s řízeným klimatem a nepřetržitou ostrahou. Vstupné na výstavu bude 250 korun.
Prestige Philately Club Prague dosud v Praze uspořádal dvě výstavy s názvem Poklady světové filatelie. Na první z nich na přelomu let 2020 a 2021 byl v historické budově Národního muzea k vidění Červený Mauritius z roku 1847, což je vůbec první koloniální poštovní známka světa, nebo nejdražší rakouská známka Rumělkový Merkur.
Druhá výstava stejného jména na podzim 2023 v Obecním domě ukázala například přetiskové čtyřpásky Pošty Československé z roku 1919 nebo dopisy polárníka Roalda Amundsena z jižního pólu.
