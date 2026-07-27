Přeskočit na obsah
Benative
27. 7. Věroslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Nejdou vašim potomkům počty? Pomoci může doučování pod dohledem umělé inteligence

Jan Beránek, týdeník Ekonom

Český start-up Learniva nabízí digitální platformu pro jednodušší zvládnutí matematiky. Tento předmět vyšel z projektu Minisčítání Českého statistického úřadu jako největší školní strašák – takto ho označila zhruba pětina žáků. Novinka na trhu výukových pomůcek přináší možnost ukázat žákům nebo rodičům chybu při řešení úlohy, pokud výsledek nevyšel správně.

Matematika
ilustrační fotoFoto: iStock
Reklama

Learniva na vzdělávacím trhu působí od začátku letošního roku. Její produkt s pomocí umělé inteligence analyzuje jednotlivé kroky, odhalí, kde má uživatel nejasnosti v dané látce, a vytvoří úkoly na míru k jejich odstranění.

Podle zakladatelky společnosti Kristýny Coufalové může snadno dostupný a uživatelsky přívětivý systém zlepšit vnímání matematiky mezi nejmladší generací.  

Související

Pro deváťáky jde o suverénně nejméně populární předmět. „Mnoho studentů ji nezačne odmítat proto, že by pro ni neměli předpoklady, ale protože v určité fázi přestanou rozumět a další látka přitom navazuje. Když student dostane srozumitelné vysvětlení přesně ve chvíli, kdy ho potřebuje, matematika přestává působit jako série nepochopitelných pravidel,“ vysvětluje.

Potenciál nového projektu vnímá i odborná veřejnost. Learniva se probojovala mezi třicet nejlepších vizí hodnocených v soutěži Nápad roku i do první desítky letošního ročníku Creative Business Cup Czechia.

Reklama
Reklama

Doučování pro všechny

Nápad na vytvoření platformy zaměřené na procvičování a rozšiřování znalostí matematiky vznikl v době, kdy Coufalová působila jako doučovatelka. Na jedné straně zjistila, že osobní přístup přináší prokazatelné zlepšení, na straně druhé se střetla s možnostmi rodičů – ne všichni si dlouhodobější doučování mohou dovolit.

„Právě v umělé inteligenci jsem viděla příležitost, jak se úrovni kvalitního individuálního doučování výrazně přiblížit, ale nabídnout ho za mnohem dostupnější cenu a většímu počtu studentů,“ vysvětluje.

Související

Od jiných vzdělávacích aplikací užívajících umělou inteligenci se Learniva liší. Nejde o klasický chatbot. Uživatelé v programu prostřednictvím interaktivní tabule na webových stránkách skutečně počítají a zhotovují geometrické výkresy.

Systém pak kontroluje jednotlivé kroky a vyhodnocuje nejen, kde student udělal chybu, ale i zda zná správný postup či jestli vůbec pochopil zadání. Největší přínos pro výuku a pochopení má další doporučený postup. Nemusí mít podobu složitějšího či jednoduššího příkladu. Z analýzy může vyjít, že nejvhodnější je například zopakovat si probranou látku a uživateli teorii program dovysvětlí.

Reklama
Reklama

Právě vytváření systému, který by byl schopen hodnotit i průběžné kroky při výpočtu a naučit vnímat, že ke správnému řešení může vést více správných cest, bylo podle Coufalové nejnáročnější částí vývoje. Demonstruje to na příkladu konstrukční geometrie.

„Dva studenti mohou stejnou konstrukci vytvořit v jiném pořadí, použít jiné označení bodů nebo zvolit trochu odlišný postup. Systém proto nemůže pouze porovnat výsledný obrázek s jedním předem uloženým řešením, ale musí pochopit matematické vztahy uvnitř konstrukce,“ popisuje.

Související

Nové předměty i nové trhy

V současnosti je Learniva určena primárně pro studenty od deseti do dvaceti let. Největší zájem projevují žáci připravující se na přijímací či maturitní zkoušky, kteří potřebují odstranit různé nedostatky co nejrychleji a nejefektivněji.

Společnost by ho ráda dodávala doučovacím a dalším vzdělávacím institucím, které hledají různé způsoby, jak do portfolia svých služeb přidat více interaktivních složek. Pro učitele plánuje vytvořit rozhraní s funkcemi, které pomohou s přípravou testů, domácích úkolů a jejich opravováním.

Reklama
Reklama

V současnosti Learniva finišuje v pilotní spolupráci s vybranými vzdělávacími institucemi a soustředí se na expanzi po Evropě. Platforma má českou, anglickou a německou verzi a současný vývoj se zaměřuje na přizpůsobení se zahraničním vzdělávacím systémům a zkouškám. Dále chce expandovat do Spojených států a Indie, tedy do států, kde je dle dostupných statistik vysoká poptávka po dostupném soukromém vzdělávání. 

Dlouhodobým cílem společnosti je prorazit na rychle rostoucím globálním trhu s doučováním. „Jeho globální hodnota se podle některých odhadů v roce 2025 pohybovala kolem 130 miliard dolarů, přičemž samotné doučování matematiky představuje přibližně 20 až 30 miliard dolarů ročně,“ vysvětluje Coufalová.

Související

Za výhodu považuje, že díky své technologii je schopna doučování nabízet většímu počtu studentů za výrazně nižší ceny, než kolik stojí najmout si lidského doučovatele.

Matematika a geometrie nejsou jedinými obory, jejichž výuku by měla služba zajišťovat. Do budoucna se počítá například s fyzikou, statistikou či některými částmi informatiky.

Reklama
Reklama

„Právě v těchto oblastech je možné analyzovat nejen textovou odpověď, ale také výpočty, symbolické zápisy, grafy, diagramy a další strukturované výstupy,“ vysvětluje Coufalová. Zároveň připouští, že jiné předměty, zejména ty, u nichž hraje větší roli interpretace a argumentace, jako je třeba dějepis, potřebují jiný způsob práce se znalostmi a zpětnou vazbou. 

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Michal Smetana.
Michal Smetana.
Michal Smetana.

Válka bude ještě dlouhá a bolestivá, předpovídá expert. Jak jde plán „ničení“ tisíců Rusů?

Zatímco ukrajinské dálkové drony systematicky zasahují „srdce ruské ekonomiky“ a Rusko odpovídá tvrdým bombardováním měst, Kyjev přistoupil k zásadní personální změně ve velení ozbrojených sil. Dosavadního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského vystřídal mladší Mychajlo Drapatyj. Jak se tím mění scénáře války? O tom v pořadu Spotlight mluví bezpečnostní expert Michal Smetana.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama